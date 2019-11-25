重新演繹印度支那風格 體驗高棉養生傳統

【DECO雜誌】

Cambodia Experience

高棉養生傳統體驗

Amansara坐落於暹粒市中心，前身為柬埔寨國王西哈努克的別墅，是一處建於1960年代的新高棉風格建築。經過悉心修復和重建，Amansara 於2002 年恢復昔日光彩，保留了原有的極簡抽象主義設計，以低調的當代手法重新演繹了印度支那風格，為賓客打造出緊鄰吳哥窟的一處別緻驛站。日前Amansara 經過短暫停業裝修後再度開門迎賓，增設了全新的健身房及瑜伽空間，並引入了幾項全新的運動體驗，令飯店現有的高棉養生傳統體驗更趨完善。

資料暨圖片提供-安縵（www.aman.com） 分享 facebook

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新增設的Amansara健身房隱於度假村竹林之中，設有大落地窗，緊鄰標誌性弧形泳池。健身房配備Technogym品牌健身設備，旅客可在此運動，之後探索暹粒街頭美食，或前往Amansara 在吳哥建造的高棉農莊享用晚餐。

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瑜伽空間被茂盛的樹木和寂靜庭院環繞，室內自然光線充足，可飽覽四周水療花園景觀。這裡將提供一系列高棉風格運動課，旅客遊覽精美的吳哥寺廟後可到此放鬆身心。新推出的運動課程包括「女神之舞」，這種柬埔寨芭蕾舞以吳哥窟中的飛天女神雕像和雕塑為靈感，由具有15 年表演和教學經驗的專業芭蕾舞者Sophea-Kagna 指導。Sophea 將帶領旅客一一了解這傳統舞蹈的重要元素，同時講授每個動作背後的故事和意義，及其平衡身心、改善身姿的設計初衷；瑜伽空間還提供空中瑜伽課程，這種瑜伽以懸空工具來支撐體重，在此基礎上用傳統瑜伽體式來放鬆和伸展肌肉，為脊椎解壓。和傳統瑜伽一樣，空中瑜伽有助於身體伸展，提高專注力和身體柔韌性，並增強肌肉力量。

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