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勾勒心中家居生活的理想版圖 溫馨寵物宅

2019-11-24 09:13DECO居家

【DECO TV編輯部】

空間裡除了陳設與人的共享生活，如果所謂的：「家庭成員」包含〝寵物〞的話，日常裡應是充滿有趣、活潑、且處處充滿驚喜的幸福感動！於室內設計上的細節，變多了觀察寵物們的需要，讓所有的家庭成員，都能在其間靜享當下時間裡的種種美好…

資料暨圖片提供-禾熙設計
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由謝張志昇、林宗儀設計師率領的禾熙設計團隊，從業以來強調：「一切從溝通開始！」，堅持傾聽業主對空間的需求及期待，作為設計的導讀及擘劃的概念，無論是樸質、素淨具設計質感的北歐風格，抑或是粗獷、個性、具空間特質的工業風格，或者是現代、俐落、具前衛潮流的現代調性…創意與發想盡是能完全運籌帷幄、順暢表現。

此案擁有40多年的屋齡，13坪的室內空間裡，原始屋況管線老舊、漏水、加上樑低、且採光不足，影響室內通風條件。甫自國外回國的女主人，豢養著一隻貓，希冀空間可以具沉穩調性、但不失輕鬆氛圍，具個性魅力、卻不減質感底蘊。謝張志昇、林宗儀設計師針對其喜愛的調性風格，及生活需求，加上貓兒的平實時習慣…等，構成設計的細節及創意主軸的衍生，以較趣味、跳脫傳統的具象手法表現，充分展現設計上的創意。

資料暨圖片提供-禾熙設計
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為了讓空間採光、通風、低樑的問題獲得解決，將吧檯設計取代餐廳，成為客廳與廚房間的介質，順利的將光線引入。而在開放區域之間的分野上，利用有形樑體作為隱匿介質，成功消弭低樑問題。全區透過實木、金屬磚、特殊漆料、人造耐麗石、石材、烤漆、鏡面等材料，勾勒出女主人心中對於家居生活的理想版圖。

資料暨圖片提供-禾熙設計
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客廳主牆以層板錯落的造型，凝聚視覺感受，沙發組的款式設計，也以較沉穩的色系，挹注優雅底蘊連貫整體氛圍。吧檯檯面以人造耐麗石，表現出穩定、平靜、舒適的意象，同時於客廳主牆上方替貓兒規劃活動步道，不僅給予整體開朗活潑的活力與朝氣，同時化解原始樑體給予空間的壓迫感受。

資料暨圖片提供-禾熙設計
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禾熙設計張志昇、林宗儀設計師更於TV主牆、沙發後方分別設計主臥及衛浴空間，聯袂二者的廊道天花以格柵語彙，拉闊、延伸視覺效果；主臥於主牆設計的概念哩，運用實木、烤漆、鏡面等材料的表現，以人字形拼貼的方式，給予獨特且具人文質感的休憩品味。整體而言，張志昇、林宗儀設計師強調設計必須使空間回歸到溫馨、舒適的基本概念，而不是限縮在既有的流行語彙、或特定風格的經驗當中，延續公領域的開放尺度，滿足屋主需要的質感生活，消弭傳統既定的區域中介，讓空間與人的互動更加明確，將公私領域的開口利用隱匿的設計，圍塑流暢的律動。

資料暨圖片提供-禾熙設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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