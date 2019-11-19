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紙飛機的寓意 自然釀構出生活品味

2019-11-19 10:46DECO居家

【DECO TV編輯部】

自然釀構。生活品味

40坪、擁有上、下樓層空間，你希望以怎樣的風格導入？！可以更加明亮、更加開闊、更加感動？！

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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一畝綠設計姚廷威總監從光的溫度裡，進行風格取向…由於原始樓下區域主要為套房格局的規劃，並無公共領域：客、餐、廚等區域。所以在規劃上，不僅要將內外分野規劃出來，更要針對女主人教琴的需要，設置鋼琴區外，客、餐、廚等區域也要一併設計完整到位。

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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透過雙方研擬討論後，將主要公領域規劃於樓下，私領域設計於樓上。公領域含括：客、餐、廚、書房、授琴區、客用衛浴。樓上則設計：主臥、小孩房、露臺、衛浴。建築為長形屋結構，採光受限，加上原始屋況漏水嚴重；於是加大對外窗設計之外，更於窗下規劃臥榻、聯袂鋼琴區，主要作為女主人教授鋼琴課使用。鋼琴區域特地以清玻隔間，輔以植栽，傳遞自然意趣。

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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由於原始客用衛浴空間較小，特將洗手檯面移至於廳區，以花磚作為主牆效果，與公領域形塑出區域上的隱匿界限。客廳區利用清淺木色，引述生活溫度，尤其沙發後方主牆面，以活動層架方便屋主擺放陳列，更隱於一張摺疊式長桌於其間，透過機能，掌握全局，讓藝術的美充斥於每個角落，俯拾皆是，尤具人文溫度。

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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資料暨圖片提供-一畝綠設計
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一畝綠設計設計團隊更針對結構量體過大，透過紙飛機的摺紙方式寓意，以漸進式向外揚起弧線設計，讓視線順勢向外延展，更容易覺察開闊、大器氛圍，輕鬆化解原結構帶給空間的壓迫感受。餐廳與廚房以開放方式規劃，透過中島的聯繫，讓空間使用機能更加多元且豐富。與入門玄關半穿透、鞋櫃相對，立面以清水模搭配實木紋理，強調自然印象，後方規劃為客用衛浴所在。

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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於樓梯規劃上，考慮到原牆面約莫5-6米高度，特地以手工畫作方式，替此妝點宛若藝廊般具美學特色；主臥空間梳妝鏡已訂製方式規劃，後方以米粒形狀寓意〝勤儉持家〞等涵養，成就每處的驚喜與感動，以體貼的心及豐渥的設計創意，為每個線條重新詮釋出精緻的新定義。

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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一畝綠設計團隊強調以屋主及成員個性特質以及生活概念做為設計依據，俐落的動線及格局安排、傢俬的規劃、比例平衡的拿捏、材質及顏色的構組，跳脫傳統以複合式媒材搭接的繁複手法，不僅滿足視覺，更讓美的概念連貫、延伸，為強調開闊、延伸的空間感。透過媒材搭接的特質與共構的紋理，挹注靜謐、溫潤、大器的空間氛圍。

資料暨圖片提供-一畝綠設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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