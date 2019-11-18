親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

水都淹水不退：威尼斯惡水猛襲,為何今年異常慘烈？

世界作家的靈感之地 泰式優雅度假風格

2019-11-18 09:17DECO居家

【DECO雜誌】

Elegant Design

泰式優雅度假風格

建於1876年的曼谷文華東方酒店坐擁昭披耶河河畔，被視為世界著名作家的靈感之地。飯店設有331間房間，住房區域分為河翼、花園翼與作家翼，Joseph Conrad、Somerset Maugham、Wilbur Smith 和John Le Carre 等曾入住下榻酒店，許多套房更因此而命名。飯店的私人柚木小船每天提供穿梭接送服務，接載賓客往來酒店內著名的泰國美食烹飪學校、泰式餐廳、獲獎無數的水療中心及位於河岸對面的健身中心。

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.co...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok）
分享

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.co...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok）
分享

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.co...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok）
分享

最新完成整修的區域為河翼（River Wing），於2019 年11 月11 日重新開幕，堪稱是飯店成立143 年以來最全面性的翻新工程，為了與2016 年修復後的作家翼及花園翼保持一致面貌，河翼改造旨在進一步提升這間指標性飯店的住宿和設施，確保繼續保持世界傳奇酒店之一的地位，全新設計的客房和套房將保持其經典的泰式優雅和獨特的度假風格。

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.co...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok）
分享

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.co...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok）
分享

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.co...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok）
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

黑灰色調鋪陳空間邊界 猶如釷星的光澤

2019-11-17 07:56

美學呈現與空間對話 建構奢華時尚豪邸

2019-11-14 12:19

擘劃人文基調 圍塑沉穩典雅的空間本質

2019-11-13 11:01

光。居住溫度 焠鍊最精簡的空間本質

2019-11-12 09:47

當代設計中注入古典細節 嫻雅簡練英倫風廚房

2019-11-11 10:43

充滿歌德風幾何建築 廢棄教堂變身現代住宅

2019-11-10 09:46

將烹調化為奢侈享受 U形中島廚房擁覽湖光水色

2019-11-10 09:30

簡約洗練 淡雅色調的北歐風美宅

2019-11-06 12:22

形塑空間再造老屋 繪上最靜謐的灰色調

2019-11-05 10:53

單不失精巧 時尚中性基調的單身堡壘

2019-11-04 09:52

以藝術裝飾風格雕琢 色彩與光影共舞的臨海公寓

2019-11-01 10:36

融入海洋基調的避世天堂 巴哈馬海灘度假宅

2019-10-31 09:42

充滿文氣的天倫樂 鳥兒的哺育歸巢之家

2019-10-30 15:34

貫徹現代簡約主題 訴諸灰階理性氣息

2019-10-29 10:03

高空宅邸 獨身貴族的都心廚藝小樂園

2019-10-28 09:44

榻榻米鋪展細膩質地 日式居宅優雅靜謐氛圍

2019-10-28 09:27

自然光源的空間放大魔法 獨特語彙的加拿大北歐風

2019-10-24 11:33

迎接退休人生 動靜皆宜的閒逸頤樂之所

2019-10-23 11:13

360度環景風光 合而為一怡然絕美空中閣樓

2019-10-22 10:21

藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

2019-10-21 10:39

融合日式傳統建築與現代住宅質感居家

2019-10-17 15:03

繼續相伴生活 銀髮樂活日式悠閒宅

2019-10-16 11:34

連結建築與大自然的緊密關係 層峰攬勝景觀度假宅

2019-10-15 10:31

人本設計帶來的真價值 賦予空間更生動的作息層次

2019-10-14 10:34

重新定義髮型沙龍風格 輕鬆打造網美時髦場景

2019-10-09 11:33

360度無死角 圍繞著毛小孩生活的日常風景

2019-10-08 13:43

輕奢華融入藝術美學 淬鍊精緻工藝

2019-10-07 12:59

寵物與小孩完美共存 簡約質感小清新公寓

2019-10-07 08:58

親近大自然的非凡體驗 澳洲野生動物酒店

2019-10-04 12:37

公享式生活場域 廣納善緣的日式開放宅

2019-10-03 10:38

環保愛地球 可移動式零排放環保住宅

2019-10-02 11:44

翻轉老屋 擘劃流暢動線迎接舒活人生

2019-10-01 15:26

絕美氣質氛圍 改寫奢華酒店住宅新定義

2019-09-28 15:44

精湛工藝打造絕美套房 頂級奢華火車之旅

2019-09-26 11:17

簡約卻不簡單的侘寂美學 烏克蘭基輔的寧靜寓所

2019-09-25 11:20

輕擁北歐人文個性 描繪恬靜生活風景

2019-09-24 11:01

打破內與外的框架 演繹新東方美學

2019-09-23 10:36

量身打造雅痞住宅 體驗動感生活

2019-09-20 10:44

質感灰黑白氛圍 啟動夢想的預售展示中心

2019-09-19 09:52
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top