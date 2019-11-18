世界作家的靈感之地 泰式優雅度假風格
【DECO雜誌】
Elegant Design
泰式優雅度假風格
建於1876年的曼谷文華東方酒店坐擁昭披耶河河畔，被視為世界著名作家的靈感之地。飯店設有331間房間，住房區域分為河翼、花園翼與作家翼，Joseph Conrad、Somerset Maugham、Wilbur Smith 和John Le Carre 等曾入住下榻酒店，許多套房更因此而命名。飯店的私人柚木小船每天提供穿梭接送服務，接載賓客往來酒店內著名的泰國美食烹飪學校、泰式餐廳、獲獎無數的水療中心及位於河岸對面的健身中心。
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok） 分享 資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok） 分享 資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店（www.mandarinoriental.com/bangkok） 分享
最新完成整修的區域為河翼（River Wing），於2019 年11 月11 日重新開幕，堪稱是飯店成立143 年以來最全面性的翻新工程，為了與2016 年修復後的作家翼及花園翼保持一致面貌，河翼改造旨在進一步提升這間指標性飯店的住宿和設施，確保繼續保持世界傳奇酒店之一的地位，全新設計的客房和套房將保持其經典的泰式優雅和獨特的度假風格。
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