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擘劃人文基調 圍塑沉穩典雅的空間本質

2019-11-13 11:01DECO居家

【DECO TV編輯部】

經由整合、專業的默契，晨陽設計團隊透過均衡、協調的創意激盪，讓〝風格〞更具多元性及魅力化。

資料暨圖片提供-晨陽設計
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空間設計本身為地上五層、地下一層的建築，晨陽設計團隊於材質、顏色、線條的安排上，以彰顯內斂的雅緻為主，跳脫繁複的元素，在材質的顏色上斟酌，給予空間一種放鬆、寧靜的包容意象，透過石材自然紋理的張力以及間接燈光的層次表情凝聚一種療癒的能量。

資料暨圖片提供-晨陽設計
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設計之前，考慮到主人平時好客，希冀有較開闊的場域可以款待親友，加上女主人喜愛實木的溫潤與質樸，地下一樓原規劃三溫暖區，由於使用機會不大，設計師將使用頻率較高、原規劃於一樓的餐、廚區，特地移至此處，並增加天井、引光入內，透過電動百葉設計，輕鬆調節光線，共同形塑大器之美。從地下室入口處的立面以實木輔以線條，俐落分割、延伸開闊意象，連袂花崗石特殊天然紋理的地材，圍塑沉穩典雅的空間本質。

資料暨圖片提供-晨陽設計
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餐廳面向天井，視覺停留在綠色植栽與庭園景致上，更具悠閒雅致…與廚房藉由開放吧檯、酒櫃，衍生更多元豐富的生活機能，絕對讓親友有賓至如歸的溫馨感受。一樓規劃為玄關、客廳、泡茶區、客用衛浴；二樓則安排主臥、更衣室、主臥衛浴；三樓設計為女孩房(套房)、客房、客用衛浴；四樓全部規畫為男孩房(套房)；五樓則為休閒區(雪茄區、品酒區)、露臺、洗衣區。

資料暨圖片提供-晨陽設計
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玄關處沿襲女主人喜愛的實木印象，以活動式的實木格柵形式，作為玄關與客廳區域的中介。全室藉由現代時尚俐落優雅的語彙原色，從立面的形構、顏色的呈現、異材質的結合，釋放出公共空間開揚的視覺效果，包容及釀製出空間優雅溫絢的景況，同時依不同空間中的實質需求，在形體的連貫中變化出不同的機能。

資料暨圖片提供-晨陽設計
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泡茶區域主牆以天然石材紋理挹注自然靜謐，引申內斂而沉穩的空間意象，承載及啟發源源不絕的生活感受及創意，同時享受生活是否因視覺經驗的改變而建構出新的美學可能。主臥空間引述星級飯店精緻設備，描述生活表情。衛浴空間以古典線條的浴缸形塑優雅意象，同時將乾濕區域分離規劃，與室內構成和諧雅致的呼應。

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晨陽設計團隊思考著重於讓室內格局大器並配置適當生活機能，透過色彩及空間相互交錯重疊，使得藝術和立面結合得更加完美，或許可藉此尋找出另一道迥然不同面貌的室內風景，而讓人一再回味…

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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