光。居住溫度 焠鍊最精簡的空間本質

【DECO TV編輯部】

您以為的LOFT風格，是開放粗獷、亦或純粹個性？！湜湜設計團隊要給您另一種溫度的LOFT生活印象。

湜湜設計團隊對於風格的設定上，不受限於既定形式，以內斂、沉穩為導向，在媒材、線條、造型的表現上捨去繁複造型，以舒適度與居住品質做為首要目標，讓溫潤、細緻的質感與居住者的個性特質，投射在居家空間之中。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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空間，從規劃施工到居住生活，反應出一種居住者對於生活的價值意義；設計過程中，湜湜設計團隊針對空間屬性，選擇的每個元素都有各自獨特的表情，創造出室內空間與外在環境的平衡與和諧。

19坪逾三十年屋齡的空間中，在格局不變的前提下，業主偏好小小的、具有幽微光感的生活空間，湜湜設計團隊運用水泥、木料、磁磚、油漆等作為主要材料之外，空間主題上運用「自然光」，作為提升空間溫暖感的媒介。

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湜湜設計團隊提及，家的重要空間即是廚房。設計過程中將廚房原有牆面拆除，改以開放空間的方式，串聯客、餐廳區域；另外，因案場本身位於較高樓層、視野開闊，藉此引入豐沛多變的城市風景。

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設計師表示「由於室內面西，加上每天夕陽的景致太美，利用窗景的延伸，構成室內主要的端景——在水平的大面開窗之中，增加空間的連續張力。」挹注屋主鍾愛的空間元素，打造出專屬的風格特質；並透過機能上的歸納整合，以複合使用的機能目標，創造空間高度的可利用性。

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在施工過程中，屋主也常來探視，並就期望中的粗獷調性，隨時與設計團隊研擬討論；所以當室內空間的設計與工程完成之後，屋主也十分滿意這樣的設計經驗與結果。利用水泥、木料、磁磚等材質的融入混搭，凝聚成為空間表情；在相仿的色系裡不作太多的材質與顏色層疊，而是透過光影的表現，衍生出舒適的生活溫度…

湜湜設計團隊從空間裡最原始的調性中著手，從自然、光線與材質的運用切入，焠鍊出最精簡的空間本質；開放的廳區、流暢的動線設計，讓一天的過程可以充分在此享受一處一景，生活本該如此舒適愜意。