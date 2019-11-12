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光。居住溫度 焠鍊最精簡的空間本質

2019-11-12 09:47DECO居家

【DECO TV編輯部】

您以為的LOFT風格，是開放粗獷、亦或純粹個性？！湜湜設計團隊要給您另一種溫度的LOFT生活印象。

湜湜設計團隊對於風格的設定上，不受限於既定形式，以內斂、沉穩為導向，在媒材、線條、造型的表現上捨去繁複造型，以舒適度與居住品質做為首要目標，讓溫潤、細緻的質感與居住者的個性特質，投射在居家空間之中。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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空間，從規劃施工到居住生活，反應出一種居住者對於生活的價值意義；設計過程中，湜湜設計團隊針對空間屬性，選擇的每個元素都有各自獨特的表情，創造出室內空間與外在環境的平衡與和諧。

19坪逾三十年屋齡的空間中，在格局不變的前提下，業主偏好小小的、具有幽微光感的生活空間，湜湜設計團隊運用水泥、木料、磁磚、油漆等作為主要材料之外，空間主題上運用「自然光」，作為提升空間溫暖感的媒介。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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湜湜設計團隊提及，家的重要空間即是廚房。設計過程中將廚房原有牆面拆除，改以開放空間的方式，串聯客、餐廳區域；另外，因案場本身位於較高樓層、視野開闊，藉此引入豐沛多變的城市風景。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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設計師表示「由於室內面西，加上每天夕陽的景致太美，利用窗景的延伸，構成室內主要的端景——在水平的大面開窗之中，增加空間的連續張力。」挹注屋主鍾愛的空間元素，打造出專屬的風格特質；並透過機能上的歸納整合，以複合使用的機能目標，創造空間高度的可利用性。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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在施工過程中，屋主也常來探視，並就期望中的粗獷調性，隨時與設計團隊研擬討論；所以當室內空間的設計與工程完成之後，屋主也十分滿意這樣的設計經驗與結果。利用水泥、木料、磁磚等材質的融入混搭，凝聚成為空間表情；在相仿的色系裡不作太多的材質與顏色層疊，而是透過光影的表現，衍生出舒適的生活溫度…

湜湜設計團隊從空間裡最原始的調性中著手，從自然、光線與材質的運用切入，焠鍊出最精簡的空間本質；開放的廳區、流暢的動線設計，讓一天的過程可以充分在此享受一處一景，生活本該如此舒適愜意。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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