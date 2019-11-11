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當代設計中注入古典細節 嫻雅簡練英倫風廚房

2019-11-11 10:43DECO居家

【DECO雜誌】

加拿大

Hutchison Flat

嫻雅簡練英倫風廚房

為了迎接新主人的入住，這棟位於加拿大蒙特利爾的公寓進行了整修工程，使其更能符合未來屋主一家的生活需求。由於經過多次小區域的改建與增修，Hutchison Flat 舊有的整體空間看起來紛亂且窄小，也因為格局的關係、讓公寓內部看起來陰暗毫無令人愉悅的生活氣息，就像傳統90 年代的老舊公寓一樣，無法提升舒適的日常起居，擅長優化生活空間的當地建築與設計事務所SUWA 接下了這個改建的工程，設計團隊讓廚房空間成為運轉室內動線的重要樞紐，大大提升了空間利用的效能，古典與現代融合的風格設計讓屋主也能享受恬淡優雅的英倫風情。

攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUW...
攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUWA（www.s-uwa.ca/architectureau）
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在當代設計中注入古典細節

加拿大設計工作室SUWA 擅長住宅與商用建築的翻修改建，如何在舊有的建築限制中簡化空間格局與優化生活機能，是設計團隊一直在不斷精進的課題，SUWA 的設計理念為「在工作中尋求功能與美感，消弭傳統與現代間的衝突遺以達到完美平衡。」設計團隊注重經濟效益以及與業主之間的溝通，以符合業主的生活機能需求為前提，再利用材料、紋理與技術多管齊下，以完成一間經久耐用且預算合理的建築，此次Hutchison Flat 的改建，也是以同樣的準則執行，在簡練的當代風格當中，注入許多維多利亞時期的設計細節，技巧性地帶出古典韻味，營造出現代與傳統兼具的英式情懷。

攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUW...
攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUWA（www.s-uwa.ca/architectureau）
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多功能廚房成為動線樞紐

由於Hutchison Flat 在SUWA 接手之前，歷經多次的局部改裝，每一次的改裝皆只針對當時的需求性改善，並沒有一個整體空間全面性的完整規劃，長久下來，讓原本就顯侷促的空間更顯雜亂無章，格局與動線之間缺少連貫性，過多的隔間也讓光線無法有效地引入室內，為了解決室內過於陰暗與紛雜的問題，SUWA 的設計團隊首先要著手的就是打破舊有格局，規劃出一個全新的多功能性靈活空間，除了可以讓家中成員更舒適的享受生活，屋主也可以有效率地在家工作，更重要的是打造出一個充滿自然採光的明亮環境，讓清新愉悅的生活氣息可以悄然地瀰漫在家中每一個角落。

攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUW...
攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUWA（www.s-uwa.ca/architectureau）
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攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUW...
攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUWA（www.s-uwa.ca/architectureau）
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SUWA 創造出了一個集中的生活空間，成為睡眠區（位於街道一側）和家庭辦公室（位於花園一側）之間的橋樑。這個空間包含了廚房、用餐區及客廳，是一個生活機能非常齊全的放鬆場所，整體主要以白色為主軸，並加入不同的細節雕飾，隨處可見的設計小驚喜活潑了整個空間，也消除了白色在空間中蒼白冷靜的表情展現。靠牆羅列站立的白色矮櫃，以及牆面上一整排的陳列層架，可最大程度地增加收納與展示功能，熱愛烹調的屋主擁有許多香料與食材瓶罐陳列的層架不僅可以置物，更讓瓶罐成為一種特殊的展示；中島與餐桌等線排列擺放，白色櫃體與木頭紋理檯面強調出一致性與平衡的美感，也讓動線更為從容進而提升效率。

攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUW...
攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUWA（www.s-uwa.ca/architectureau）
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黑鋼框架勾勒出的折疊拉門連結了房屋中央的起居空間與屋主的小型居家辦公室，設計團隊也利用走廊陽光無法直射的優勢，將儲藏室、洗衣房按照順利設置在廁所與浴室的對面，這樣的機能設置，讓彼此同屬性的空間能夠串聯起來，自然也讓屋主的生活更為便利。在設計的過程中，設計團隊非常注重與屋主的溝通，如家具與家飾品的挑選也是讓屋主一同參與，更特別注重紋理、圖騰與飾面的細節雕琢，如特別訂製的磁磚就運用在玄關入口處、浴室… 等地，希望除了表現出建築物的年代感，又能符合當代生活，耐用的建材與經典的元素設計，則能讓空間風格經久不衰，傳遞出永恆之美。

攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUW...
攝影者-Élène Levasseur資料暨圖片提供-Atelier SUWA（www.s-uwa.ca/architectureau）
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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