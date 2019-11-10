充滿歌德風幾何建築 廢棄教堂變身現代住宅

【DECO雜誌】

倫敦。廢棄教堂變身現代住宅

The Chapel

從這棟重新翻修的現代住宅的名字「The Chapel」中，就可以對其改裝之前的建築樣貌窺知一二。「The Chapel」的前身為一棟長期廢棄的教堂，附屬於舊約翰修道院遺址（Old St John' s convent site） 的一部分，駐點於倫敦南華克自治市（Southwark）的建築工作室Craftworks 從整修前的宗教建築汲取靈感，將這棟荒廢已久的建築，巧手改造為一個簡約風格的現代住家，但仍保留了宗教建築的獨特元素，如充滿歌德風格的三角幾何切面屋頂，就成為這棟住宅的最大特色。

攝影者-Edmund Sumner資料暨圖片提供-Craftworks（www.craftworks.co.uk） 分享 facebook

對Craftworks 的設計團隊來說，改建工程最大的困難與挑戰就在於如何把教堂原有的建築元素融於一個現代住宅當中，因為位於舊歷史遺址群當中，當地民眾對於教堂的使用方式與保留方法皆持有強烈的意見，最後的決議是保留獨特的教堂外部結構，包括了哥德式風格的幾何切面屋頂、拱型窗廊以及中央祭殿...... 等特色，並另外挖掘出的地下樓層，讓住宅使用機能與保留歷史建築之間取得了雙方都能妥協的平衡。設計團隊說明道：「要讓一個廢棄的教堂變身成為一個舒適的家庭住宅，必須通過設計手法使外觀結構完美保留，同時在住宅內部中藉由所謂的『變形』創造出更高自由度的機能生活空間。」

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完全是由挖掘而出的全新地下樓層，規劃有四間臥室、浴室和一間書房，而原有的一樓空間則完全設計為一個開放式的用餐與廚房區域，在充滿幾何變化的拱頂切面與天窗，以及一系列並列的拱型窗戶，引入了明亮卻又充滿神聖光輝的自然採光，設計團隊表示：「一個深色的木質樓梯從地下樓層往上延伸，在空間中闡述出『日與夜，天與地』的分界，而一樓的開放式烹飪用餐區，更是參考了宗教的儀式，如嵌入式一個壁爐就好像是一個小型祭壇，對面是一個有棱角的木質講壇，一間洗手間隱藏於其後，上方則是一個特別隔出的小夾層作為書房使用。」

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充滿戲劇張力的天花板，三角型的天窗搭配獨特的樑柱結構，成為「The Chapel」最令人無法轉移目光的建築焦點，也讓人聯想到1986 年獲頒普利茲克獎的德國建築師Gottfried Böhm 的教堂式風格建築「Pilgrimage Church」，因這個完美融合舊建築的特色，讓「The Chapel」也獲得了2019 年「Dont Move, Improve!」的獎項肯定。