將烹調化為奢侈享受 U形中島廚房擁覽湖光水色

L`Accostée House 座落於加拿大魁北克省的Adstock 區域，位處Lac St-François 的湖岸線上。屋主一家在這個得天獨厚的優美自然環境中已經居住了許多年，然而隨著家中人口的增加，原本房子的地基與樓層面積過小已然不敷使用，而且在經年使用下，房屋老舊毀損的狀況也逐漸不再適合居住，於是屋主決定大刀闊斧重新整修，將之改造為符合生活需求，又對周遭環境友善且不過度干擾的自然風格簡約居家，其中最大的改造亮點，就是位於主棟建築後方位置的廚房，U形中島面對一整片可以盡覽湖岸秀雅景致的落地窗景，讓烹調與聚餐成為了最奢侈的視覺享受。
融入周遭景觀的友善設計
負責L`Accostée House 改建工程的為魁北克當地的建築事務所Bourgeois/Lechasseur architects，該公司的建築理念向來是探索並尊重建築周遭的環境，從中思考如何讓建築物在該區域發揮出最大的優點，並巧妙地使用建築技巧延緩或避開自然的光照或風化造成對房屋的損害，在室內設計方面，設計團隊也擅長使用原始純粹的材質來營造出不同的場域氛圍，簡約清爽的視覺感受當中，依然能發現隱藏在小細節中的設計驚喜，這樣的設計理念剛好與屋主的想法不謀而合，屋主希望改造過後的L`Accostée House 除了是一棟溫暖舒適的居所，能夠提供家人安心的居住環境之外，在被豐富優美的自然環境包圍時又不會對其造成過度干擾，安適且低調地與自然共生共存。
綜觀完成後的L`Accostée House整體外觀輪廓，房子因應緩坡地勢而建，內部空間沿著地基的坡度分別建構出不同的生活機能區域，從不同視野角度觀看可以看到房子不同的樣貌，如從屋外的通行道路上因為森林的掩映，只能看到較高的樓層以及車庫，而從另外一面湖邊的角度看來，則可以看到L`Accostée House 是一棟完整的三層樓建築，立面線條優雅地佇立在寬闊的湖岸邊，被高聳的森林包圍遮蔽性高的入口與視野開闊的湖岸腹地，兩個完全不同光景的面向塑造出了這種建築物的獨特性，這樣的設計既能讓屋主保有完整的隱私，又能將壯麗優雅的湖光水色一覽無遺納入眼底，成為L`Accostée House最無可取代的居住優勢，且為了能夠更親近湖岸，設計團隊特別在湖岸面向設計了一個大形的木造階梯，讓屋主一家人能夠更毫無距離地擁抱他們最喜歡的自然風光。
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