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將烹調化為奢侈享受 U形中島廚房擁覽湖光水色

2019-11-10 09:30DECO居家

【DECO雜誌】

加拿大

L'Accostée House

U形中島廚房擁覽湖光水色

L`Accostée House 座落於加拿大魁北克省的Adstock 區域，位處Lac St-François 的湖岸線上。屋主一家在這個得天獨厚的優美自然環境中已經居住了許多年，然而隨著家中人口的增加，原本房子的地基與樓層面積過小已然不敷使用，而且在經年使用下，房屋老舊毀損的狀況也逐漸不再適合居住，於是屋主決定大刀闊斧重新整修，將之改造為符合生活需求，又對周遭環境友善且不過度干擾的自然風格簡約居家，其中最大的改造亮點，就是位於主棟建築後方位置的廚房，U形中島面對一整片可以盡覽湖岸秀雅景致的落地窗景，讓烹調與聚餐成為了最奢侈的視覺享受。

攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/L...
攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/Lechasseur architects（bourgeoislechasseur.com）
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攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/L...
攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/Lechasseur architects（bourgeoislechasseur.com）
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融入周遭景觀的友善設計

負責L`Accostée House 改建工程的為魁北克當地的建築事務所Bourgeois/Lechasseur architects，該公司的建築理念向來是探索並尊重建築周遭的環境，從中思考如何讓建築物在該區域發揮出最大的優點，並巧妙地使用建築技巧延緩或避開自然的光照或風化造成對房屋的損害，在室內設計方面，設計團隊也擅長使用原始純粹的材質來營造出不同的場域氛圍，簡約清爽的視覺感受當中，依然能發現隱藏在小細節中的設計驚喜，這樣的設計理念剛好與屋主的想法不謀而合，屋主希望改造過後的L`Accostée House 除了是一棟溫暖舒適的居所，能夠提供家人安心的居住環境之外，在被豐富優美的自然環境包圍時又不會對其造成過度干擾，安適且低調地與自然共生共存。

攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/L...
攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/Lechasseur architects（bourgeoislechasseur.com）
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木質結構營造溫暖舒適感

綜觀完成後的L`Accostée House整體外觀輪廓，房子因應緩坡地勢而建，內部空間沿著地基的坡度分別建構出不同的生活機能區域，從不同視野角度觀看可以看到房子不同的樣貌，如從屋外的通行道路上因為森林的掩映，只能看到較高的樓層以及車庫，而從另外一面湖邊的角度看來，則可以看到L`Accostée House 是一棟完整的三層樓建築，立面線條優雅地佇立在寬闊的湖岸邊，被高聳的森林包圍遮蔽性高的入口與視野開闊的湖岸腹地，兩個完全不同光景的面向塑造出了這種建築物的獨特性，這樣的設計既能讓屋主保有完整的隱私，又能將壯麗優雅的湖光水色一覽無遺納入眼底，成為L`Accostée House最無可取代的居住優勢，且為了能夠更親近湖岸，設計團隊特別在湖岸面向設計了一個大形的木造階梯，讓屋主一家人能夠更毫無距離地擁抱他們最喜歡的自然風光。

攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/L...
攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/Lechasseur architects（bourgeoislechasseur.com）
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中島廚房成為居家生活重心

這棟簡約清冽的住宅，以木質結構突顯出其兼具溫暖質感與居住機能的獨特性，向外延伸的屋簷設計具備遮陰的效果，以確保朝南的大片玻璃立面在夏日時節不會因太陽長時照的曝曬而過熱，大面積的透明落地窗又可以讓室內充滿明亮感，而擺放在這個絕佳位置的U 形中島廚房自然成為了這種住宅的設計重心，為了讓家人與親友可以在這個場所舒適並愉悅地享受用餐時光，開放式的設計讓所有人都可以不受拘束地隨著動線來去自如，最令人驚豔的自然是中島廚房直接面對著大片玻璃落地窗，隨著一年四季變化的景色在窗外交替，從夏季的繁茂綠意到冬天的銀色雪景，時移遞嬗一點都不會讓人覺得厭煩。同樣擁有絕佳觀景位置的還有位處頂樓的室內游泳池，位於最頂端的位置讓屋主一家人可以不用顧慮隱私的問題，享受雪國難得的戲水暢游時光，而面對湖岸的觀景窗除了可以賞景之外，更可以讓自然光線滲透而入，讓淋漓灩瀲的波光創造出更為令人著迷的空間風景。

攝影者-Adrien Williams資料暨圖片提供-Bourgeois/L...
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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