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簡約洗練 淡雅色調的北歐風美宅

2019-11-06 12:22DECO居家

【DECO 居家雜誌】

現代風格的北歐居家在一般人的印象當中大多以白或灰色的中性基調為主軸，營造出簡約洗練的時尚感，然而斯德哥爾摩的設計工作室Note Design Studio在接下一間19世紀的老宅翻新案例時，卻決定在室內空間中抹上清新淡雅的柔和色調，取代了傳統北歐風的黑灰白，讓這棟被命名為Hidden Tints的公寓，展現出另一種柔美恬淡的風情，也讓北歐風格有了另外一種語彙的完美詮釋。

圖片提供-Note Design Studio（notedesignstudio...
圖片提供-Note Design Studio（notedesignstudio.se）
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重現19世紀的耀眼光華

這間佔地約200平方米的住宅已有一百多年的歷史，原本是一家時尚品牌的總部，業主委託當地設計工作室Note Design Studio進行翻修工程，希望將之整修為一間宜居的家庭式公寓，但仍希望在空間內保留其原本屬於19世紀的設計元素，Note Design Studio的建築師談到：「原本的品牌總部內沒有浴室、廚房及儲藏室……等機能空間，而且興建之初那屬於19世紀設計特徵的人字型木質地板、牆面與樑柱上的精細雕飾以及用瓷磚拼貼的烤爐…...等物件，都被厚重的灰白油漆所覆蓋，加上天花板制式的聚光燈，營造出所謂符合人性化辦公室的現代感覺，建築師決定讓這些蒙塵的舊時代工藝重現風華，以呼應業主所希望保留的「19th Century Splendour（19世紀榮耀光彩）」。

圖片提供-Note Design Studio（notedesignstudio...
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建築師SannaWahlin表示：「我們特別注意到保存下來的三個磚貼烤爐的顏色，分別是綠色、粉色及鵝黃色，而且在拆除隱藏管線的牆面之後，我們發現了當初19世紀建築完工時塗刷在門框上的芥末黃，那鮮明的色彩瞬間照亮了原本蒼白的空間，也讓我們意識到，顏色可以作為連結新時代與舊建築之間的橋樑，而色彩更能凸顯出上個世紀隱藏在屋內的每一個設計細節，於是在翻新整修的過程當中，我們追尋當初興建時到現在殘留的舊時痕跡，統整出了蘊含八個色調的調色系統，將之運用在不同的房間之中。」

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柔和色調詮釋不同的北歐風格

部分的房間以單一的顏色為空間主軸，但大部分的房間則是以不同顏色混搭，但這些色彩的搭配都建立在一種低調、舒適且多彩的基礎上，這是瑞典最近流行的室內佈置趨勢，讓北歐風格不再是典型的黑灰白極簡設計。「顏色能夠讓原本的建築細節更為搶眼，」建築師SannaWahlin強調：「而且我們發現舊時代的建築美學中，運用顏色的方式更為大膽且勇敢，我們應該讓色彩回歸它原本專屬的位置。」

圖片提供-Note Design Studio（notedesignstudio...
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原本舖上的人自型木質地板搭配不同色彩的現代風格家具更為室內空間增添了亮點，使其更具層次感與深度。位於公寓心臟地位的廚房與用餐區主體色彩選擇的是淡黃色，一張六人座的木製餐桌是空間內的重點家具，搭配磨石子材質的中島與綠色櫥櫃，整體營造出一種恬適又輕快的氛圍；起居室的牆面也採用了調色板的設計，傳統的天花板造型與雕塑造形的幾何燈具形成了強烈但有趣的對比，臥室內使用的是淡綠色與珊瑚粉色的牆板，各自區隔出不同的調性，對角線條的花樣設計則是呼應房內使用的拼花地板，讓整體視覺呈現出一致性，「總結來說，最後呈現的是一個和諧與豐富的色彩體驗。」建築師如是說。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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