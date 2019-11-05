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形塑空間再造老屋 繪上最靜謐的灰色調

2019-11-05 10:53DECO居家

【DECO TV編輯部】

蘊。雅｜湜湜設計

生活，構成空間裡的各式色彩，隨著時間的律動，不停的變化…

湜湜設計團隊重視團隊默契與精神，並強調〝人〞才是空間的主角，將生活、個性化作為核心帶入空間視野之中，以藝術感的手法，形塑出空間主題。全案以灰階色調為主要色系，替逾30年屋齡的老屋翻修，繪上最靜謐的色調。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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以水平垂直的分割為出發點，從形式設計衍伸至動線規劃、機能配置。透過開放性高的空間結構，重視開闊、通透的特點，讓進入室內的過程成為一個漸進式的變化；從每個開口採光、通風效能著手，讓自然氣流與陽光的湧動，構成場域裡最優雅的層次。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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23坪的空間中，湜湜設計團隊運用水泥、木料、磁磚、特殊漆、鐵件、P V C地板、人造石等媒材，打造出符合屋主所需的住宅空間。設計上首先以〝改變動線〞的概念，重新規劃出更寬敞的生活好所在。考慮到因大門的位置讓主牆尺度變短，使原始客廳過於侷促；設計上遂將「大門」以深色材質合併、延伸成為客廳的主牆造型，成為空間的視覺焦點。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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湜湜設計團隊將原始和室及廚房，重新整合規劃為開放餐廚區域，利用中島結合餐桌的設計，同時串聯一旁的開放式書房及客廳區域，無形中生活機能倍增，區域感也拉闊不少，同時，更維持動線的俐落與流暢度；在各個機能區域的關係中，透過不同的燈具構成空間焦點，作為暗示公領域中各自獨立的區別介質。設計上，藉由對外窗的開口，不僅讓每個區域都能享受日光，也讓室內氣流保持暢通。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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主臥區域重新調整後的空間，規劃出更衣間、衛浴空間，其中以開闊、高自主性的收納機能，深得女主人的喜愛。衛浴空間採乾濕分離，以及安排層架可展示陳列女主人收集各式的小鴨公仔，一點一滴地舖述出居住者的生活樣貌。

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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整體而言，使用自然素材的紋理和訂製家具營造出靜逸輕鬆的氛圍，展現了湜湜設計團隊細膩、感性與跳脫傳統的創意表現。將設計回歸至平面、動線思考，空間低調而不掩優雅美感，結合燈光及材質屬性構成場域鮮明的裝飾元素，營造出一種看似自然、實則非常精準的空間氛圍與尺度，將居住者自身的品味、生活態度，完全地融入到空間當中…

資料暨圖片提供-湜湜空間設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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