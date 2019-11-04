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單不失精巧 時尚中性基調的單身堡壘

2019-11-04 09:52DECO居家

【DECO雜誌】

西班牙。巴塞隆納│Sant Antoni Apartment

獨居生活最大的優點就是可以依照自己的喜好與需求設計出具有個人色彩的生活空間，位於巴塞隆納的這間公寓，就是當地的設計工作室CaSA為一個熱愛運動、自行車及室內設計的單身男子所量身打造，設計師表示主要是根據屋主的個人特質，創造出一個充滿陽剛味但又不失精緻感的空間，黑灰白等中性色彩統籌了室內的視覺基調，但每一個精雕細琢的角落讓整個家充滿了令人愛不釋手的時尚質感。

攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料...
攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料暨圖片提供-CaSA（www.colomboserboli.com）
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簡單卻不失精巧的開放空間

原本的公寓佈局老舊過時，導致屋內看起來採光不足，而不良的動線規劃更造成了日常活動的困擾與效率損耗，所以CaSA的雙人組設計師決定將不必要的隔間完全拆除，連結了入口、休憩區、廚房與用餐區，整合成一個完全開放式的起居空間，讓每一個區域彼此之間的連結性更強。從入口處進入公寓，一旁牆面吊掛展示的即是單身屋主的兩台愛車，吊掛架是由三個從天花板垂直到地的管線系統所組成，隨興帶點工業風的設計簡單卻相當具有實用功能；內推的廚房除了櫥櫃調理台之外，與休憩區中間以中島區隔，廚房的系統櫃及中島檯皆以黑色為主軸，搭配淡灰色的單車牆面與休憩區中的雙人沙發，讓中性基調主掌了整個空間視覺。

攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料...
攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料暨圖片提供-CaSA（www.colomboserboli.com）
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除了色彩之外，設計師巧妙地運用牆面磁磚的比例在視覺上獲得了延展性，單車牆的灰色牆面由60x60cm的磁磚拼貼而成，具有耐髒且方便清潔的特性，而進入到廚房空間，磁磚大小變成30x30cm的格式，接著一直延續到淋浴室，則是變為10x10cm的尺寸，這樣的設計手法讓單一的連續性牆面有了些微的變化，讓牆面不會過於單調枯燥，也更具層次感；而與廚房相對的休憩空間，擁有最佳的採光，Kettal與Stua的家具為這個中性基調的起居空間妝點上了些許精緻細節，而綠色植栽更是休憩區中營造生活感最不可或缺的關鍵角色，由藝術家Zaida Sabat?s所特別設計的巨大方形花盆與圓形餐桌的金屬桌腳，都是為空間質感更加分的細瑣設計。

攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料...
攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料暨圖片提供-CaSA（www.colomboserboli.com）
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延伸至屋外露台的休憩空間

靠近廚房一側的入口連接到浴室，這裡原本是封閉的廚房，在隔間機能重新調整佈局之後成後淋浴間，也延續了廚房的黑白色調，黑色檯面與特別訂製的淋浴管線；水龍頭以及懸吊鏡子的黑色管路皆與外部空間的設計相互呼應，比較特別的是，設計師特別在淋浴區位置與靠近鏡台的牆面上鑿開了兩扇對外窗，解決了原本採光不足與通風不良的問題。

攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料...
攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料暨圖片提供-CaSA（www.colomboserboli.com）
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空間機能同樣經過整頓的還有戶外的小陽台，原本的陽台被封閉起來作為浴室與洗衣間，設計師將牆壁拆掉之外，讓小陽台能正常發揮它原本的功能，成為一個可以輕鬆享受日光洗禮的放鬆場所，並與室內的休憩區連成一氣，只要放上坐墊與靠枕，好天氣的時候就是一個完美的發呆亭，而在單車牆與淋浴間使用的黑色管狀裝置也被運用在陽台，作為懸吊植栽之用，還可以讓綠色植物恣意攀附，展現最奔放隨興的姿態。

攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料...
攝影者-Roberto Ruiz（www.robertoruiz.eu）資料暨圖片提供-CaSA（www.colomboserboli.com）
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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