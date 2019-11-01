以藝術裝飾風格雕琢 色彩與光影共舞的臨海公寓

【DECO雜誌】

色彩與光影共舞的臨海公寓│希臘

位於希臘第二大城市塞薩洛尼基的濱海地區，Waterfront Nikis Apartment座落在一棟建於1937年，以藝術裝飾風格雕琢的大樓之中，希臘建築師Stamatios Giannikis為這間棄置已久的公寓空間重新裝修，並將其功能定調為文化藝術的基地，公寓並非作為居住使用，而是用來舉辦講座、展覽、會議、晚宴交流等強調建築與設計的文化藝術活動。

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保留原有裝飾重新賦予設計質感

這個擁有三個臥室格局的公寓佔地約120平方米，內部空間有一個面向大海，可以俯瞰蔚藍海景的起居室、餐廳、衛浴、廚房、儲藏室及兩個陽台，一個位於公寓前端，是看海的絕佳景觀點，另一個陽台則是位於公寓後方，可以看到街道的城市景觀。建築師並沒有更動原本的公寓隔間，只是將功能重新調整，並新導入了一個廚房、淋浴間還有一個附設衛生設備的廁所，屋內原有的藝術裝飾風格的內飾，如地板、木門、窗框以及天花板上華麗的石膏藝術皆予以保留，重新整理翻新使之重現原來典雅的溫婉樣貌。

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Stamatios Giannikis表示：「所有翻新的工程只是為了讓室內的空間看起來更有家的感覺，而為了讓原本的藝術裝飾配件與新增的家具或設備融合在一起，我採用了對比的設計手法以突顯其風格與優點。」如廚房內帶清新質感的淡綠色櫥櫃映襯出有複雜幾何圖形組成的復古風磁磚地板；主臥房內懸吊著由玻璃與黃銅組合而成的床頭燈是20世紀50年代的設計，搭配的是擺放在一旁當代設計家具品牌Arper所出品，深具現代風格特徵的Leaf單椅。在新與舊之間，建築師希望找到一個平衡點，使之可以共融在一個空間當中。

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運用色彩為不同的空間定調

在整棟公寓的整建設計當中，Stamatios Giannikis最自豪的就是使用三種大膽的顏色重新定調了不同空間，粉中帶橘的火鶴粉（Flamingo pink）使用在可以眺望海景的空間當中，介於淺藍與深藍之間的湛藍色（Azure blue）用在可以俯瞰街道的房間內，公寓內有使用水路管線的空間如廚房、浴室與淋浴間則塗刷上了柔和的淡綠色。建築師說明：「在Waterfront Nikis Apartment內部使用鮮明的色彩是為了讓更突顯出壯麗海景的視覺震撼效果以加強其吸睛度，並非消弭其存在感，火鶴粉這個顏色可以對比出地中海不失真的海水藍，湛藍色則是為了傳遞海洋的氛圍，淡綠色則是營造出寧靜的質感讓人在空間中感覺平和與安詳。」而由於公寓主要用來舉辦不同性質的藝文活動，空間內的擺放品與家具必須要靈活的移動，所以大部分使用輕巧或可以方便拆卸或堆疊的家具以滿足活動需求。「在追求如同居家一般感覺的設計時也必須考慮到承辦活動的靈活性，這是Waterfront Nikis Apartment的獨特之處，也是設計時必須要考量的重點與目標。」

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