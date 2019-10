融入海洋基調的避世天堂 巴哈馬海灘度假宅

【DECO雜誌】

Out of the Blue

融入海洋基調的避世天堂|巴哈馬

這棟位於巴哈馬Cat Cay私人海灘的度假屋宅有一個很夢幻的名字:「Out of the Blue」。負責設計的邁阿密工作室Touzet Studio 的創辦人表示,「這棟房子的名字以及屋內的空間設計靈感皆來自於抵達這個小島時,看到那壯闊無垠的蔚藍海景所帶來的震撼。」於是他將海洋的藍色基調若有似無地融入室內設計中,創造出了一個可以讓人自然放鬆,聆聽浪濤拍打享受清風吹拂的避世之所。

攝影者-Michael Stavaridis資料暨圖片提供-Touzet Studio (www.touzetstudio.com)

將傳統巴哈馬建築引入現代風格

「Out of the Blue」是Touzet Studio的創辦人夫妻Carlos PrioTouzet 與Jacqueline Gonzalez Touzet為其兄嫂所特別打造的私人度假屋,原本居住於邁阿密的屋主希望能擁有一個遠離煩囂,自在放鬆的居住空間,「他們要求我設計一個具有現代風格的巴哈馬式熱帶度假屋,讓他們能從邁阿密繁忙的社交生活離開之後,在巴哈馬悠閒地度過他們的退休生活,擁有完善開放的娛樂空間,盡情地享受蔚藍的海景與日落的景致。」而這種娛樂不失休閒的生活模式完全體現在全開放式的起居空間中。

屋宅的設計運用了許多巴哈馬當地傳統建築的特色,如百葉窗、木造斜式屋頂以及基石樣式,但在整體色調以及空間佈局配置則是純現代風格。廚房裡白色的櫥櫃沿著同樣色調的木質牆面設置,中島檯面上鋪設了大理石,搭配木頭椅面的吧台長凳,同樣白色、米色與咖啡色的色調延伸到後方的用餐與起居空間,在視覺上顯得更為統一與協調,面向大西洋的那一側設置了一整個牆面的落地玻璃門,可以讓屋主及其兩個10幾歲的孩子直接走到外面放著藍色躺椅的混凝土露台區以及游泳池,在屋外幾個錯落設置的露台區中央廣植了棕櫚樹與綠色植物,增添了些許特屬於島嶼的熱帶風情。

打造熱帶宜居住宅的設計巧思

設計團隊表示,「由於Cat Cay是巴哈馬群島中一個能源與水資源皆短缺的小島,我們在設計時特別參考了當地的傳統建築特色與學習相關的知識,從而去建造一個可以適應熱帶島嶼環境與氣候的建築。」諸如巨大的遮陽門廊,刻意挑高的樓面空間以及斜角屋頂可以讓熱空氣上升,還有百葉窗的智能裝置可以聰明地調節室內外氣流與溫度,讓屋內的公共區域大部分時間都不需要使用冷氣空調也能感到涼爽舒適;房子內部也儘量運用設計導入大量的自然光,白天根本不需要開燈輔助照明;屋頂的排水系統加上雨水收集器與大型蓄水池,可以回收雨水運用在植物的灌溉與衛浴系統。

同時具有新舊建築設計風格與低科技的資源回收裝置,不僅提高了宜居性,也保留了當地的文化與建築特色,「Out of the Blue」除了提供屋主一個舒適的居住環境之外,也成為當地社區民眾的熱門參觀景點,來參觀的人皆對屋宅內不需使 用空調就能如此涼爽通風感到驚訝,更對屋內悠閒不失優雅的現代設計風格感到欣羨與讚嘆。

