充滿文氣的天倫樂 鳥兒的哺育歸巢之家

【DECO雜誌】

哺育歸巢之家

Nurtuing and homing

淨素的白底與木色、隱藏式的收納空間，讓本案風格大方清爽，展現主人一家的氣質與溫馨。幾道鮮明的主牆，帶出屋主夫妻學者性格與風範。明亮的採光與通風、客製化的寵物籠與造型折版，是設計師觀察屋主一家對於生命教育的愛護與尊重的展現。幸福天倫的空間，需能讓家人們可相聚同室，並承載共同的話題，而有關於愛的回憶便會在這樣的場所中，持續累積與延續著。

攝影者-劉俊傑資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996） 分享 facebook

鳥鳴與書香

屋主夫妻為教育貢獻，學識豐富，不舖張浮誇，因此整體配色以白色和淡紋木色作為基底，整體風格潔淨清幽。女屋主熱愛生命教育，與鳥兒的生活互動與照顧成為家人間共同的興趣與話題，更是設計師在公共空間創造的靈感來源。設計師在本案中相當重視自然採光照明與空間開放性通風設計，不僅為空間帶來節能、舒適的環境，也為寵物與家人的健康生活加分。落地紗簾與光線的舞動在室內形成鮮明的線條，同時也呼應了鳥籠線性的整體性。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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電視主牆深色的金色山脈石材，自帶點自然的閃銀花紋，與特殊折板造型產生視覺上的戲劇對比性，在平實的基調中展現適度的原則與個性，有溫敦卻堅定的學者風範。白色折板電視牆檯展現空間趣味，更是考量了符合鳥籠尺寸而產生的高低起伏，屋主一家聆聽清脆鳥鳴，從矩形虛實變化的展示書架上取讀翻閱書籍，輕鬆渡過具深度且充滿文氣的天倫樂。

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月夜謐境

帶有奶油色的泛光木皮與平衡切割的皮革，溫柔環繞了私密性高的主臥空間，讓人心境平和。微層次變化與多元材質的搭配，在平實的格調中增加豐富性，柔軟的設計手法，更貼近屋主夫妻真實的生活性格。搭配不可或缺的燈飾選用和設置安排，更是畫龍點睛，當夜色降臨，點上暈黃，一邊如懸掛的滿月，另一旁如微笑的弦月，所營造的靜謐氛圍，透漏出夫妻倆一路攜手走來的濃濃情意，滿足而欣慰。

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SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓

空間坪數// 室內面積約27.2 坪

室內格局// 三房兩廳一室兩衛一廚

使用建材// 天然木皮、鐵件、石材、超耐磨木地板、乳膠漆、系統板材