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充滿文氣的天倫樂 鳥兒的哺育歸巢之家

2019-10-30 15:34DECO居家

【DECO雜誌】

哺育歸巢之家

Nurtuing and homing

淨素的白底與木色、隱藏式的收納空間，讓本案風格大方清爽，展現主人一家的氣質與溫馨。幾道鮮明的主牆，帶出屋主夫妻學者性格與風範。明亮的採光與通風、客製化的寵物籠與造型折版，是設計師觀察屋主一家對於生命教育的愛護與尊重的展現。幸福天倫的空間，需能讓家人們可相聚同室，並承載共同的話題，而有關於愛的回憶便會在這樣的場所中，持續累積與延續著。

攝影者-劉俊傑資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-39...
攝影者-劉俊傑資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）
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鳥鳴與書香

屋主夫妻為教育貢獻，學識豐富，不舖張浮誇，因此整體配色以白色和淡紋木色作為基底，整體風格潔淨清幽。女屋主熱愛生命教育，與鳥兒的生活互動與照顧成為家人間共同的興趣與話題，更是設計師在公共空間創造的靈感來源。設計師在本案中相當重視自然採光照明與空間開放性通風設計，不僅為空間帶來節能、舒適的環境，也為寵物與家人的健康生活加分。落地紗簾與光線的舞動在室內形成鮮明的線條，同時也呼應了鳥籠線性的整體性。

電視主牆深色的金色山脈石材，自帶點自然的閃銀花紋，與特殊折板造型產生視覺上的戲劇對比性，在平實的基調中展現適度的原則與個性，有溫敦卻堅定的學者風範。白色折板電視牆檯展現空間趣味，更是考量了符合鳥籠尺寸而產生的高低起伏，屋主一家聆聽清脆鳥鳴，從矩形虛實變化的展示書架上取讀翻閱書籍，輕鬆渡過具深度且充滿文氣的天倫樂。

攝影者-劉俊傑資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-39...
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月夜謐境

帶有奶油色的泛光木皮與平衡切割的皮革，溫柔環繞了私密性高的主臥空間，讓人心境平和。微層次變化與多元材質的搭配，在平實的格調中增加豐富性，柔軟的設計手法，更貼近屋主夫妻真實的生活性格。搭配不可或缺的燈飾選用和設置安排，更是畫龍點睛，當夜色降臨，點上暈黃，一邊如懸掛的滿月，另一旁如微笑的弦月，所營造的靜謐氛圍，透漏出夫妻倆一路攜手走來的濃濃情意，滿足而欣慰。

攝影者-劉俊傑資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-39...
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SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓

空間坪數// 室內面積約27.2 坪

室內格局// 三房兩廳一室兩衛一廚

使用建材// 天然木皮、鐵件、石材、超耐磨木地板、乳膠漆、系統板材

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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