貫徹現代簡約主題 訴諸灰階理性氣息

【DECO雜誌】

灰階如沐 Flowing Gray

對於設計師來說，空間是六個面的立實體，要想達到更高的美學層次或機能目的，就必須跳脫制式平面思考，回歸最乾淨的點、線、面。以本案為例，在新成屋基本不動隔間的前提下，設計者的操作權已然受限，但日常中原本就存在的許多美好事物，如何發現、組織、解繹純粹，最終醅釀出回甘風味，這將包括設計者深化、反芻、回饋後的各個環節。綜觀全宅刻意降低的人工雕琢力道，並執著於簡約、大器美學觀點，緩緩建構靜謐卻深情的新生輪廓。

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屋主從事醫療業；特別著重睡眠時段的臥室光控與舒適性，此外，與生俱來的開朗性格，也與熱情好客劃上等號，所以交誼機能完善同時展現獨到生活品味的公領域規劃，也是賞析全案的精彩亮點，隨著各項巧思逐步到位，一處盡善盡美的空間舞碼於焉登場。

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舞墨飛白 瀟灑溢美兼而有之

玄關作為家的起點，在佈局上就必須兼具段落的分界：首先，一座型態俐落的灰玻屏風，在保留視線與光影穿透的前提下適度區隔內外，屏風左側一段仿偽結構柱的木作體，除了增加形體的變化趣味，其實也是一座面向餐廳的展示杯櫃，其次是玄關地坪鋪上黑灰色石紋地磚，接著跨過屏風一路伸展為公領域主要走道動線，另一方面也和滿鋪於客、餐廳的淺灰色地磚，為區域化的機能屬性明確分野。

貫徹現代簡約主題的客廳昶闊大器，整體訴諸灰階的理性氣息，格外有種安撫人心的沈穩，由玄關處往客廳延展的連續長牆面，堪稱此案一大聚焦重點，近門處的三等份收納櫃，導入低調且富於質感的灰藍色系，高櫃列往右的電視牆主體，則精選溫潤天然石材行分切錯拼，意象傳達上有別於以往常見圖像主題鮮明的對花工藝，而是採散置於兩側的局部對花佐以抽象水墨般的率性紋理，營造瀟灑間不失工筆的藝術性，每一塊分切的石材勾縫之間，還不忘鑲嵌金屬飾條以提升精緻細節，同時呼應下方和側向擁有邊緣斜切造型的金屬層架、深木低檯，積極回應屋主期待的寫意與現代之美。

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1. 開放規劃的公領域活用精緻分區天花板與傢俱擺設劃分機能單元，打造互動性佳且極度昶朗的空間感受。

2. 以深木色解構的粗線條，由立面向天花板平面伸展，其間並穿插次要線條的交亙變化，空間的層次趣味隨之而來。

3. 以大理石分切錯拼的電視主牆，堪稱公領域最強亮點，看似瀟灑的石紋亂中有序，流露大器與沈穩兼具的現代美。

4. 以中島銜接長餐桌而成的餐廳軸線，是平時屋主與三五好友歡聚的機能熱點。

光影繽紛 收藏交誼休閒之樂

為了滿足經常下廚料理需求，原先設定為開放情境的廚房區，特地增設玻璃拉門有效屏蔽油煙外溢，相對也凸顯了餐廳場域的自成一格。除了與客廳同享景深與採光面，以特製石材中島銜接長餐桌為核心的餐廳軸線，平時就是接待三五好友、使用率極高的交誼熱點，餐桌兩側分置皮革單椅與長凳，便於創造彈性的人員乘坐方式，餐桌軸線後靠一邊規劃為實用多功能房，另一邊則是結構線條洗鍊、後襯黑鏡與燈光的精美酒櫃，藉著餐吊燈光暈和鏡面隱約的光影反射，一種置身私人酒吧的輕鬆感也跟著油然而生。

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5. 多功能房玻璃拉門的通透，對話旁鄰酒櫃的黑鏡倒影，形成一種虛實交映且深邃的視覺趣味。

6. 玄關區以一座灰玻屏風區隔內外，屏風左側一段仿偽結構柱的木作體，實際上是一座面向餐廳的展示杯櫃。

7. 多功能房與餐廳之間，透過地材差異與彈性拉門雙重手法微妙界定。

虛實交映 蘊含生活真味

座落餐廳酒櫃左側的多功能房儘管空間不大，卻兼具書房、事務區、遊戲室等多功能目的，延續清透玻璃拉門隔間的設計，與旁鄰酒櫃的黑鏡襯底，形成一種虛實交映且深邃的視覺趣味，房內靠牆打造一列前淺後深的雙層拉櫃，除了大量的書籍、資料、藝品收納，櫃面前緣還加裝一面滑動式白板，滿足大小朋友隨意塗鴉的創作慾望！

主臥室採光充足、氣氛淡雅宜人，沿著多面角窗裝設光控效果絕佳的分段風琴簾，以確保最舒適的休眠品質。刻意不對稱的床頭造型別出心裁，卻也隱含修飾、淡化結構所在的巧思，搭配單盞或成雙的金色吊燈畫龍點睛，窗邊還備有活用建築角度設計的舒適坐榻，整體情調尤顯浪漫。主臥室床尾規劃視聽牆，以壁布、木質、帶狀灰鏡展演的比例混搭，賦予空間柔和溫度，其中左側還隱藏了通往更衣室的入口。也兼作備用女孩房的客房以清雅粉色系串場，床尾的大型櫃體整合所需各項機能，將坪效分配發揮到淋漓盡致，而洋溢活潑童趣的小孩房現階段採上下舖配置，以預留未來階段性的成長空間。

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8. 主臥室刻意不對稱的床頭造型別出心裁，窗邊則備有活用建築角度設計的舒適坐榻，浪漫情調倍增。

9. 主臥室床尾視聽牆以壁布、木質、帶狀灰鏡三種材質依比例混搭，其中左側還隱藏了通往更衣室的入口。

10. 清新淡雅的未來女孩房兼客房一景。

SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓新成屋

空間坪數// 室內面積約42 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、多功能房、主臥室、客房、小孩房

使用建材// 大理石、金屬飾條、壓克力漆、黑鏡、天然木皮、美耐板、壁布、超耐磨地板