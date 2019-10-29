親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

雙北環保兩用袋 11月1日起統一尺寸、售價

巴格達再濺血！伊拉克武裝鎮壓抗爭 4天再增75死

貫徹現代簡約主題 訴諸灰階理性氣息

2019-10-29 10:03DECO居家

【DECO雜誌】

灰階如沐 Flowing Gray

對於設計師來說，空間是六個面的立實體，要想達到更高的美學層次或機能目的，就必須跳脫制式平面思考，回歸最乾淨的點、線、面。以本案為例，在新成屋基本不動隔間的前提下，設計者的操作權已然受限，但日常中原本就存在的許多美好事物，如何發現、組織、解繹純粹，最終醅釀出回甘風味，這將包括設計者深化、反芻、回饋後的各個環節。綜觀全宅刻意降低的人工雕琢力道，並執著於簡約、大器美學觀點，緩緩建構靜謐卻深情的新生輪廓。

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

屋主從事醫療業；特別著重睡眠時段的臥室光控與舒適性，此外，與生俱來的開朗性格，也與熱情好客劃上等號，所以交誼機能完善同時展現獨到生活品味的公領域規劃，也是賞析全案的精彩亮點，隨著各項巧思逐步到位，一處盡善盡美的空間舞碼於焉登場。

舞墨飛白 瀟灑溢美兼而有之

玄關作為家的起點，在佈局上就必須兼具段落的分界：首先，一座型態俐落的灰玻屏風，在保留視線與光影穿透的前提下適度區隔內外，屏風左側一段仿偽結構柱的木作體，除了增加形體的變化趣味，其實也是一座面向餐廳的展示杯櫃，其次是玄關地坪鋪上黑灰色石紋地磚，接著跨過屏風一路伸展為公領域主要走道動線，另一方面也和滿鋪於客、餐廳的淺灰色地磚，為區域化的機能屬性明確分野。

貫徹現代簡約主題的客廳昶闊大器，整體訴諸灰階的理性氣息，格外有種安撫人心的沈穩，由玄關處往客廳延展的連續長牆面，堪稱此案一大聚焦重點，近門處的三等份收納櫃，導入低調且富於質感的灰藍色系，高櫃列往右的電視牆主體，則精選溫潤天然石材行分切錯拼，意象傳達上有別於以往常見圖像主題鮮明的對花工藝，而是採散置於兩側的局部對花佐以抽象水墨般的率性紋理，營造瀟灑間不失工筆的藝術性，每一塊分切的石材勾縫之間，還不忘鑲嵌金屬飾條以提升精緻細節，同時呼應下方和側向擁有邊緣斜切造型的金屬層架、深木低檯，積極回應屋主期待的寫意與現代之美。

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

分享

1. 開放規劃的公領域活用精緻分區天花板與傢俱擺設劃分機能單元，打造互動性佳且極度昶朗的空間感受。

2. 以深木色解構的粗線條，由立面向天花板平面伸展，其間並穿插次要線條的交亙變化，空間的層次趣味隨之而來。

3. 以大理石分切錯拼的電視主牆，堪稱公領域最強亮點，看似瀟灑的石紋亂中有序，流露大器與沈穩兼具的現代美。

4. 以中島銜接長餐桌而成的餐廳軸線，是平時屋主與三五好友歡聚的機能熱點。

光影繽紛 收藏交誼休閒之樂

為了滿足經常下廚料理需求，原先設定為開放情境的廚房區，特地增設玻璃拉門有效屏蔽油煙外溢，相對也凸顯了餐廳場域的自成一格。除了與客廳同享景深與採光面，以特製石材中島銜接長餐桌為核心的餐廳軸線，平時就是接待三五好友、使用率極高的交誼熱點，餐桌兩側分置皮革單椅與長凳，便於創造彈性的人員乘坐方式，餐桌軸線後靠一邊規劃為實用多功能房，另一邊則是結構線條洗鍊、後襯黑鏡與燈光的精美酒櫃，藉著餐吊燈光暈和鏡面隱約的光影反射，一種置身私人酒吧的輕鬆感也跟著油然而生。

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

5. 多功能房玻璃拉門的通透，對話旁鄰酒櫃的黑鏡倒影，形成一種虛實交映且深邃的視覺趣味。

6. 玄關區以一座灰玻屏風區隔內外，屏風左側一段仿偽結構柱的木作體，實際上是一座面向餐廳的展示杯櫃。

7. 多功能房與餐廳之間，透過地材差異與彈性拉門雙重手法微妙界定。

虛實交映 蘊含生活真味

座落餐廳酒櫃左側的多功能房儘管空間不大，卻兼具書房、事務區、遊戲室等多功能目的，延續清透玻璃拉門隔間的設計，與旁鄰酒櫃的黑鏡襯底，形成一種虛實交映且深邃的視覺趣味，房內靠牆打造一列前淺後深的雙層拉櫃，除了大量的書籍、資料、藝品收納，櫃面前緣還加裝一面滑動式白板，滿足大小朋友隨意塗鴉的創作慾望！

主臥室採光充足、氣氛淡雅宜人，沿著多面角窗裝設光控效果絕佳的分段風琴簾，以確保最舒適的休眠品質。刻意不對稱的床頭造型別出心裁，卻也隱含修飾、淡化結構所在的巧思，搭配單盞或成雙的金色吊燈畫龍點睛，窗邊還備有活用建築角度設計的舒適坐榻，整體情調尤顯浪漫。主臥室床尾規劃視聽牆，以壁布、木質、帶狀灰鏡展演的比例混搭，賦予空間柔和溫度，其中左側還隱藏了通往更衣室的入口。也兼作備用女孩房的客房以清雅粉色系串場，床尾的大型櫃體整合所需各項機能，將坪效分配發揮到淋漓盡致，而洋溢活潑童趣的小孩房現階段採上下舖配置，以預留未來階段性的成長空間。

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
資料暨圖片提供-成舍企業股份有限公司　敦北公司（02-2713-8838）
分享

8. 主臥室刻意不對稱的床頭造型別出心裁，窗邊則備有活用建築角度設計的舒適坐榻，浪漫情調倍增。

9. 主臥室床尾視聽牆以壁布、木質、帶狀灰鏡三種材質依比例混搭，其中左側還隱藏了通往更衣室的入口。

10. 清新淡雅的未來女孩房兼客房一景。

SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓新成屋

空間坪數// 室內面積約42 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、多功能房、主臥室、客房、小孩房

使用建材// 大理石、金屬飾條、壓克力漆、黑鏡、天然木皮、美耐板、壁布、超耐磨地板

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

高空宅邸 獨身貴族的都心廚藝小樂園

2019-10-28 09:44

榻榻米鋪展細膩質地 日式居宅優雅靜謐氛圍

2019-10-28 09:27

自然光源的空間放大魔法 獨特語彙的加拿大北歐風

2019-10-24 11:33

迎接退休人生 動靜皆宜的閒逸頤樂之所

2019-10-23 11:13

360度環景風光 合而為一怡然絕美空中閣樓

2019-10-22 10:21

藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

2019-10-21 10:39

融合日式傳統建築與現代住宅質感居家

2019-10-17 15:03

繼續相伴生活 銀髮樂活日式悠閒宅

2019-10-16 11:34

連結建築與大自然的緊密關係 層峰攬勝景觀度假宅

2019-10-15 10:31

人本設計帶來的真價值 賦予空間更生動的作息層次

2019-10-14 10:34

重新定義髮型沙龍風格 輕鬆打造網美時髦場景

2019-10-09 11:33

360度無死角 圍繞著毛小孩生活的日常風景

2019-10-08 13:43

輕奢華融入藝術美學 淬鍊精緻工藝

2019-10-07 12:59

寵物與小孩完美共存 簡約質感小清新公寓

2019-10-07 08:58

親近大自然的非凡體驗 澳洲野生動物酒店

2019-10-04 12:37

公享式生活場域 廣納善緣的日式開放宅

2019-10-03 10:38

環保愛地球 可移動式零排放環保住宅

2019-10-02 11:44

翻轉老屋 擘劃流暢動線迎接舒活人生

2019-10-01 15:26

絕美氣質氛圍 改寫奢華酒店住宅新定義

2019-09-28 15:44

精湛工藝打造絕美套房 頂級奢華火車之旅

2019-09-26 11:17

簡約卻不簡單的侘寂美學 烏克蘭基輔的寧靜寓所

2019-09-25 11:20

輕擁北歐人文個性 描繪恬靜生活風景

2019-09-24 11:01

打破內與外的框架 演繹新東方美學

2019-09-23 10:36

量身打造雅痞住宅 體驗動感生活

2019-09-20 10:44

質感灰黑白氛圍 啟動夢想的預售展示中心

2019-09-19 09:52

享受藝文薰陶 俯拾皆為印尼藝術遺產

2019-09-18 12:22

從機房翻身的工業質感閣樓 點亮燈塔般的美學燭光

2019-09-17 10:57

絕佳景觀視野 繽紛色彩點亮藝術居家

2019-09-16 13:23

跳脫傳統格局安排 融入豐美內涵的東方美學

2019-09-12 11:25

頂樓雅居坐擁城中美景 置身十八世紀時尚雅致

2019-09-11 10:51

以居住者的生活經驗為設計根本 體現北歐有機風格

2019-09-10 10:47

輕鬆舒坦悠然生活 幾何色塊的精緻迷你美寓

2019-09-09 11:45

品味通透LOFT風的倉庫住宅

2019-09-06 11:21

木逸自然收藏之家 精緻藝術品的華美空間

2019-09-05 12:03

引入大量自然光 洋溢輕盈色調的光之美寓

2019-09-03 13:40

40年老屋從心開始 擘劃人文藝術時尚宅

2019-09-02 11:51

強烈幾何風格 裝飾藝術法式品味宅

2019-08-30 10:17

樂享天倫 適合學齡兒童與青少年親子宅

2019-08-29 09:53

享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

2019-08-28 13:10
看更多

熱門文章

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:02

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 08:58

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

4K 8K大商機 高畫質元年 生態鏈股起飛

2019-10-25 11:21

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top