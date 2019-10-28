榻榻米鋪展細膩質地 日式居宅優雅靜謐氛圍

【DECO雜誌】

日式· 靜謐

Japanese style tranquility

設計是讓空間、色彩交會，讓設計回歸本位。此設計案以空間色彩的精髓，烘托質感的技巧，揉合格局運用及對生活美學的觀察，以木皮板、鐵件、日式榻榻米鋪展出細膩的空間質地，盡情展現日式居宅特有優雅細緻的氛圍。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑 分享 facebook

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閒情逸致

一入內可以發現遍及客廳主牆、餐廳天花板、壁面及餐桌皆採用120x260 大片仿大理石磁磚鋪設，輕便之餘又富有石材的質感。設計案的業主是一對大學教授，由於時常拜訪的友人眾多，為此我們捨棄慣有的茶几，將客廳、餐廳、休憩區改以開放式空間，僅留兩間臥室使用。休憩區的空間領域，也特別設計升降桌供屋主聊天泡茶使用，放下時亦可成為休憩的場域，人多時只要將隱藏室門片及捲簾關上即可做為通舖使用，由於區域內的收納空間有限，因此我們在休憩區的下掀櫃設計隱藏式收納空間，呈現強大的儲藏空間機能性。

資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑 分享 facebook

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神秘場域

沙發座與休憩區的區域間增加了鐵架層板，美感與機能兼具。畫面轉往主臥房，空間區域呈現溫馨感，但為營造出不同的空間感，特別使用偏心軸門片，在上面加上銅珠鐵片，賦予空間神秘感。並以俐落的分割用材與空間比例的規劃調配，展現細膩層次及美感，公私領域間的開放與獨立，串連起整體空間視覺及平衡空間效果。

藉由設計賦予空間能量及生命，注入對屋主的祝福，讓屋主回家之後能夠擁抱家所帶來的安寧與幽靜，在外一切的煩憂都得以沈澱和緩解。

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SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓

空間坪數// 室內面積約26.7 坪

室內格局// 兩房兩廳一室兩衛一廚

使用建材// 天然木皮、鐵件、磁磚、超耐磨木地板、乳膠漆、系統板材