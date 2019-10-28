親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

評／尊重設計，可不可以不要再「公務員美學」？

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

榻榻米鋪展細膩質地 日式居宅優雅靜謐氛圍

2019-10-28 09:27DECO居家

【DECO雜誌】

日式· 靜謐

Japanese style tranquility

設計是讓空間、色彩交會，讓設計回歸本位。此設計案以空間色彩的精髓，烘托質感的技巧，揉合格局運用及對生活美學的觀察，以木皮板、鐵件、日式榻榻米鋪展出細膩的空間質地，盡情展現日式居宅特有優雅細緻的氛圍。

資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊...
資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑
分享

資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊...
資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑
分享

閒情逸致

一入內可以發現遍及客廳主牆、餐廳天花板、壁面及餐桌皆採用120x260 大片仿大理石磁磚鋪設，輕便之餘又富有石材的質感。設計案的業主是一對大學教授，由於時常拜訪的友人眾多，為此我們捨棄慣有的茶几，將客廳、餐廳、休憩區改以開放式空間，僅留兩間臥室使用。休憩區的空間領域，也特別設計升降桌供屋主聊天泡茶使用，放下時亦可成為休憩的場域，人多時只要將隱藏室門片及捲簾關上即可做為通舖使用，由於區域內的收納空間有限，因此我們在休憩區的下掀櫃設計隱藏式收納空間，呈現強大的儲藏空間機能性。

資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊...
資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑
分享

資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊...
資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑
分享

神秘場域

沙發座與休憩區的區域間增加了鐵架層板，美感與機能兼具。畫面轉往主臥房，空間區域呈現溫馨感，但為營造出不同的空間感，特別使用偏心軸門片，在上面加上銅珠鐵片，賦予空間神秘感。並以俐落的分割用材與空間比例的規劃調配，展現細膩層次及美感，公私領域間的開放與獨立，串連起整體空間視覺及平衡空間效果。

藉由設計賦予空間能量及生命，注入對屋主的祝福，讓屋主回家之後能夠擁抱家所帶來的安寧與幽靜，在外一切的煩憂都得以沈澱和緩解。

資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊...
資料暨圖片提供-原象室內裝修設計有限公司（04-2211-3996）攝影者-劉俊傑
分享

SPACE NOTES

建築形式// 電梯大樓

空間坪數// 室內面積約26.7 坪

室內格局// 兩房兩廳一室兩衛一廚

使用建材// 天然木皮、鐵件、磁磚、超耐磨木地板、乳膠漆、系統板材

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

高空宅邸 獨身貴族的都心廚藝小樂園

2019-10-28 09:44

自然光源的空間放大魔法 獨特語彙的加拿大北歐風

2019-10-24 11:33

迎接退休人生 動靜皆宜的閒逸頤樂之所

2019-10-23 11:13

360度環景風光 合而為一怡然絕美空中閣樓

2019-10-22 10:21

藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

2019-10-21 10:39

融合日式傳統建築與現代住宅質感居家

2019-10-17 15:03

繼續相伴生活 銀髮樂活日式悠閒宅

2019-10-16 11:34

連結建築與大自然的緊密關係 層峰攬勝景觀度假宅

2019-10-15 10:31

人本設計帶來的真價值 賦予空間更生動的作息層次

2019-10-14 10:34

重新定義髮型沙龍風格 輕鬆打造網美時髦場景

2019-10-09 11:33

360度無死角 圍繞著毛小孩生活的日常風景

2019-10-08 13:43

輕奢華融入藝術美學 淬鍊精緻工藝

2019-10-07 12:59

寵物與小孩完美共存 簡約質感小清新公寓

2019-10-07 08:58

親近大自然的非凡體驗 澳洲野生動物酒店

2019-10-04 12:37

公享式生活場域 廣納善緣的日式開放宅

2019-10-03 10:38

環保愛地球 可移動式零排放環保住宅

2019-10-02 11:44

翻轉老屋 擘劃流暢動線迎接舒活人生

2019-10-01 15:26

絕美氣質氛圍 改寫奢華酒店住宅新定義

2019-09-28 15:44

精湛工藝打造絕美套房 頂級奢華火車之旅

2019-09-26 11:17

簡約卻不簡單的侘寂美學 烏克蘭基輔的寧靜寓所

2019-09-25 11:20

輕擁北歐人文個性 描繪恬靜生活風景

2019-09-24 11:01

打破內與外的框架 演繹新東方美學

2019-09-23 10:36

量身打造雅痞住宅 體驗動感生活

2019-09-20 10:44

質感灰黑白氛圍 啟動夢想的預售展示中心

2019-09-19 09:52

享受藝文薰陶 俯拾皆為印尼藝術遺產

2019-09-18 12:22

從機房翻身的工業質感閣樓 點亮燈塔般的美學燭光

2019-09-17 10:57

絕佳景觀視野 繽紛色彩點亮藝術居家

2019-09-16 13:23

跳脫傳統格局安排 融入豐美內涵的東方美學

2019-09-12 11:25

頂樓雅居坐擁城中美景 置身十八世紀時尚雅致

2019-09-11 10:51

以居住者的生活經驗為設計根本 體現北歐有機風格

2019-09-10 10:47

輕鬆舒坦悠然生活 幾何色塊的精緻迷你美寓

2019-09-09 11:45

品味通透LOFT風的倉庫住宅

2019-09-06 11:21

木逸自然收藏之家 精緻藝術品的華美空間

2019-09-05 12:03

引入大量自然光 洋溢輕盈色調的光之美寓

2019-09-03 13:40

40年老屋從心開始 擘劃人文藝術時尚宅

2019-09-02 11:51

強烈幾何風格 裝飾藝術法式品味宅

2019-08-30 10:17

樂享天倫 適合學齡兒童與青少年親子宅

2019-08-29 09:53

享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

2019-08-28 13:10

坐擁自然寫意田園風光 The Farmer’s House

2019-08-27 11:57
看更多

熱門文章

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:02

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 08:58

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 08:56

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top