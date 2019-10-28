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高空宅邸 獨身貴族的都心廚藝小樂園

2019-10-28 09:44DECO居家

【DECO雜誌】

渥太華　Redeveloper Apartment

對於埋首於工作的摩登都會單身貴族而言，外食其實是日常生活的一部分，手機裡的Google Map上標記著許多餐館的註記，網路最常搜尋的關鍵字一定也是美食餐廳與酒吧。然而，位於加拿大首都渥太華的這座都心高樓小套房宅邸中，設計師為喜愛享受美食的單身屋主和其愛犬，打造了一盼圍繞著以廚房中島台為中心的生活場域，儘管只是個現代都會中的一畔小宅，然而卻是屋主和愛犬心中的享樂殿堂。

攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde...
攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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大破大立的空間再定義

於加拿大首都渥太華創設自己設計工作室的Paul Kariouk，可說是加拿大最具威望的設計師與建築師之一，不僅曾經榮獲美國建築師協會的獎項，作品更曾經在紐約的Cooper Hewitt Smithsonian國家設計博物館和舊金山現代藝術博物館展出，同時他也體認到教育對於未來設計與美學的重要影響力，因此受邀在北美的不同學校任課，甚至更積極參與市政會議，透過公開的討論辯論提升公眾對於建築設計美學的知識。Paul Kariouk的設計哲學講究務實的實用基礎，他總是特別針對每一個不同客戶的特定需求進行量身打造的規劃，無論是受限於預算、法律、結構量體等問題考驗，對他而言這些反而是促使他、激發他更多靈感的催化劑；透過謹慎聆聽客戶的需求做為設計的重要基礎石，充分參與屋主、屋主家人一整日的生活行為，透過宛如旅程的體驗過程中真正了解掌握需求，進而轉化成為設計的靈感。無論是小空間或者是大坪數的豪宅，無論是充滿個性化的獨立住宅或者是追求最大公約數的公共空間，Paul Kariouk都以洗鍊的純熟設計思維深入空間的肌理，抽絲剝繭找到最符合整體場域和使用者的最佳解決方案，進而注入美學和機能性，達到雋永實用的日常生活風景。

攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde...
攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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在這座位於加拿大渥太華市中心的17樓高空宅邸中，儘管只是一間僅有23坪的小公寓，然而，為了滿足喜愛在工作之餘想要享受料理廚藝生活的單身屋主需求，設計團隊特別將廚房作為整體空間的核心，並以素雅簡潔的白色調創造出空間的深邃景深，讓小空間絲毫不顯侷促擁擠，反而透過白色大理石地面、人造石中島台裝飾面板、透明玻璃的圓筒式衛浴空間等，在統一的白色中藉由不同材質的變化，營造出一股高級精品沙龍的起居生活情境。

攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde...
攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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廚房料理烹飪的個人舞台秀

在剛接到本案的時候，整體的空間格局其實和一般制式的公寓沒有甚麼不同，建商從傳統的家庭需求中硬性地區隔出制式的規劃，因此當設計團隊接手設計之後，立刻決定重新拆除既有的隔板分界，以全開放式的完整場域徹底滿足屋主對於獨居生活的期待，同時也讓空間藉由全然的開展而獲得再次呼吸的可能性。

攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde...
攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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一踏入這個居生活場景時，一整面的落地玻璃窗讓戶外的城市美景盡收眼底，無論是日出或者是月落都能享受都心高空的絕美景致，為了呼應長型落地窗的形式，設計師特別拉出水平對稱的一整面櫥櫃收納牆，同時也巧妙地將廚電設備全部以崁入式的規劃，創造出一整面水平牆的素雅流暢個性；由於格局上有無法移除的結構立柱，同時也為了安置水點的埋藏管線，因此特別設計出高低階梯落差，反而讓原本都在同一水平面上的廚房有了更具立體感的高度變化，當屋主站立於此料理烹飪時，宛如是一場眾人矚目的料理廚藝秀。中島台的雙面分別規劃隱藏與開放式的收納層架，一側可以作為收納餐具鍋具的空間，另一側則是擺放食譜與個人收藏的開放式層架櫃，一體雙用的設計讓廚房的機能性獲得更具彈性的變化。

攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde...
攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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除了整體空間的核心廚房之外，以圓弧型玻璃所勾勒而成的沐浴空間也是令人驚豔的設計，透過全新的布局和造型的全新定義，打破總是以方正格局、封閉式設計於為主的衛浴場景，反而以半開放式的透明材質創造出更適切的規劃情境。而藉此延伸至寢臥空間時，同樣透過潔白的舒壓色彩和寢飾，讓喜歡享受獨處的屋主和愛犬一同在幸福中入夢。

攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde...
攝影者-Photolux Studios，Christian Lalonde資料暨圖片提供-www.kariouk.com
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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