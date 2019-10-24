自然光源的空間放大魔法 獨特語彙的加拿大北歐風
【DECO雜誌】
Saint George House 自然光源的空間放大魔法
透過創新的設計手法可以讓室內空間看起來變寬變大嗎？位於加拿大溫哥華的室內設計公司Falken Reynolds Interiors發佈了最新完成的現代住宅設計項目─Saint George House，Falken Reynolds Interiors希望透過Saint George House的示範案例，說服消費者只要藉由創新的設計巧思，就可以讓居家空間看起來更具空間感與營造出寧靜平和的氛圍。
來自天窗不同方向的折射光緣
Falken Reynolds- Falken Reynolds成立於2012年，是一家位於溫哥華的室內設計公司，主要承接私人住宅的委託設計，而後延伸至零售，酒店和產品設計。憑藉全球視野和高度個性化的設計理念，團隊塑造了可以詮釋客戶獨特生活和經歷的溫馨空間。簡潔的線條，精湛的工藝和精心的細節是其設計ICON。
Saint George House是由高級建案的地產商Moosehead Contracting委託，Falken Reynolds Interiors攜手Randy Bens Architect，為住宅尺寸為6米x 60米的居家空間特別量身設計的示範住宅。「位於後巷的獨特地理位置與受限制的狹長形屋宅尺寸，激發了設計團隊的創作實力以期在視覺上能夠營造出更寬廣通透的空間感。」Falken Reynolds Interiors的負責人Chad Falkenberg說明：「例如自然光源就是一個最重要的設計元素，我們策略性地在不同生活場域的上方設置了11個天窗，利用自然光投射與折射到壁面擴散的原理，將目光吸引到房間內，營造出視覺空間放大的效果。」
金屬立面也能營造時尚質感
房屋堅固簡約的外觀由直立接縫的金屬板材（也就是我們熟悉的鐵皮屋）所建構而成，屋子的中心位置直接連接外部庭院，為開放式的起居空間帶來充足且大量的光源，也模糊了戶外與室內的界線，自然也讓空間看起來更為開闊無阻礙，作為主要動線的內部走廊利用隱藏式的儲物系統櫃發揮了最大限度的使用功能，而為了確保屋內的設備能夠滿足一個現代家庭齊全且多樣化的生活機能，廚房設置了一個大型中島台、入口玄關兩側壁面的隱藏式櫥櫃，設計團隊還將兒童屈從主要的起居空間移除，轉而設置到廊道旁的畸零空間。
要讓室內空間看起來更為寬闊的設計重點除了自然光源之外，就是白色的牆面與北歐風格的木頭色調，淺色系的基調讓視覺感覺更為開放，受北歐風、日式和風以及西岸風格影響，Falken Reynolds Interiors融合成為自己獨特語彙的加拿大北歐風。
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