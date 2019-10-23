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迎接退休人生 動靜皆宜的閒逸頤樂之所

2019-10-23 11:13DECO居家

【DECO雜誌】

閒逸頤樂之所｜頑渼設計

Leisure Residence

旅美多年的屋主夫妻，為了迎接下一階段的退休人生，決定返台定居，並委託經驗豐富的洪淑娜設計師協助空間規劃，在深入了解成員喜好與需求之後，即善用高明的格局微調技巧，完成全宅從容流暢的動線和公私場域機能分配，漫遊其間隨處可見沈穩、精緻的現代簡約魅力，而偏自然的材質組構技巧，也將與眾不同的生活之美表露無遺。

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為了賦予空間平時自住的閒適之外，同時兼顧接待親友、家族聚會的交誼之樂，設計師首先進行明確的公私領域分配，並結合現場大面開窗、充沛採光、低彩度構圖、穿透性佳的介質媒材等先天條件和專業技巧，逐一規劃大器迎賓客廳、情調悠閒的開放餐廚區、可兼作工作室的多功能書房、優雅禪風和室等機能單元，透過天、地、壁之間的絕佳比例，演繹如此無壓、純粹、親切的空間調性，即使歲月與人事不斷流轉，相信這停格的生活場景，依然美好如斯。

木色溫馨 迎入昶朗光影

一進門的玄關區縱深充裕，舉目所見的光感尤其令人心曠神怡，玄關一側鑲嵌大幅鏡面，既方便進出時整理服儀，也能藉著光影反射打亮較暗的此區。另一側沿著樑下設置大容量收納櫃，前段懸空設計巧妙降低了櫃體的膨脹感，中段以木質打底的線性分割造型佐以燈光格櫃，目的性雖也是以收納、展示為主，卻成功凸顯連續面的立體層次與跳色效果，然後將視線一路引導至客廳範疇。

客廳寬敞且清朗，第一眼印象湧現的舒服、靜謐，源自開揚的空間感，以及人為本、空間隱為背景的低調操作，設計者過濾浮誇的裝飾與材質堆疊，只留下如輕音樂般、餘韻繞樑的淡然淳美，這也是屋主夫妻實際入住後最生動的感觸了。此外，對應長沙發比例的電視主牆，選用秉性樸實內斂的薄岩板拼貼，低檯與側面框線改用米色大理石，與地坪光潤的摩卡棕漸進式呼應，壁掛電視上方另貼心增設大型隱藏式投影布幕，滿足高規格的居家影音娛樂，大窗前並設置一列低檯度長坐榻，在不影響窗景連貫的前提下，提供最多人次的乘坐空間。

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1. 客廳沙發後方的區域規劃為多功能書房，以清透玻璃取代實牆，大大延展空間的通透度。

2. 迎賓客廳光軒敞亮，剔除會對感官造成干擾的裝飾，僅以親切沈穩的淺大地色系鋪陳，緩緩揮發療癒人心的場域魅力。

3. 玄關規劃簡潔卻不減精緻，一側壁掛大幅明鏡，低調吸納光影並打亮空間。

4. 客廳大面窗前設置一列舒適坐榻，多人聚會也能遊刃有餘。

動靜皆宜的多元休閒

與客廳比鄰的開放餐廚區，堪稱使用率最高的機能單元，佈局上以特製多功能中島餐檯、長餐桌、玻璃拉門內的熱炒廚房為核心，一舉打造隨心所欲的生活聚落，也為輕鬆的日常餐敘、頻繁交誼活動提供最佳舞台。

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因應男主人時而有之的商務需求，客廳沙發後方特地安排一處多功能書房，考量空間不可或缺的穿透性與隱密性，設計師以大面清透玻璃、內置捲簾以取代實牆隔間，讓公領域疆界得以模糊，從此也多了景深的延展。書房內地坪改採深木地板，與後方靠牆的大型展示櫃在溫度上相對話，這座樣式簡約的背光格櫃也成為公領域獨有的人文端景，而從書桌處瀏覽全室零死角的環景，還有一旁大窗遠眺城市天際線的壯麗，誠為人生一大賞心樂事。

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5. 馨暖的木色佐以低調灰階，整體和諧的色溫拿捏，展現設計者對於比例、材質應用的嫻熟。

6. 客廳隔著走道與開放餐廚區比鄰，廊道底部的和室格子拉門，就像一幅雅緻端景。

7. 開放餐廚區作為中島背景的白色線性造型面內，一口氣整合了收納兼儲物櫃、家電櫃等機能。

私密時空 宛如清風拂面

位於走廊底部的禪風和室，是屋主夫妻非常喜歡的小宇宙，可透光的格子拉門一方面化解了廊間的封閉，一方面也營造出柳暗花明的轉折迂迴趣味。地坪刻意略架高的和室內滿鋪芳香榻榻米，同樣沒有多餘的裝飾，然而淡泊的光影卻自有深韻，靠牆的低檯可隨意擺放藝術品，一杯香名在手，或坐或臥怡然自得。

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一貫靜定的主臥室以低調氣質開場，床頭牆面取大面灰階壁紙，襯托腰高的深木色飾板，次臥室雙床佈局，床頭牆面則換上知性的深灰藍，與天地之間的深淺對比共構和諧氛圍。

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8. 靜靜沐浴在光暈中的淡雅和室。

9. 多功能書房兼具工作室機能，是男主人平時處理商務的專屬空間。

10. 雙床佈局的次主臥室延續全案簡約風格，床頭牆面選用駝灰藍凝聚焦點，無形中也流露知性氣質。

11. 主臥室床頭牆面取大面灰階壁紙暈染，床側並規劃小巧閱讀區功能。

SPACE NOTES

建築形式// 單層電梯大樓

空間坪數// 室內面積約60 坪

室內格局// 四房兩廳三衛

使用建材// 大理石、灰鏡、墨鏡、鐵件、木地板、系統櫃、深刻木皮、天然岩片、洞岩漆、陶磁漆、壁紙

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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