360度環景風光 合而為一怡然絕美空中閣樓

【DECO雜誌】

合而為一怡然絕美空中閣樓｜保加利亞

從空拍機鳥瞰台灣的城市風貌，一定會被密密麻麻的鐵皮屋頂所震憾，屋頂閣樓在台灣總是被許多違法的建築所遮蔽，可能是預算不足的學生或社會新鮮人在城市中的一畔棲身之地，也可能被當作是拜放廢棄閒置用品的空間。然而，在歐美國家，屋頂閣樓卻是許多頂尖富豪名流趨之若鶩爭相搶購的夢幻美宅首選。同時於紐約和倫敦均有辦事處的頂尖設計事務所KNOF Design，在保加利亞的首都索非亞，以清爽怡然的白色調打造出令人欽羨的空中閣樓美宅，開闊壯麗的美景從戶外一直延伸至室內，營造出景、宅、人並具的絕美生活情調。

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無垠環景的壯麗設計宅邸

提及東歐保加利亞，腦海中會浮現甚麼印象呢？是否充滿著神祕中古世紀的拜占庭建築？還是隨處可見的古羅馬遺址？或者是在空中瀰漫著淡雅清新的玫瑰花香呢？這座曾經充滿歷史人文的古城，在上個世紀的爭戰中一度被關入鐵幕，然而在爭取自由獨立之後，憑藉著鄰近地中海的優勢、豐富的歷史人文古蹟、天然溫泉與玫瑰精油農作，讓保加利亞迅速地從鐵幕中走出自己的一片天空，在經濟、旅遊、歷史人文考古等面向中均獲得非凡的成果。

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一走入這間坐落於保加利亞首都索非亞的空中閣樓美宅空間時，所以有人第一個印象即是壯觀的360度環景風光，不禁對這可從高空眺望城市美景的位置感到驚嘆；而素雅潔淨的白色調起居空間，相佐全然開放式的寬敞情境，從客廳、餐廳直到廚房的完整無屏障規劃，有序節奏感地鋪陳出設計的精準成熟性，體現業主一家人心神嚮往的素華生活場景。

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經手過無數頂尖奢華美宅的設計團隊KNOF Design表示：「在這座四口之家的生活宅邸中，屋主購入了頂樓的二戶空間，因此在整體的規劃上，除了可以擁有寬敞的生活情境外，更可以展現明亮、奢華、寬敞且具有隱私的生活需求；搭配精心貼身設計的百葉窗和柔順的織品窗藝，不僅可以從事內即可輕鬆眺望城市美景，遠方的起伏山巒和日升月落景致也一一映入眼簾，全家人在此享受完全不受干擾的離塵生活。由於空間擁有明亮的360度環景自然光源，因此在設計的層次表現上，特別選用了自然色系和淺色系的材質與家具家飾品為主，從具有刷色效果的淺白色木地板到牆面，儘管在統一的白色調主軸中，依然可見設計色彩與材質的差異性，精準地營造出個性宅邸的魅力。」

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溫潤材質交錯的生活美景

KNOF Design創辦人Susan Knof表示：「儘管這個空間是一個相當現代化的摩登建築形式，但是我們在設計的核心中，很重要的一點即是讓屋主可以透過設計形式、材質的選用，感受優雅、柔和、柔軟的生活步調；透過素雅潔白和灰階的色彩搭配中，在心中慢慢地暈染出一幅悠然度假的生活風景畫，將戶外遠方的山巒當作生活的舞台背景，在現代的生活場景裡慢慢品味溫柔的腳本。」由於必須將原本兩座獨立的空間合而為一，因此在格局、管線、衛浴空間的位置配置上，必須先全面完整地與屋主討論，如此才能精確地符合一家四口既有的生活需求，和對全新生活空間的期待。

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迎賓的玄關大廳中，採用無色彩的中性灰色大理石，與大面積開或的白色起居產生差異，細膩帶有天然紋理的條紋表情，在一入口時立即體現幽微的設計筆觸，在摩登時尚之中慢慢地堆疊出溫柔的新生活節奏。凝聚全家人情感的開放式廚房，從起居客廳、餐廳一直延伸至此，設計師選用極具現代感的白色Molteni Dada Trim廚具系列，無論是美感或者是機能性的呈現上，都能滿足全家人共享烹飪樂趣的需求。而充足的收納櫥櫃，也可擺放家人喜愛精選的餐盤與廚具，從客廳、餐廳、廚房一體呈現的長形開闊場景中，完美地實現理想的開放式格局情境。

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來到舒眠的寢臥空間和閱讀空間時，材質的選配上延續了舒緩的灰色調和天然溫潤的奶油色為主，搭配明亮的珊瑚蘭和充滿細緻紋理的細節，相佐楓木、核桃木和不同染色的木作材質，在開放式的結構樑中細細品味設計的細節。為了烘托出放鬆舒眠的場景，設計師特別訂製了長毛天鵝絨的寢飾，再搭配上拉絲緞面的家具，從每一個設計的細節中，均可見到KNOF Design無懈可擊的設計品味和美學細膩度，精彩地打造出這座令人著迷的絕美白色空中閣樓。

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