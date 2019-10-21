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藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

2019-10-21 10:39DECO居家

【DECO雜誌】

MÉCA Cultural Center

藝術與生活的對話

座落於法國西南部的波爾多，是葡萄酒界的巨擘，更是藝術歷史之城，橫跨電影、音樂、劇場與城市地景，每年就有20 多個大大小小的藝術節在此發生，隨著由丹麥建築團隊BIG（Bjarke Ingels Group）打造的MÉCA 開幕，波爾多作為法國重要的藝術文化城市地位更無疑鞏立。

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位於加倫河與波爾多聖讓火車站之間的MÉCA 文化經濟創意中心，容納了三個區域性藝術機構，包括FRAC 當代藝術中心、ALCA 電影、文學、視聽藝術中心與OARA表演藝術中心，三間機構各使用整座建築的三分之一，OARA 和ALCA 使用左右的拱門柱、FRAC 則位於上方的空間。牆面由4800 片預製混凝土板打造，表面經噴砂處理後創造出類似波爾多當地砂岩的表面紋理，成為城市中嶄新而又熟悉的存在。

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向外延伸的台階和坡道讓遊客們能直接引入核心空間，這是面向大眾的城市客廳，淨空高7 米，白色的MÉCA 燈誌就像一盞現代吊燈點亮了整個空間，朝向河岸的入口處佇立著由法國藝術家Benoît Maire 創作的赫耳墨斯大型青銅雕像，讓遊客可以更深入了解當地的現代文化。

從一樓大門進來看到的是博物館大廳，遊客可以在螺旋形的下沉空間中就坐休息，或者在Le CREM 餐廳享受美食，BIG 團隊設計師特別在廳內設置巨大望眼鏡，能讓遊客將戶外風景一覽無遺。同樣在建築首層，可以在容納250 名觀眾的小型劇場觀賞表演，由混凝土、木材和穿孔金屬板構成的黑色棋盤格牆面，營造低調奢華氛圍。建築頂部則是畫廊和藝術家工作室，850 平方米的展廳空間，可以容納大型藝術裝置，並將周圍的城市風景盡收眼底。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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