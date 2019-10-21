藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

【DECO雜誌】

MÉCA Cultural Center

藝術與生活的對話

座落於法國西南部的波爾多，是葡萄酒界的巨擘，更是藝術歷史之城，橫跨電影、音樂、劇場與城市地景，每年就有20 多個大大小小的藝術節在此發生，隨著由丹麥建築團隊BIG（Bjarke Ingels Group）打造的MÉCA 開幕，波爾多作為法國重要的藝術文化城市地位更無疑鞏立。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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位於加倫河與波爾多聖讓火車站之間的MÉCA 文化經濟創意中心，容納了三個區域性藝術機構，包括FRAC 當代藝術中心、ALCA 電影、文學、視聽藝術中心與OARA表演藝術中心，三間機構各使用整座建築的三分之一，OARA 和ALCA 使用左右的拱門柱、FRAC 則位於上方的空間。牆面由4800 片預製混凝土板打造，表面經噴砂處理後創造出類似波爾多當地砂岩的表面紋理，成為城市中嶄新而又熟悉的存在。

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向外延伸的台階和坡道讓遊客們能直接引入核心空間，這是面向大眾的城市客廳，淨空高7 米，白色的MÉCA 燈誌就像一盞現代吊燈點亮了整個空間，朝向河岸的入口處佇立著由法國藝術家Benoît Maire 創作的赫耳墨斯大型青銅雕像，讓遊客可以更深入了解當地的現代文化。

從一樓大門進來看到的是博物館大廳，遊客可以在螺旋形的下沉空間中就坐休息，或者在Le CREM 餐廳享受美食，BIG 團隊設計師特別在廳內設置巨大望眼鏡，能讓遊客將戶外風景一覽無遺。同樣在建築首層，可以在容納250 名觀眾的小型劇場觀賞表演，由混凝土、木材和穿孔金屬板構成的黑色棋盤格牆面，營造低調奢華氛圍。建築頂部則是畫廊和藝術家工作室，850 平方米的展廳空間，可以容納大型藝術裝置，並將周圍的城市風景盡收眼底。

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