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融合日式傳統建築與現代住宅質感居家

2019-10-17 15:03DECO居家

【DECO雜誌】

House in Kyoto

清雅和風育兒之家

這棟位於日本京都的木造簡約住宅，屋主為一對養育了三個孩子的夫妻，為了能夠隨時照看成長期三個好動的孩子，屋主夫妻希望他們的新家是一個開放明亮，適合讓孩子舒適且快樂成長的空間。接受委託的是辦公室位於越南胡志明市的07BEACH 建築事務所，建築師Joe Chikamori 在聽過了屋主的育兒需求，及了解屋主的風格喜好之後，打造出了一棟完美融合日式傳統建築美感與現代住宅生活細節的質感居家，每一個角落所呈現出的巧思，都可看出建築師為這一個五口之家著想的細膩手法。

資料暨圖片提供-07BEACH
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屋宅與居住者之間的羈絆

「House in Kyoto」位於日本京都市北方一個寧靜的住宅區內，由於東、西、南方皆緊靠著鄰居住所，只有北面面對著一條小窄路作為出入口，在周遭環境先天性條件不足的狀況之下，窗戶採光與空間配置就成為了建築師首要解決的問題。07BEACH 的主建築師Joe Chikamori 擁有京都精華大學的建築學士學位，目前的事業基地雖然位於越南的胡志明市，然其開業之前約莫有11 年的時間在東京建築與室內設計相關的公司工作，所以Joe Chikamori 對日本傳統的建築結構與風格特色非常了解，在他的設計作品當中也可以看到非常濃厚的和風氛圍。「一開始在設計規劃的時候，屋主並沒有過多的想法，然而隨著房子的設計雛型一步步地明朗，屋主也開始提出明確的要求並加入室內設計之中。」建築師談到初始設計時的過程如此說道。

一樓樓面在規劃了前院的車庫位置以及必須的內部空間之後，屋後幾乎沒有多餘的空地可以做為戶外庭院之用，而且即使是在外牆上設置窗戶，緊鄰的住宅牆面也會完全阻斷自然光源的引入，原本要當作緩衝場域的庭院就失去了其存在的意義，在這樣侷限的條件限制之下，屋中樹的想法就此油然而生，在室內挑高的中央位置畫圓，栽種了一顆綠意盎然的樹木，沒有刻意的圍欄隔離，讓這棵樹可以自由的被碰觸，對屋主來說，這棵樹就好像是另外一個家庭成員，會陪著小孩一起成長茁壯，無形之中就像是一個象徵，聯繫並緊密了這棟房子與家庭成員之間的關細，這棵樹就是像這棟屋宅的靈魂，守望並呵護著居住在這個家中的每一個家庭成員。

資料暨圖片提供-07BEACH
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打破傳統想法的空間佈局

為了讓屋主夫妻可以隨時看顧活動力強的三個孩子，主要的生活場域被設計成一個完全挑高的開放式空間，雖然靠近屋後的外牆無法設置窗戶，但建築師在天花板開鑿了數個大面積的天窗，可以讓大量的自然光肆意地灑落屋中，創造出一個明亮開闊的空間，用餐區、廚房、浴室以及孩子的遊戲區都設置這裡，在沒有隔牆阻礙的前提之下，可以隨時發現並掌握屋中所有成員的動態，孩子也可以自由地在這個場所中嬉戲，不用擔心碰撞。

資料暨圖片提供-07BEACH
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屋內從天花板、樑柱、牆面、地板、樓梯幾乎都使用木材建造，搭配白色的牆面更顯輕盈溫馨，由於屋主希望能在傳統的日式風格與房子的現代結構中取得平衡，屋內許多設計都帶有日式傳統屋宅的特色，如二樓樓梯旁的傳統和室內鋪設了榻榻米，並規劃了「凹間」的位子，鏤空的木頭網格類似「欄間」的作用，作為和室屋內天花板與拉門之間的通風、透氣或採光的隔屏，鋪設上和紙的障子拉門也充滿了濃厚的日式風格。

資料暨圖片提供-07BEACH
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最值得一提的是，由於屋主喜歡和孩子一同享受泡澡的樂趣，浴室被安排在一樓的位置，牆面上鋪設的綠色磁磚，營造出置身在森林之中的感覺，而且雖然設置了可以遮掩公共區域與浴室之間的拉門軌道，屋主卻從來沒有使用過，「屋主表示，在浴缸泡澡的時候可以看著屋子中央的樹木，加上挑高的空間，就好像在露天溫泉中泡澡的感覺。」建築師笑著說明道。「就是像這樣藉由跟屋主不斷的討論，在可行的前提之下採納他們的意見，讓這個家能夠完全貼近居住者的性格與使用需求，也讓這個屋宅更完整地凝聚出居住者所喜愛的樣貌。」

資料暨圖片提供-07BEACH
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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