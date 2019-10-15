連結建築與大自然的緊密關係 層峰攬勝景觀度假宅

【DECO雜誌】

義大利 Z House

層峰攬勝景觀度假宅

Z House 是一座定位明確的高山度假宅，位於義大利城市坎波羅索（Camporosso）鄰近的一個小鎮中，屋宅周遭被重巒迭峰的阿爾卑斯山脈所包圍，因此壯麗層疊的連峰景色自然就成為Z House 得天獨厚的自然背景，義大利建築工作室Geza 巧妙善用了這個優點，在克服了建築基地地勢過於崎嶇不平的困境之後，讓Z House的每一個面向都可以欣賞到不同的風光景致，並藉此加強連結建築與周遭環境與大自然景色之間的緊密關係。

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巧妙利用地勢打造建築特色

房屋的所在建地是一個地型非常複雜的地方，位於一個嶙峋陡峭的斜坡上，僅有一條進出的上坡車道從門前通過，周圍則散落著幾戶零星的木造小屋，因此，通往Z House 的路徑就成為了該項目的設計重點之一，Geza 的設計團隊讓「到達」這棟屋子的路徑為建築物與自然環境的相融做了不一樣的詮釋：從山底沿著險峻的坡道往上爬，從遠處可以看到Z House座落在其他建築物的中間，接著隨著坡道方向的轉變與視野的轉換，建築物會有一段時間隱藏在視野之內，接著再以風景的角度重新出現在眼前，讓你藉由肉眼實際感受這棟建築物的整體大小，然而要到達這棟屋宅，就必須再轉向必要的路徑，在這段「通往」的過程當中，房屋整體的建築感逐漸消失，並融入周遭環境當中，成為一個單純的景觀。

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從屋內往外看的景觀完全掌握了這棟房屋的面向規劃，西面鄰近的是斜坡車道，所以大部分的生活機能需求區域大多級中在這一區，東邊則規劃為一個寬廣的起居空間，可以藉由採光充足的透明玻璃全景，將周遭山谷與層峰的景色盡數收納於眼底。值得一提的是，屋主希望這棟度假宅擁有豐富且能滿足其所需的生活機能，所以每一個空間的規劃皆經過縝密的設計，屋內空間為兩層的夾層設計，順應著建築基地的地形，夾層空間也有不同的高度與之對應，主要的起居空間位於入口層區，夾層樓板特別避開了這個位置，挑高的設計讓視野更具通透性，創造出了一個可以讓風自由進出的流體動線，其餘空間則被賦予不同的生活機能，如主臥室位於樓上，可以俯瞰雙層的高度，其他臥室、桑拿浴室與水療健康區則位於較低矮的樓層。

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木造外牆打造輕盈輪廓

Z House的建築設計重點可從內外兩個部份分析，從外部結構看來，整棟屋宅彷彿是一種「滑倒」的姿態順應著地勢建造，而且房子的量體從視覺上看來不顯笨重，而是有一種輕盈感，輕巧地架構在建築腹地上，不會給周遭如梯田般散開的自然景觀帶來任何突兀的干擾；而從內部規劃來看，整體生活機能空間以外露的混凝土屋頂為基點，就好像山巒的坡度一樣，沿著兩個不同高度的斜面傾斜，創造出令人驚嘆的視覺效果，也巧妙地呼應了屋外阿爾卑斯山脈層疊的山巒景色。

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建構整體建築的建材也反映了設計團隊初始希望使用天然素材的設計概念，主結構雖然大部分使用的材料是混凝土，但這個材質只在屋內顯露，從外觀上是看不出來的，在屋內，刻意裸露的混凝土地板跟天花板就好像是懸掛在玻璃帷幕上，突顯出了屋頂的輕盈精巧；外牆牆面更是Z House 最值得一提的設計重點，就像許多傳統的高山建築一樣，外部立面是由一片一片垂直的落葉松葉片拼貼而成，然而這個如同「皮膚」一般覆蓋的外牆，並不像其他傳統山屋具有農業或是畜養相關的功能，而是具備了像遮陽板一樣調節溫度、過濾光線與節省能源的機能，木板外牆就像是外部環境與內部空間的中繼站，也將戶外公開與內部私人的界線劃分出來，這一片片垂直的木板有不同的方向，還可以隨時依照光線的變化旋轉改變方向，所以在一天當中隨著太陽的走向，可以看到光線在外牆上不停地變換光影，映照阿爾卑斯山脈的雪景，製造出一種微妙的彩虹色波動，使整間屋宅如同有生命一般，在山間創造出令人一眼難忘的獨特丰姿。

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