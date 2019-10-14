人本設計帶來的真價值 賦予空間更生動的作息層次

【DECO雜誌】

如果單就創意的角度，來看雲邑設計的作品，不難發現在每一回合的嘗試中，設計者的大膽思維，加上屋主願意跟進的信任，的確為催生空間的過程帶來許多驚喜，也不斷刷新人們在這六方體內；所能建構或感受的境界觀，而一旦切回日常相關的機能面考量，諸多隱藏在美感與新鮮之下的實用性，同樣能為生活儲備源源不絕的幸福感，在不經意間深刻領略：人本設計帶來的真價值！

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斜角趣味

本案為新成屋，有鑒於已有的隔間狀態、設備建材等尚稱符合屋主需求，因此大部分予以保留，僅在公領域靠近廊端前緣的區塊，另增設一間精緻書房，並將原設定為開放的廚房回復獨立空間，以因應女主人經常下廚熱食、需防止油煙散溢的實際需求。

進門處不另作制式分割，沿著長牆一字行列的大型高置物櫃，已然明確玄關必要的儲物機能，而櫃體本身溫暖深木質地，加諸上下與地面、天花板刻意脫開的壁掛懸浮設計，讓既視感顯得安定又輕盈，並透過數列散置鑲嵌於櫃體間的線性燈帶，一路將視線引向雙側斜角內退的客廳電視牆區，一氣呵成公領域最長連續面的完整構圖。

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客廳與餐廳各據一方，而長餐桌銜接大理石酒櫃中島的機能軸線上方，以線性進退、斜向層次施作的天花板造型附加間接光，總能第一時間捕捉聚焦目光，儘管實際目的在於安置此區域相關空調與機電設備、修飾既有橫樑，並釋出客廳得以專享的最佳淨高，但除了設計感、斜向吹拂的空調覆蓋面積更大、舒適性跟著提升外，餐廳造型天花板本身亦宛如精美隱性介質，自然而然劃分客、餐廳各擁的機能屬性，也賦予空間更生動的作息層次。

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1. 客廳沙發背牆以大面鐵灰石皮斜紋施作，既貼合主題，亦能發揮絕佳的背景效果。

2. 深木色系的電視牆採雙側斜切的進退面設計，上下交匯燈光增加輕盈感，並與沙發背牆比重微妙平衡。

3. 電視主牆兩側一上一下的燈帶創意，讓結構緊密的造型有種局部脫開的活潑趣味。

4. 懸掛於實木長桌上方的銅金色燈飾，飄逸線條猶如仕女廣帽簷，平添畫龍點睛的聚焦魅力。

不老灰階

綜觀近幾年的潮流趨勢，從服飾、工業設計到空間，灰階定然是經典不老的同義詞，而灰階與生俱來的超高包容力與背景神效，當然也持續受到雲邑團隊青睞，而且只要依據不同空間條件、情境需求，適當添加木系元素、金屬因子、傢俱燈藝軟體，使用者偏好的或溫暖、或輕華麗、或文青氣質都能水到渠成，最好的例子之一：就是此案中以大面鐵灰石皮斜紋織就的沙發背牆，偏光下的材質光澤與自然感固然迷人，用來襯托銀卡其灰色皮革沙發更是相得益彰，同時也能與深木色的電視牆、高櫃列、另一側的餐軸線端景等達成微妙平衡。

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此外，與酒櫃中島比鄰的書房，一方面採用大面茶玻搭配室內百葉，以維持視覺穿透感與必要隱私，一方面也延續斜切手法處理部分隔間牆，在不影響書房機能與舒適性的前提下，佐以玻璃拉門進出順勢打開廊道面寬，切去斜角後也能同步軟化次臥室門開處的銳角衝突，且斜切面所選用的大理石與中島量體同款，溫潤寫意的石紋肌理，呼應廊道底部與餐桌上方瑰麗的銅金色設計款燈飾，似乎也悄悄透露著屋主從事珠寶設計的使用者性格呢！書房內相關事務機能完善，邊緣斜切的寬大檯面尤其符合人體工學，暖灰色系的內裝則洋溢鮮明個性美。主臥室有種細膩刻劃的工筆韻味，床頭造型牆面先以細膩木作，行列繃妥不規則立體線條，而後以溫潤木質縝密包覆，在兩側古典壁燈氤氳下的光影格外優雅，而刻意強調立體感的窗簾盒也同樣巧緻，包括薄紗和遮光幔的摺痕在內，環顧室內滿是直列線性所演繹的秩序與靜謐，無論白天、夜裡，療癒舒緩人心的力量不言而喻。

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5. 大理石中島嵌入恆溫酒櫃，餐軸線後靠以大面線構木作打造廚房隔間，並兼具隱式門設計。

6. 餐廳上方以線性進退、斜向層次施作天花板造型附加間接光，同時滿足多項實用機能目的。

7. 廊道前端書房延續斜切手法處理部分隔間牆，在不影響機能與舒適性前提下，順勢打開廊道面寬。

8. 銅金色餐吊燈與實木桌面交換著澄黃光暈，一種內斂而溫潤的輕華麗油然而生。

9. 洋溢個性主義的書房一角。

10. 主臥室內以不同材質、工法揭露線性的秩序之美，同時抒發療癒人心的能量。

SPACE NOTES

建築形式// 新建大樓

空間坪數// 室內面積約40 坪

室內格局// 客廳、餐廳、廚房、書房、主臥室、次臥室x2

使用建材// 大理石、石皮、茶玻、灰鏡、天然木皮