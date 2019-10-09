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重新定義髮型沙龍風格 輕鬆打造網美時髦場景

2019-10-09 11:33DECO居家

【DECO TV編輯部】

輕甜夢境

J.E CHI Hair Designer

因為想讓每一位踏入店內的顧客都在髮型師的巧手打理之下，變身成為自己喜愛的美麗模樣，拍出如同時尚網美般的照片，亞迪空間設計的曾光甫設計師在與業主溝通之後，細心雕琢每一處細節，讓店內每個角落都能成為最佳拍照情境，輕鬆打造網美時髦場景。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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有感於時下髮型沙龍皆為千篇一律的輕工業風格，以及身為髮型設計師的業主提出有許多網美朋友希望能在店內盡情拍照的需求，曾光甫設計師因此決意跳脫一般髮型沙龍的既定風格，從色系搭配、材質混搭著手，成功營造出清新甜美的低調奢華氛圍。

完美混搭整體氛圍

甫踏入店內，就可以感受到與一般髮型沙龍完全不一樣的恬靜氛圍，接待櫃檯的大理石紋隱約帶出一絲低調奢華感；淡雅的米色牆面就像素色畫布一樣，輕描淡寫卻又不失存在感地烘襯出其他元素的特色，穿插於米色牆面之間點綴的珊瑚粉色成為視覺上的聚焦點，牽引出令人感到歡快的甜蜜氣息，曾光甫設計師特別使用冷烤漆材質，其如絲綢般細緻滑順的觸感，讓牆面質感更為突顯；特別訂製的鏡櫃主體、通往夾層的樓梯以及裡間洗頭區稍微墊高的地板皆使用木頭材質，木頭溫潤寧靜的特質若有似無地平衡了珊瑚粉色所營造出的夢幻綺麗，讓室內整體氛圍在甜美之外更多一份屬於居家空間的溫暖感，也讓上門的客人能夠在瞬間感到安心舒適。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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1. 入門挑高的開闊感與順著樓梯所隔出的夾層空間設計，帶來視覺上的戲劇張力。

2. 接待櫃檯的大理石紋隱約帶出一絲低調奢華感。

3. 五個座位巧妙的隔開，所製造出的動線可以讓工作人員在作業時不會受到彼此的干擾。

妥善規劃機能分區

因為室內可利用坪數只有15 坪，但業主提出希望能擁有五個座位、洗頭區以及獨立美容室的空間需求，所以在區隔格局機能性時，曾光甫設計師花了不少心思規劃，而其間的一些細節更可看出其對沙龍工作人員的用心與考量，如五個座位的位置經過精密計算，技巧性的間隔錯開，讓髮型師即使背對背作業也不會撞在一起，能更有餘裕且有效率地為顧客服務；洗頭區稍微墊高的木地板劃分出獨立的空間，而與作業區之間特別訂製的木質格架除了讓空間區隔感更為明顯之外，格架上更可擺放上一些綠色植栽、香氛飾品或是精巧擺件，增添居家生活感；而夾層被闢增為美容室，就如同VIP 區一般，讓想體驗其他美容服務的客人可以有一個完全獨立不受干擾的空間，美容室也特別擺放了一些收納櫃，讓工作人員可以存放自己的私人物品，更能安心工作。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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4. 不同元素與色彩的巧妙混搭，讓整體空間氛圍呈現出令人舒適的協調感與層次感。

5. 重點點綴的珊瑚粉色，在每一個角落帶出夢幻甜美感。

6. 只要輕輕按壓特別訂製的鏡櫃鏡面，就會出現專屬的衣物放置空間。

貼心妥適無痕收納

除了照顧到髮型師的使用需求之外，曾光甫設計師為上門的顧客規劃了許多貼心設計，如特別訂製的鏡櫃，只要輕輕按壓鏡面就能打開內嵌的儲物空間，可以掛吊衣服跟放包包，讓每一個客人都能擁有專屬的置物空間，而鏡櫃側邊的抽屜，則是可以讓工作人員放電棒、吹風機……等整髮工具，此外樓梯底下的木製抽屜則能大量收納洗髮精、染髮膏、髮捲……等各種雜物，曾設計師還特別在一旁的拉門設置了小水槽，讓髮型師可以在此調製染膏，進行一些細緻作業，種種貼心的收納設計不僅讓原本小坪數空間感受不到侷促之外，更大幅提高了工作效率，曾設計師也特別提到，因為無法更動原本的建築結構與配置動線，在隱藏管線這方面花了不少心思，所有的櫃子也是先做好再進入現場安裝，但在克服這些施工難題之後，他成功塑造了一個「讓每一個牆面都可拍照，每一個角落都有故事可述說」的情境場域。

資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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資料暨圖片提供-亞迪空間設計
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7. 洗頭區利用木地板與木製隔架區隔出與作業區兩個明顯不同機能的空間。

8. 樓梯下方可存放大量雜物的收納抽屜，拉門內部的小水槽可進行調製染膏等纖細作業。

SPACE NOTES

建築形式// 小坪數公共空間

空間坪數// 室內面積約15 坪

使用建材// 冷烤漆、石塑板、壓克力、木作櫃、人造石、美耐板、超耐磨

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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