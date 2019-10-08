360度無死角 圍繞著毛小孩生活的日常風景

【DECO雜誌】

荷蘭 360 Villa

圍繞著毛小孩生活的日常風景

現代頂級消費者對於居家生活的要求，早已跳脫了過度的裝飾與刻意工整設計，相反地，透過簡潔俐落的筆觸，將設計融於無形，甚至只是甚為簡約令人看不出來的設計細節與材質，才是真正令人驚嘆稱羨的絕對高度；此外，藏身於自然環境之中、無可取代的座標位置，也才是當代品味生活人士追求的極致巔峰。來自於荷蘭的設計團隊123DV，自創立以來及堅持施作規劃為客戶量身打造的度假生活式Villa 為宗旨，從建築、室內設計、廚房到家具，強調現代別墅不僅只是於表面外部所矗立的結構量體必須令人眼睛為之一亮，更重要的是內部的設計細節必須成為屋主與外在場域的互動媒介。

攝影者-Hannah Anthonysz資料暨圖片提供-123DV（123dv.nl） 分享 facebook

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以毛小孩為圓心的生活節奏

「就像是一席合宜且合身的西裝，不僅僅是依據屋主個人身形曲線所量身建構出的俐落形體，更重要的是內在的機能、材質、細節等層層關卡，精準地表現當下時尚的生活趨勢潮流，更進一步地滿足屋主超乎想像的體驗與舒適感，真正實現夢想中的理想生活場景。」荷蘭123DV 設計團隊開宗明義地傳達，他們一以貫之的品牌核心價值與設計哲學。

本案的屋主飼養了一隻活潑可愛的阿拉斯加雪撬犬，這不僅僅只是他們夫妻兩人所珍愛的毛小孩，甚至可說是生活中所有的大大小小事情，幾乎都圍繞著這隻雪橇犬而旋轉；因此，對於再三強調「為屋主量身打造訂製服」概念的123DV 設計團隊而言，首要之務並非去探討空間該如何規劃，在承接該案之後的第一件事情反而是去深入了解，阿拉斯加雪撬犬的習性和日常生活中屋主與牠的互動關係。由於這棟生活別墅僅有夫妻兩人使用居住，人口非常單純簡單，因此設計全然開放式的形式，同時以圓柱形筒狀的環場式規劃，並保留大量的戶外生活空間讓毛小孩可以盡情地奔跑玩耍，就算是屋主在室內忙於自己的工作或者是進行烹飪料理，也能夠隨時關照毛小孩。而在環形建築與戶外之間特別規劃了延續的遮棚，無論風向如何，在下雨天的時候也能夠提供毛小孩在戶外走動的需求；甚至，在別墅的另一側，靠近寢臥空間與廚房的立面上，花園的地板一直延展至立面的一半高度，因此屋主幾乎可以等同與毛小孩同等的視角，無論是在作飯料理時的趣味互動，或者是入眠休憩時互道晚安，透過沉降式的角度變化，更加拉近寵物與飼主之間的關係，甚至更進一步地也提供了室內休憩舒眠空間的隱私。

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木料材質所串連的空間語彙

儘管戶外的綠地空間占地寬廣，然而，由玻璃帷幕所架構的度假式生活別墅，室內空間僅有25 坪，因此設計團隊從許多曾經住宿下榻過的飯店套房中擷取設計靈感，大膽地運用開放式的設計將空間中的客廳、廚房、寢臥、衛浴空間串聯起來，藉由滑動式的拉門將客廳與臥室分隔開來，創造出彼此相連卻又可各自獨立的機能情境。為了營造室內空間的舒適性，123DV 團隊在材質的選用上，特別強調木料材質的運用與細節。由於空間的制式分界性較小，幾乎可視為單一空間的區隔，因此透過溫潤的木料材質將不同場域彼此延續貫徹，甚至也是同樣地借用木料材質的柔軟調性，轉化成空間分界的隔屏效果；團隊同時也搭配上自然的石材、玻璃和部分粗曠的鐵件，藉由比例上的精準拿捏下，展現弧形空間的節奏性與律動感。客廳直接將充滿生命力的不規則大型實木做為咖啡桌使用，同樣的手法也延續至餐桌的表現上，透過家具家飾的細節表現，藉由單一元素彼此的對話互動，進而達到空間整體的完整性訴求。

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現代人將毛小孩視為家中最重要的成員之一，因此在本案可見到123DV 團隊將空間的主角成功地置換，儘管是以大型犬所需要的活動場域為設計重點，然而，在設計的機能與細節上，甚至是材質的搭配選用上，對於屋主夫妻的生活需求也精準完整地呈現。靈活定運用木皮、實木、石材、玻璃、織品等，自然材質與人為材質的共同烘托下，慢慢地暈染出層次分明的生活起居節奏感，進而營造出優優質生活的美好畫面。

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