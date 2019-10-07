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輕奢華融入藝術美學 淬鍊精緻工藝

2019-10-07 12:59DECO居家

【DECO TV編輯部】

相較於設計創意，慕澤設計 蔡宗諺設計總監更在乎的是藝術美學的融入與落實，堅持〝主題導向〞，展現場域專屬特色。透過設計，蔡宗諺設計總監將人們對於傳統牙醫診所的診療體驗，以精品旅店為設計概念，提升到一個更時尚的層次。設計中以大器內歛且具精緻前衛的取向，營造視覺的震撼效果，更將格局解構，尋覓空間另一種精彩形態。

資料暨圖片提供-慕澤設計
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深邃─古典印象

慕澤設計 蔡宗諺設計總監透過古典融合現代手法作為設計的主軸，運用通透介質、自然材料、或清雅色系，循序漸進的安排線面層次，且有效的弱化4層樓建築中既有樑柱結構可能造成的壓迫感受，在虛與實之間充滿了細緻魅力及優雅情懷。

資料暨圖片提供-慕澤設計
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資料暨圖片提供-慕澤設計
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室內空間從基地本身，聯絡媒材的特色訊息，進行解構重組且引申延續，由外而內的展現空間與人的互動關係，徹底顛覆傳統牙醫診療場所的冰冷與刻板印象，透過線面的引導，延展出古典且素雅質感，含納自然、舒適、自在、便利等多重價值，預留更自由流暢的動線，舒展出豐富的視景層次，讓人自然地放慢腳步，心也隨之沉靜。

資料暨圖片提供-慕澤設計
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瑞祥─高端經典

資料暨圖片提供-慕澤設計
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此案坐落於中國昆明市區。

整體設計上以VIP式的高端診療概念，以白色為基調，透過大面積落地玻璃，引入豐沛的光線，運用間接光源，強調層次感受。更替每位客戶都有獨立的休息區，蔡總監以輕古典的精品概念，以訂製鍍鈦金屬鐵件、大理石、銀狐人造石，透過俐落線條的陳述，且融入藝術與美學，展現明亮、通透而大器場域氣質。讓牙齒在診治過程中，不僅讓人心情放鬆、愉悅，且身心感到舒服，同時也考慮使用方便，透過單純線條、顏色，挹注金色元素，詮釋出絕對高端人士所需要的經典優雅品味。

資料暨圖片提供-慕澤設計
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卓越─泱泱大觀

資料暨圖片提供-慕澤設計
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設計，於內挹注精緻旅店的概念、於外強調視覺感官上的感知震撼，注重媒材的特質、造型、比例、對景，透過軟、硬裝之間的平衡，打造出全球矚目的撼動印象。

資料暨圖片提供-慕澤設計
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室內一、二樓的線面安排，藉由格柵語彙、順勢弧形天花線條，象徵流動的律動意趣，延伸發散而至於交錯疊合，靜謐裡隱含活潑動態的因子，以時尚而前衛的新式意境，主導全場。上下樓層的天地表情以光影層疊，擘劃宛若頂級飯店式的泱泱風範，藉由鐵件、鏡面、玻璃等介質，營造穿透視角，透過虛實的形意，設定完整的功能、光影、氣流、型態變化，引申絕對的大器印象。

資料暨圖片提供-慕澤設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

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