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寵物與小孩完美共存 簡約質感小清新公寓

2019-10-07 08:58DECO居家

【DECO雜誌】

法國 Sacha Apartment

簡約質感小清新公寓

Sacha 是位於法國巴黎第15 區的一棟雙層式公寓，屋主是一對事業有成且樂在生活的年輕夫婦，為了迎接即將到來的新生命，以及讓家中的貓咪有自己專屬的活動空間，他們選中了Sacha 改造之前的舊公寓，並同時買下了上下兩層格局完全相同的層戶，委託巴黎設計事務所SABO Project 的設計新銳團隊為他們打造之後的居所，為了滿足屋主日後的育兒及毛小孩需求，SABO Project 運用大量的樺木夾板打造出一個清新簡約又兼具機能性的靈活空間，讓屋主可以隨著孩子的成長變化輕鬆改變室內擺設，以滿足各種不同的生活需求。

資料暨圖片提供-SABO Project（sabo-project.com）
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簡單樸實的室內裝飾素材

位於巴黎15 區的住宅區內，Sacha Apartment的前身是一棟老舊的公寓，擁有過時的風格裝潢跟一些不符合現代生活的格局動線，年輕屋主為了迎接即將到來的新生兒，委託設計工作室SABO Project 進行了大幅度的改裝與整修。拆除了原本的裝飾與移走所有的家具，SABO Project 的設計團隊徹底改造了Sacha，使其更符合屋主的使用需求，「屋主是一對年輕有為的夫妻，悠閒自在的享受生活是他們的所追求的人生目標，所以他們希望以一種簡單低調的材料作為新居客製化的主要建材，以取代過於戲劇化的、誇張奢華的室內佈置。」設計團隊如是說。

資料暨圖片提供-SABO Project（sabo-project.com）
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Sacha Apartment 由上下兩層格局相同的公寓層疊而成，兩層之間以一個木造的螺旋樓梯做為串連，以白色為主軸的系列牆面，刻意裸露的混凝土天花板，以及特別訂製的樺木夾板牆，就構成了室內主要的三大視覺重點，而這些元素也完全符合屋主夫妻所希望的，簡單不高調的裝飾素材。上下兩層的生活機能也經過詳細的考量，如需要安靜的臥室被安排在下方的樓層，可以稍為消弭周圍環境帶來的噪音干擾，上面的樓層則被定位為共享交誼區，以一個完全開放式的空間容納了所有社交機能，位於高樓層的優勢，更讓這一層可以俯瞰迷人的巴黎市區街景，讓屋主或是來訪的客人可以隨時透過觀景窗，沉浸在令人心曠神怡的城市天際線景色中。

資料暨圖片提供-SABO Project（sabo-project.com）
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可隨時變更機能的靈活設計

位於上層的公共區域是一個完整且單獨的開放式空間，在這個區域中包含了休閒區、廚房與用餐區，除了用家具定義不同的空間機能之外，可拉動的滑動式木牆輕鬆地就可以將用餐區與廚房分開，白色牆面之外的滑木夾板除了在視覺上營造出清爽明亮感之外，更具備了多種實用型機能，由此搭構起的額外空間，除了可以做為嵌入式大型廚電的配置區域之外，多餘的空間則作為貓咪的活動動線，貓咪可以藉由在不同角落的夾板上所開鑿的拱型貓門自由穿梭在不同場域之中，並同時能擁有自己的休憩與放鬆庇護所。

資料暨圖片提供-SABO Project（sabo-project.com）
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與牆同高的樺木夾板牆既可作為隔牆與收納倉庫，也扮演了展示陳列的角色，如用餐區旁的木製訂製櫃特別拆除木板門，可以擺放屋主的收藏品、裝飾品或是書籍，讓空間整體看起來更為活潑且具有變化性，一旁用餐區擺放的木質餐桌椅，其中夾雜了兩把不同色系的綠色餐椅，搭配從天花板下懸垂而下的多彩燈具，整體視覺也因此變得更為繽紛且鮮明。

資料暨圖片提供-SABO Project（sabo-project.com）
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SABO Project 的設計團隊最引以為傲的就是可以隨著日後孩子出生，隨著年齡增長而不停變化的靈活設計，位於休閒區灰色單椅後方的夾板牆面上設置了洞洞板，可以擺上陳列架或是掛勾，依照日後的生活需求或是喜好變更，同樣的洞洞板設計也出現在臥室當作床頭板使用，讓上下層之間的設計更具呼應；連結上下樓層的木造螺旋梯也設置了滑動式安全門，不管是爬行的嬰兒或是學步期的幼兒，都可以有適當的方式因應以看照其安全；廚房的工作檯面下方的廚櫃門板可以拆卸，擺放上高腳椅之後就可以變成一個早餐吧台，在這裡邊吃早餐邊俯瞰窗外的城市風光，生活似乎有了更高一層的定義。

資料暨圖片提供-SABO Project（sabo-project.com）
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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