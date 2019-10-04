親近大自然的非凡體驗 澳洲野生動物酒店

【DECO雜誌】

親近大自然的非凡體驗

澳洲。塔龍加野生動物酒店

今年十月，一個距離澳洲鬧市僅15 分鐘車程的動物保護區將會對外開放。新落成的塔龍加野生動物酒店，坐落於Cammeraigal區雪梨港畔的塔龍加動物園內，是一間設計優雅的生態度假酒店。這家與別不同的的野生動物酒店將為旅客帶來獨一無二的珍貴機會，讓旅客既可在舒適的環境下體驗澳洲的野生生態，又能夠支持保育當地野生動物的工作。

資料暨圖片提供-Wildlife Retreat at Taronga（taronga.org.au/retreat） 分享 facebook

▲ 塔龍加野生動物酒店是一間設計優雅的生態度假酒店。

早上一覺醒來，入住塔龍加野生動物酒店的旅客有機會聽到袋狸（bandicoot）走過樹叢的聲音，或是琴鳥（lyrebird）的嗚唱，並可以欣賞到四周原始林區的自然美景。佈置時尚的客房與綠意盎然的動物保護區僅擲石之遙，旅客可隨時置身其中，與無尾熊和針鼴（echidnas）漫步，觀察鴨嘴獸（platypus）在水中暢泳。此外，他們也可以參加由熱愛大自然的動物護理員和導遊所主持的導賞團，或者投入自然懷抱，主動去認識不同的野生動物及牠們的棲息地。所有入住在塔龍加野生動物酒店的旅客，都能夠為這個非牟利的自然保育機構帶來非同凡響的轉變。

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▲ 旅客可在舒適的環境下體驗澳洲的野生生態。

這家野生動物酒店由澳洲著名建築師公司 Cox Architecture精心設計，包括五幢在塔龍加動物園原始林區興建的小屋，全部符合環保和可持續發展原則。而當中這62 間設計別致的客房及套房都能夠俯瞰野生生態環境，大部份更可飽覽雪梨港的雄偉海景。塔龍加野生動物酒店致力為旅客提供精美可口的餐飲體驗，以新鮮的當地農產及原生食材，細心烹調風味獨特的澳洲菜式。酒店的Me-Gal 餐廳坐擁雪梨最動人的自然美景。野生動物酒店的概念、設計和體驗均經過精心考慮及策劃，以滿足情侶與家庭的需要，吸引當地居民和海外旅客入住。

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▲ 塔龍加野生動物酒店由澳洲著名建築師公司Cox Architecture 精心設計。

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▲ 野生動物酒店的概念、設計和體驗均經過精心考慮及策劃。