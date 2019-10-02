環保愛地球 可移動式零排放環保住宅

【DECO雜誌】

所謂的「零排放」（Zero-emissions）指的是控制生產過程中不得已產生的廢棄物排放，將其減少到零；另一方面是將不得已排放的廢棄物充分利用，從而通過循環利用使相關產業形成產業生態系統。芬蘭設計師Robin Falck近來在赫首都爾辛基附近的Vallisaari小島上建造了一座可移動式的度假小屋，所有建材及建造過程中所使用到的能源皆遵循零排放的原則，也為未來最低限度的環保住宅提供了一個思考的方案。

資料暨圖片提供-Robin Falck（robinfalck.com） 分享 facebook

這個Ａ字框架造型的度假小屋名為「Nolla」，源自芬蘭語的「零」，設計師Robin Falck表示這棟小屋遵循搖籃到搖籃的設計原則，建材皆使用可持續性的材料，來自當地的松樹與木製合板，在運輸與組裝的過程當中完全不需使用任何重型機械，配裝過程當中沒有用到一根螺絲釘，而是像拼圖一樣將所有的板材拼湊在一起，「選擇Ａ字型框架是為了方便移動，加上可以調整的底座，所以Nolla幾乎可以適應任何地形，而且因為沒有特別複雜的組裝配件，只要有木材，幾乎所有人都可以從頭到尾完美複製與組裝。」設計師特別說明道。

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「Nolla」讓人聯想到露營時所使用的帳篷，也促使居住者攜帶極簡的行李入住，因為越小的房子會迫使人開始思考隨身的必需品，畢竟當你退房時也會需要將這些東西帶走；同樣的概念也運用在度假小屋內的擺設，力求自給自足並將對環境的影響降到最低，屋內的能源供應也可完全循環使用，如電力來自太陽能板，暖爐則使用由廢渣煉成的可再生柴油，負責提供Nolla小屋能源的芬蘭可再生能源公司Neste的行銷總監Sirpa Tuomi表示：「芬蘭人的夏天幾乎都是在度假小屋度過的，我們也持續在探索可持續性能源的使用方案，讓Nolla所使用的再生能源也可通泛的運用在其他屋宅建築與設計項目。」

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