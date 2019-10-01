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翻轉老屋 擘劃流暢動線迎接舒活人生

2019-10-01 15:26DECO居家

【DECO TV編輯部】

「李設計師 您好：覺得很慶幸，當初決定讓您來為我們的老屋翻新。

資料暨圖片提供-對場作設計
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其實您第一次到我們這間40多年的老公寓時，當場對房子舊有的結構、水電線路、管線配置、格局的觀察分析與建議…那樣的專業、精準與細膩，我們在場的所有人，心中對您已是無比的佩服，有別於一般著重材質美學的設計師，擁有設計與專業的您們，能將您們的設計功力，與房子硬體條件做更適切、更完美的結合，成就了這間我們十分滿意的快適住宅，非常感謝！…」以上，是屋主夫妻親自寫給對場作設計李勝雄總監的感謝函。

「40年的老房，少不了破舊、漏水等問題，格局小、動線也不太好。尤其一字型的廚房設置在走廊的中間位置、後陽台居然要從主臥的衛浴進出！設計之初，是由廚房、廁所的位置先規劃，再來考量其他生活空間」李勝雄總監表示。

資料暨圖片提供-對場作設計
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首先將原本不相聯繫的客、餐廳、廚房等位置，透過開放方式，規劃於同一軸線上，繼而利用對外窗戶，成功的將光線與戶外綠景引入室內當中，給予適當的悠閒意象。如此一來，終結過去家人們各自在外用完餐後返家以及各自回房的生活習慣；面對客、餐、廚三區重新以開放方式關係整合之後，家人們開始會回到家中煮飯、用餐、聊天…「家，就是要能夠找到一處屬於自己舒服的角落，窩著！」李勝雄總監說。

資料暨圖片提供-對場作設計
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於是，透過這樣的空間動線與機能的設計，讓家人間的互動變多了，情感變親近了，各自也可以在空間中找到各自舒服的位置。「以前，每天早上總會賴床到最後一刻；現在則是每天早起，替家人準備早餐之餘，迎著陽光與窗外綠意，揀個舒適的角落，靜靜的待著，享受只屬於自己個人的時光。」女主人喜悅的表示。

資料暨圖片提供-對場作設計
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資料暨圖片提供-對場作設計
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除了首先擘劃流暢的動線，機能完美的安排也是不容小覷的。李勝雄總監規劃出獨立的玄關，利用結構柱體旁的畸零空間，安排櫃體，方便歸納生活用品。將原客廳空間規劃為男孩房，於是擁有大面開窗外，更利用窗下位置安排臥榻區及收納功能。

資料暨圖片提供-對場作設計
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主臥空間以屋主夫妻平時的生活習慣，區分為睡眠區、更衣空間與書房，明確地將動、靜的生活型態劃分開來，讓彼此在使用上不受干擾。

資料暨圖片提供-對場作設計
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資料暨圖片提供-對場作設計
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於女孩房的設計過程中，刻意規劃略帶傾斜角度的立面，完整的規劃收納與展示機能，同時給予空間較具趣味的表情。

資料暨圖片提供-對場作設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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