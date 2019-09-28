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絕美氣質氛圍 改寫奢華酒店住宅新定義

2019-09-28 15:44DECO居家

【DECO雜誌】

改寫曼谷奢華酒店住宅新定義

享有微笑之都和東方威尼斯美譽的泰國首都曼谷，同時兼具著東南亞傳統溫潤的民族風情，和國際大都會的現代摩登魅力，吸引全球各大頂尖設計酒店品牌爭相進駐。坐落於河畔的文華東方酒店一直都是最具指標的美學風格酒店座標，日前集團宣布成立東南亞首個品牌房產項目，成為全球第七間品味卓越的文華東方酒店式住宅。

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店管理式住宅（www.moresidencesba...
資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店管理式住宅（www.moresidencesbangkok.com）
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ICONSIAM Superlux Residence 宣布東南亞首個文華東方品牌住宅——曼谷文華東方酒店管理式住宅隆重開幕，大樓位於象徵泰國好客精神和城市活力的暹羅天地ICONSIAM 大型綜合建築量體內，主要呈現無與倫比的當代建築設計以及文華東方品牌標誌性的奢華服務。

資料暨圖片提供-曼谷文華東方酒店管理式住宅（www.moresidencesba...
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曼谷文華東方公寓位於51 層樓高綜合型地標建築內，以船渡湄南河為設計初衷，內部規劃了146 間豪華的海濱住宅，包括兩房和三房單位的不同選擇，面積從130平方米至230 平方米等，其中，頂層公寓面積從380 平米至710 平米，面積比曼谷同類知名公寓寬敞多達三倍，重新定義曼谷最頂級酒店管理公寓的新高標準。內部的空間特別邀請香港知名設計師Joyce Wang 悉心打造，訂製款式的家具家飾配件和來自全球的限量藝術作品，烘托出前所未有的絕美奢華住宅氣質氛圍。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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