精湛工藝打造絕美套房 頂級奢華火車之旅

【DECO雜誌】

東歐。頂級奢華火車之旅

Luxury Travel

奢華旅行的先行者Belmond宣布將於2020年在傳奇列車Venice Simplon-Orient-Express上新增三間豪華套房（Grand Suites），分別以維也納、布拉格和布達佩斯命名，以紀念列車每年都會經停的指標性歐洲城市。每間套房都是奢華的代名詞，以精湛的工藝打造而成，列車的傳奇歷史貫串於設計細節之中。從手工刺繡的靠墊到精雕細琢的鑲嵌，連同完美拼貼的馬賽克、絲綢圖案、內置浴室、雙人床和地暖設施的私人起居區，套房將提供一種無與倫比的體驗。

資料暨圖片提供-Belmond（www.belmond.com） 分享 facebook

資料暨圖片提供-Belmond（www.belmond.com） 分享 facebook

列車上原本已經在使用的三間豪華套房分別為威尼斯、伊斯坦堡和巴黎，它們一同獲得了「AHEAD: World’s Best Suite 2019」大獎的殊榮，新設的三間豪華套房將使得套房總數達到六個。Belmond 副總裁兼火車和遊輪部負責人Gary Franklin評論說：「與Venice Simplon-Orient-Express 列車上的所有細節一樣，每間套房的設計和修復都精彩絕倫，並且充分尊重了20 世紀20 年代的裝飾藝術；每間精緻的套房都從我們經停的歐洲大都會中汲取靈感，充滿浪漫主義、冒險精神和獨特風格。套房將喚起旅客對各個城市不同的體驗，就像沿著布拉格的查理大橋漫步，或者探訪布達佩斯對比鮮明的哥德式和奧斯曼建築。它們充滿對歐洲浪漫與魅力，以及鐵路旅行黃金時代的由衷敬意。」

資料暨圖片提供-Belmond（www.belmond.com） 分享 facebook

資料暨圖片提供-Belmond（www.belmond.com） 分享 facebook

Wimberly Interiors 將負責項目設計，Wimberly Interiors 倫敦分部高級副總裁及工作室總監 Rachel Johnson 說：「我們很高興與Belmond 再次合作並負責這一重要的設計項目。在設計中務必要反映列車的歷史，並有助於實現其魅力和聲望帶來的所有終極體驗。我們已經開始與 Belmond 團隊密切合作，確保列車經停的標誌性城市能夠通過套房設計加以體現。」

新增三間豪華套房：布拉格豪華套房將以豐富的金色和栗色來呈現布拉格的巴洛克和哥特式建築，以及城市獨有的戲劇感；維也納豪華套房將以華麗而經典的設計體現這座城市的帝都氣息。豐富的金色和翠綠色將代表這座城市的浪漫傳說，特色弧形床頭板採用真絲織物嵌板，與深色木質一同帶來柔美的感覺；布達佩斯豪華套房試圖將多瑙河兩岸的精髓融於一身，從哥特式和奧斯曼建築中汲取靈感，套房將裝飾精美繁複的鑲嵌和華麗的絲綢刺繡圖案。

資料暨圖片提供-Belmond（www.belmond.com） 分享 facebook