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簡約卻不簡單的侘寂美學 烏克蘭基輔的寧靜寓所

2019-09-25 11:20DECO居家

【DECO雜誌】

融入侘寂美學的寧靜寓所

Wabi Sabi Apartment 位於烏克蘭的基輔，由當地知名建築師暨室內設計師Sergey Makhno 設計，而屋主正是他本人及其家人，所以在這棟頂樓公寓中，Sergey Makhno 融入了許多他自己的私人喜好與設計理念，而源自日本的侘寂美學即是這棟公寓的靈魂主軸，設計師表示，Wabi Sabi Apartment 就好比是日式美學與烏克蘭設計之間的中繼橋樑，他嘗試將兩者設計風格完美融合，創建出一個非常具有他個人風格的獨特居所。

攝影者-Andrey Avdeenko
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攝影者-Andrey Avdeenko
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簡約卻不簡單的侘寂美學

熟悉日本美學與文化的人對侘寂わび さび（WaBi SaBi）這個漢字單詞應該不陌生，根據維基百科釋義：侘，是在簡居中享受閑樂，悠然望天；寂，是在清寂裡觸摸到禪意。侘寂這兩個字結合在一起，是日本傳統藝術如茶道、陶藝的目標，是藉由藝術的手段營造出一種情境，讓人們能夠安靜下來，看見簡單的價值，「師法自然」的同時與自然和諧共鳴。侘寂的特徵包括不對稱、粗糙或不規則，簡單，經濟，低調，親密和展現自然的完整性，可以說是一種以接受短暫和不完美為核心的日式美學。

而身為烏克蘭人的設計師Sergey Makhno 之所以對侘寂美學如此著迷，源自於兒時的成長經歷，「我從12 歲的時候開始學習空手道，從那時候開始，日式美學就成為我內在的設計養分之一，」Sergey Makhno 解釋道：「這個設計風格所呈現出的簡潔、自然、粗糙紋理…等元素都讓我著迷不已，所以順理成章地，我要將這種簡練卻自成一種孤寂美感的空間氛圍完美呈現在我私人所居住的公寓之中。」Wabi Sabi Apartment 這棟兩層樓的公寓位於一棟大樓的16 樓頂樓，原本是非常制式的烏克蘭式公寓，樓層面積為175 平方米，以及73 平方米的開放式屋頂露台，三間臥室的配置非常適合四口之家居住，不同於外在看似刻板簡單的混凝土牆面外觀，屋內的室內設計精心雕琢，將日式禪宗的孤高之美鋪陳在每一個空間角落之中。

攝影者-Andrey Avdeenko
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從四大元素延伸的設計靈感

Wabi Sabi Apartment 設計的精妙之處就在於雖然表象看起來充斥著侘寂美學，而這美感空間則是建立於烏克蘭傳統居家設計風格的基礎之上，如牆面所覆蓋的黏土，也同樣使用於烏克蘭早期的房舍之中，支撐天花版與門口的粗狀木樑也是師法於傳統的烏克蘭農舍設計，儘管看起來偏向鄉村風格，公寓內配置了所有現代化的設施，讓居住者享有便捷舒適的生活。

Sergey Makhno 的妻子打趣道：「我的丈夫把我們的公寓當成了實驗場，將之前客戶不敢使用的，有點瘋狂的設計想法全部放到了這間公寓之中。」基本的設計主軸來自於佛教禪宗中組成這個世界的四大元素；氣、水、火、土，將這個概念實體化添注到室內設計之中，如「土」是由覆蓋在牆面上的黏土所代表，「火」和「水」則是由各種擺放的藝術品做為象徵，而「氣」則是流動在物體與空間之中。

攝影者-Andrey Avdeenko
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精心打理的盆栽與頂樓的日式庭園造景為公寓更深一層地添加了東方特色；傳統的編織地毯則是代表了烏克蘭的工藝技術與文化表徵，Makhno 設計的金屬燈罩燈具懸掛在用餐區及其中一間臥房之中，比起照明，其功能更像是做為一個雕塑存放在空間裡，是將現代元素融入整體樸實自然內飾的一種設計手法，同時也體現了日式侘寂的古樸美學如何在當代設計中找尋到新的應用方法，從而讓手工製品與天然原料展現出更為獨一無二的美麗姿態。此外，充斥在每一個空間中屬於設計師的收藏品，也述說了「生活即藝術，藝術即生活」的哲理，藝術不單只是觀賞用而已，而是要創造一個愉悅的空間，讓居住者能夠從容地生活在藝術之中，這才是真正與美感共存的意義之所在。

攝影者-Andrey Avdeenko
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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