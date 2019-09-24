輕擁北歐人文個性 描繪恬靜生活風景

【DECO TV編輯部】

設計，藉由媒材展現溫暖、安靜、愉快的生活氛圍，也透過清爽線條、顏色、軟件傳遞融於結構的細節部份，描繪出專屬於屋主的生活輪廓。

資料暨圖片提供-堯丞希設計 分享 facebook

堯丞希設計團隊以『北歐風格』的質樸與悠閒作為設計主題，符合新婚男女主人追求的生活態度以及個性特質，利用材料、元素的統合，機能的隱匿規劃，讓空間回歸生活、回歸純粹，建立夫妻二人替未來的成員所安排舒適而恬靜的生活風景。

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18坪的空間，以不更改格局與動線為前提，規劃3房2廳2衛的使用機能。但須預先設想二小孩房的空間需求；於公共空間規劃上，一方面滿足展示、收納、歸類的功能，另一方面解決天花高低層次不均的問題。

設計上為顧及光線、視覺足夠的開闊度、以及營造出適當的寬敞度，所以在設計上多以開放尺度表現，以期展現出北歐風格裡的明亮底蘊，全區以灰階色系表現，任由迤灑而進的光影，就時間消長下，成為空間裡最優美的動態剪影，一邊休憩，一邊感染與自然共生的恣意自在。

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甫入玄關，利用左右二側深度，規劃收納機能，地材以拼貼方式與室內木地板做出內外的分野；櫃體自玄關始，延伸設計至客、餐廳區域，形塑成為各自主牆印象，加上幾何線條的創意、延伸規劃，更覺公共空間的開闊。餐廳空間規劃上透過餐桌的固定方式設計，兼具吧檯的效果，增加使用機能。

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客廳區域在天花原始大樑高低層次的結構下，不以造型的刻意做滿方式設計，而是透過光線的層次，弱化壓迫感，豐富空間的大方尺度，不僅開闊，更製造不同的風景。

提及設計之後最愛屋中的角落時，女主人大方說道：「我喜歡設計師自玄關延伸至餐廳的櫃體以及專屬我的梳妝區域，幾何線條下，兼備機能與美學。」對於男主人來說，最愛長時間享受視聽時光，「TV主牆的俐落線條，讓我覺得視覺張力與空間感十足。」

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3間臥室挹注北歐風格裡溫暖、和諧色調，於二間小孩房以相近顏色，給予空間溫馨質感；主臥則藉由木質溫潤的特色，搭配間接燈光，給予舒適溫馨的休憩意象。

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