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打破內與外的框架 演繹新東方美學

2019-09-23 10:36DECO居家

【DECO TV編輯部】

在寓朵設計葉學寓總監的眼中，將空間比擬為〝人〞甚或〝生命〞，其中空氣與光影的流動，如同脈動與呼吸，強調並不是掙脫無界限的框架，就是好的開放表現；應該講究於材質的應用之上，尊重材料，才能體現空間之美。

資料暨圖片提供-寓朵設計
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「當我來到此案空間時候，被眼下窗外開闊的風景所吸引，當下我便有了設計之後的雛型。」葉學寓總監說。為回應建築環伺的風景，在材質的挑選上，葉學寓總監也多以自然媒材的堆疊，聯袂內外和諧的風景，更融會東西方的經典美學的語彙與元素，打造室內空間的絕佳氛圍與開闊氣勢，同時回應屋主本身卓越品味與生活態度。

資料暨圖片提供-寓朵設計
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玄關處首以木材火爐的設計，替整個場域挹注適當的生活溫度。窗邊的松樹以迎客之姿，襯以水光淺淺，流瀉出溫婉、寧致的風雅…沙發後方主牆以材質的格柵形意，應對自然與人造光源，寓意山巒的層層疊疊；地坪以天然大理石粗獷的紋理脈絡，投射出原始且狂放的個性；因修飾原始大樑而規劃的圓弧造型天花，嵌入人造光線，宛若海浪一般，綿延不絕，給予空間一種安定的律動，也替視覺圍塑出開闊、延續的敞朗感受，聯袂著東方禪意的深邃優雅與靜謐印象。

資料暨圖片提供-寓朵設計
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在聯繫整體氛圍與風格質素的時候，連帶書房區域語彙氛圍與廳區的延續性，也是必須一併考慮的。書房規劃上，葉學寓總監特意在角落安排一盞形似瀑布的吊燈燈飾，與知名畫家於現場作畫的山水墨寶前後呼應，共同輝映東方風格裡特有溫文儒雅的人文底蘊。由於書房位置，可以綜觀全廳區以及放眼環伺建築鄰近的開闊景致，「這樣的開闊性與俐落感，加上可以掌握與家人的互動，讓我很享受這樣的空間表現。」男主人說。

資料暨圖片提供-寓朵設計
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在家具陳設的整體安排上，皆以具國際知名品牌為主，透過各自不同且專屬的設計精神與文化風範，挹注場域絕對時尚與精工藝術的華麗感受。葉學寓總監更表示，在每個角度的收編或立面造型上，多以圓弧或立體面為主，在施工方面或許增加不少的困難度，「唯有注重細節，才能彰顯價值。」葉學寓總監說。

資料暨圖片提供-寓朵設計
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臥眠空間的規劃上，以西方古典特有的對稱語彙，構成主牆表情。並透過大面積落地窗的安排，將整個戶外遼闊的景觀，一一攏入室內；於天花設計上，連續鍍鈦金屬、大理石、實木等異材質所搭接的層次意趣，演繹出精緻的工藝創作之美。主臥衛浴以白色基調，連續出優雅輕鬆的質感。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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