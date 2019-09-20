量身打造雅痞住宅 體驗動感生活

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-湜湜空間設計

量身打造雅痞住宅 體驗動感生活｜湜湜空間設計

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湜湜設計團隊透過創意思維，跳脫既成的工整格局，重新思考居宅樣貌。從不被「風格」侷限，在規劃空間時藉由妥善組合多種材質，以及有彈性地界定空間機能，呈現出流暢的動線和尺度；以帶有街頭感、且不失穩重感的雅痞氛圍，與城市外景接軌，詮釋出專屬唯一的個人風格。

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循著湜湜設計團隊對於空間的純熟掌握，展演出內斂細膩的設計語彙；沒有浮誇的線條及元素，專注於生活情感與機能需求之間，提出最適恰的空間方案。28坪的室內空間裡，設計團隊基於屋主夫婦的生活習慣、品味、需求和喜好等等，規劃1房1廳2衛的格局。考量到業主熱愛戶外活動，如籃球、騎重機等；不愛太過制式的住宅格局，同時希望有獨立的牆面，除了陳列收藏鞋之外，還可以兼備街頭籃球場的感覺，讓室內的風格也能呼應屋主對運動的熱愛。

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湜湜設計團隊不以傳統格局界定空間，為了連續公共區域的開放完整，以臥榻向外連結露天陽台，並透過摺疊落地窗作為活動隔屏，建立自由的互動關係；由此，空間使用上可以不受限於特定目的，不受拘束地更加隨心自在。

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設計上，以不鏽鋼擴張網、水泥、木料、鐵件等材質，以街頭籃球球場的形象風格，設計出鞋類的陳列區域；以多種材質的組合搭配，還有符合高挑男主人身材的寬闊穿鞋椅，讓整體陳列區成為開放空間的視覺焦點。在尊重家庭成員需求喜好的前提下，組構各種元素，緊密地連結居住者的生活頻脈；得力於和諧充分的交流溝通，描繪出對空間想像的共識，也因雙方足夠的信任感，終於實踐屋主對空間滿滿的理想及期待。

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不同於一般工業風格，湜湜設計團隊融入戶外運動的語彙，以更細緻、精工的方式，演繹出帶有工業精神的都會質感；材質使用上，以俐落自然的方式呈現出獨特的空間魅力，設計規劃出居住者專屬的空間品味。透過開放的居住空間，除生活上可以自在交流，也讓城市景觀與室內空間作結合，汲取無拘束的自然張力。

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