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享受藝文薰陶 俯拾皆為印尼藝術遺產

2019-09-18 12:22DECO居家

【DECO雜誌】

Alila SCBD 藝術裝置

Alila SCBD 是專為年輕都市人群和商旅人士設計的活力現代下榻空間，位於雅加達金融區中心地帶，可輕鬆前往各大商務辦公大廈及世界一流購物和娛樂設施。飯店還將提供Hakkasan、Sake no Hana 和OMNIA 等奢華生活方式品牌的東南亞地區分店。由 Hakkasan Group 管理的兩家新餐廳和一家夜總會將使酒店成為當地的美食娛樂勝地。隨著 Hakkasan Group 的進駐，賓客可在米其林星級廚師 Jean-George 開設的Vong Kitchen 和全天候餐廳Le Burger 享用早餐或宵夜。在Alila SCBD現代化且國際化的環境裡，藝術佔據著顯要的地位，從飯店入口和大廳中的當代藝術裝置，到酒店Artisian Bar 中陳設的傳統藝術和文化作品都證明了這一點。

資料暨圖片提供-Alila SCBD（www.alilahotels.com）
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Artisian Bar 位於酒店地面大堂旁，設計出發點是為工藝師提供聚會場所。高挑的天花板和現代簡約的家具營造出輕鬆的氛圍，適合舉辦創意活動和休閒聚會，這裡裝飾著一系列精選的藝術品，展示了來自印度尼西亞各地區的藝術遺產和本土文化。Artisian Bar 的所有藝術作品都屬於私人收藏，大部分創作於19 世紀，至今已有70 至100 歲了。如入口處陳列著來自泗水北部馬都拉（Madura）島的對雞木雕。這件作品曾經是船尾裝飾，其歷史可以追溯到19 世紀。在馬都拉人的文化中，雞是勤奮、努力和堅韌的象徵；內部空間內一個外觀看似大型木製三角型的裝置藝術是當地民族托拉查的民居藝術，是房屋正面結構的標誌性特色；牆上懸掛著三塊傳統織錦（tenun），分別展現了印度尼西亞不同地區特有的紡織圖案。其中一塊織錦來自南蘇門答臘巨港，啟發自中國和印度的圖案，另外兩塊來自東努沙登加拉省的弗洛雷斯島（island of Flores），是該地區典型的傳統面料，可應用於出生、婚禮和喪葬儀式等場合。

資料暨圖片提供-Alila SCBD（www.alilahotels.com）
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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