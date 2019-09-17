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從機房翻身的工業質感閣樓 點亮燈塔般的美學燭光

2019-09-17 10:57DECO居家

【DECO雜誌】

從機房翻身的工業質感閣樓

在每個城市中，都有著許許多多的高樓，在高樓的最頂端，除了一大片的屋頂之外，就只有突兀的設備機房默默地存在建築和藍天之間。位於烏克蘭基輔的這座空中閣樓，原本即是大樓的機房設備空間，在經過產權移轉和變更之後，搖身一變成為充滿設計品味的生活場域，同時也藉由年輕設計團隊2B Group 的巧思規劃下，考量建築量體特有的形式和屋主的生活習慣，於是打造出這座散發獨特魅力的閣樓空間，為基輔的天空點亮一盞燈塔般的美學燭光。

攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（ww...
攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（www.2bua.com）
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攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（ww...
攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（www.2bua.com）
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充滿戲劇張力的設計趣味感

由聶伯河蜿蜒流經的烏克蘭首府基輔，一直都是介於俄羅斯和歐洲之間最重要的橋樑核心位置，同時散發著俄羅斯人冷冽的個性，但卻又懷抱著歐洲人對於人文的關懷與重視，在經濟改革開發的腳步持續前進中，基輔近年來的設計產業也蓬勃發展，特別是界處於俄羅斯、北歐和東歐三者之間的微妙角色，因此在設計的表現上也呈現多元百花齊放的精彩。

這座原本只是大樓機電廠房空間的住宅，有著極為寬廣的ㄇ字型形式，同時也因為過往配置了大型的機電設備，因此空間的高度上呈現極大的反差，有些地方甚至高達六米，這對一般的居家空間而言實非可以輕易駕馭設計。年輕充滿創意的設計團隊2B Group 有著喜歡大膽嘗試的冒險好奇心，對於任何具有挑戰性的空間反而勇於承接，不僅可以從空間既有的限制中找出有趣的扭轉點，同時也可以透過這種有別於過往一般的制式設計中，找出設計的無限可能性。設計團隊強調沒有任何一種空間是不能夠被賦予新意，只要能在對的空間置入對的人、事、物，反而能夠呈現出得天獨厚令人驚豔的設計能量，並為雙方找到最融洽的平衡點。在這座屋頂帶有弧度的空間量體中，設計團隊首先考量的並不是該如何改造成一座合宜的生活情景，相反地，團隊的成員反而希望能夠透過設計的手法，以更多元的材質和機能，重新賦予這個空間新的可能性。因此，儘管這空間一開始即不是為了日常生活所設計，那麼就別讓它成為一般的日常生活空間吧！

攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（ww...
攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（www.2bua.com）
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設計團隊大膽地將夜店酒吧的情境融入移植在廚房的情境中，同時，因為基地現場本身即有大量的工業材質和個性，於是團隊以此借力使力，大量運用鐵件材質、帶點粗獷質感的清水模水泥元素和劇場式的投射燈具等素材元件，共同烘托出這座閣樓最具獨特性的表情。

攝影者-Andrey Bezuglov資料暨圖片提供-2B Group（ww...
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工業風格十足的設計生活氛圍

歐美許多富豪喜愛選購閣樓空間作為個人的居家生活場景，從高空無阻礙的視野眺望城市的風光，感受大器豪邁的胸襟和君臨天下的奢華感，但是，想要享有這樣尊榮情境的前提，基本上應該是該棟地標大樓本身即已規劃頂樓的閣樓豪宅場景。然而，對這座空間而言，由於從大樓的機電廠房進行改造，因此必須先處理大量的管線工程等基礎工程，閣樓空間必須嚴謹處理的隔熱防曬工程更是不能馬虎，而基輔的冬天又是大雪紛飛的時節，因此在保溫蓄熱的規劃上也必須一併處理，所以一開始設計團隊花費了相當多的時間和預算，重新歸納整配了全室所有的基礎設備和結構，重新打下最扎實的基礎後，在重新賦予嶄新的品味風貌。

因為格局呈現ㄇ字型，因此團隊直接從入口處就將空間重新劃分成左右兩半部，一側為公共的起居客廳、餐廳和廚房，另一側則是屬於私人的寢臥衛浴空間。同時，為了降低不同空間彼此之間過於硬性的區隔，特別選用鐵件隔窗搭配玻璃材質，一方面讓戶外的自然光源能夠層次緩緩灑入室內，另一方面也能拉近不同機能空間彼此的對話連結性。起居的客廳天花板呈現劇院般的山形陡降角度，夜晚時分更顯得迷濛浪漫，寢臥空間的主衛則是架高了地板創造出另一個獨立的小天地，享受高空沐浴的暢快自在，而最引人矚目的開放式廚房，則是打造出夜店酒吧的迷人景緻，中島的高腳椅和面牆的專業級廚房料理設備，成為招待親友的最佳場域，讓每位走入這個生活起居空間的賓客們，盡情享受居高臨下的閣樓生活美景。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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