絕佳景觀視野 繽紛色彩點亮藝術居家

【DECO雜誌】

繽紛色彩點亮藝術居家

總部位於黎巴嫩首都貝魯特的Askdeco 是一間全方位的室內設計公司，設計的項目從豪宅、遊艇到商務空間，專業的量身打造訂製設計讓Askdeco 擁有來自世界各國名流仕紳的委託，而One Oak 5A2 的主人正是一位專營藝術品買賣的收藏家，他希望Askdeco 的設計團隊能夠為他打造一個能夠收納並展示他所有藝術收藏品的居家空間，而Askdeco 也不負所託，將屋主這棟擁有絕佳景觀視野的頂樓豪宅，規劃成為一個融合了時尚展示間，藝術畫廊、表演藝術場所以及風格餐酒館的複合式生活場域。

攝影者-Alex Jeffries（www.alexjeffriesphotographygroup.com）資料暨圖片提供-Askdeco（askdeco.com） 分享 facebook

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滿足屋主的挑剔品味

「如同Askdeco 其他的設計項目，One Oak 5A2 是一個獨特的挑戰，因為屋主接受過多重國際文化的洗禮，」Askdeco 的聯合創辦人兼室內設計師Nisrine Nasr 說道：「身為一個藝術收藏家，屋主長期浸淫在充滿色彩、紋理與文化的世界，我們最大的挑戰就是將這些元素完美的融合在一起，創造出一個協調感十足的生活空間。」屋主是專門買賣藝術品與精品家具的的收藏家，他希望他新家的空間能夠反映出他事業方面的生活樣貌。

從他曾經參觀過的色彩繽紛的住宅空間中汲取靈感，屋主希望One Oak 5A2 的整體視覺感是充滿活力且具有國際觀的，所以Askdeco 的設計團隊在與屋主密切討論之後，花費了許多心力尋找摩洛哥、阿拉伯及希臘… 等不同古代文明使用的傳統花紋與圖騰，並將之交織運用在屋內不同的地方，「在一般狀況之下，室內設計空間中所使用的材料會力求融合協調或互相搭配，以期在屋內創造出一種和諧的存在感，」設計師Nisrine Nasr 解釋道：「但是在這個設計個案中，屋主想要使用來自不同國家各種風格的家具跟配飾，這就會創造出一種狀況，那就是每一個空間都會有不一樣的主題與視覺效果。」

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Askdeco 向來以為客戶提供不受限的設計風格而自豪，在經典與當代風格的前提之下，設計團隊與屋主先為使用的空間色系定調，再針對不同空間調

整並融合，盡力突顯出各自空間的主題與特色，讓400 平方米的生活場域呈現出不拘一格，寫意自在的現代氛圍，「最重要的還是要讓屋主在自宅活動時有賓至如歸的放鬆感，所以無論是何種風格，我們都希望能從細節雕琢營造，呈現出屋主希冀的居家願景與想像。」

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與壯麗窗景融合的精美內飾

位於頂樓的絕佳優勢，One Oak 5A2 有一側可以俯瞰海天一色的地中海美景，另一側則享有古羅馬遺址以及貝魯特市中心天際線的絕妙景致，被這些令人嘆為觀止的壯觀景色所包圍的，是一個充滿活力且色彩繽紛，看起來生氣盎然的居家空間。柔和的白色牆壁與卡拉拉大理石提供了猶如純白畫布般的極佳基調，讓每一個色彩元素都能憑藉其獨特的藝術價值在空間中彰顯自己的存在價值。從從JoanMiró，TPHardisty 和Hussein Madi 的繪畫，到Moroso 的系列沙發以即Nada Debs的收納櫥櫃，One Oak 5A2 透過地中海風格、前衛家具以及擺放在客廳點唱機所代表的流行文化元素為生活帶來色彩。

主臥室可直接通往俯瞰大海的陽台，客房的Cassini 床架後方設有落地鏡面衣櫃門，有將空間放大的視覺效果，活潑鮮豔的Cortine Martin 畫作為客房的現代裝飾注入色彩；淋浴間使用的Bisazza 瓷磚花紋為內部和外部空間之間提供了所需的連續性；陽台也配置可呼應室內風格與色彩的戶外訂製家具；開放式廚房的整體白色牆面裝點上了地中海藍與亮眼的黃色，可以說One Oak 5A2 的每一處空間都藉由色彩注入了設計的靈魂與視覺的焦點。

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One Oak 5A2 另一個設計的重點就是看似複雜的天花板圖紋，精新排列的條紋木板，可容納居家訂製的燈光，音響系統和機械控制裝置。屋主在一開始就表達了對現有建築照明的厭惡，尤其固定裝置被認為是視覺干擾並且缺乏裝飾特色，為了滿足屋主的需求，Askdeco 為One Oak 5A2 特別訂製了照明系統，其中包括嵌入式的PSLab 聚光燈，用以突顯並照亮室內空間每一處鮮明跳脫的色彩，讓不同時段的One Oak 5A2 在日影或燈光的襯托之下都能呈現其獨特的魅力。

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