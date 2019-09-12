親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 立刻拔刀相助

跳脫傳統格局安排 融入豐美內涵的東方美學

2019-09-12 11:25DECO居家

【DECO TV編輯部】

奧樸空間創作設計團隊在規劃空間的過程中，不斷透過創意，探索居住空間的可能性，跳脫不同於傳統格局的制式安排，衍生美學可以被擴張的可能性。於是從居者生活慣有的機能與動線來思考，將空間規劃到理所當然的舒適，可以自然而然地去「互動、溝通、分享」。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

設計團隊探掘當代時尚下俐落簡約的豐美內涵，溶入屋主夫妻喜愛的東方美學，從材質、顏色方面細細斟酌，讓環境與空間相互融合，藉由素簡線條包裹縝密創意，以不浮誇的材料、謹慎的工法，闡述居宅與人文的生活厚度，更藉由傢俱的質感，加入屋主真正空間使用者的參與，讓空間產生延續性的意義，適時的為設計核心價值加分，並呈現居住者獨特的品味及性格。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

設計上原始屋況規劃為2房，針對屋主夫妻的生活需求，調整為一主臥、一書房。打開原本封閉的廚房規劃，利用結晶大理石具透光的輕盈質感框塑出吧檯的線條與立面，成為餐廳與廚房的中介。於公共空間的規劃上，透過大地色系融會白色彩度，挹注舒適且淡雅的穩重底蘊，同時針對男主人要求的視聽環境，從立面造型、到材質面的處理，都一一到位，完美統合且滿足五感感知的生活要求。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

在本案中，玄關空間利用挑高懸空櫃體，隱藏間接燈光，圍塑視覺的延伸感受。來到廳區，整合客、餐、廚等區域，透過開放尺度的安排，寓意大器開闊的氣勢。設計團隊並藉由現代簡約線條融入東方寓意的材質與顏色，並考慮到視聽環境音域與音場的聲律要求，於廳區多以弧形收編，更在主牆及天花部分安排多以吸音、隔音的材質為主。一方面音色具延展效果，另一方面透過優雅的線條，適當的調製空間表情，在純淨通透的表情中，表現出和諧與開闊的生活意象。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

客廳主牆以不同材質做橫向的分割與搭接，透過比例與顏色的層次，建構出一種消弭壓力的表情，連貫風雅也衍生開闊的想像，更為生活本質蓄存能量，反應當代品味的生活意涵。沙發後方以不同比例的層次造型，大量的白色為背景，營造視角延伸的感受。餐廳區域從略帶東方禪味的原木桌几及餐椅，引述餐敘時後所需要的人文底蘊。整個公共空間，從感官感知的角度出發，以機能帶動整合的方式，創造出空間框架的立面規劃。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

臥室空間內部摒棄鮮麗色彩和贅飾語彙及造型，利用純粹語彙傳達空間的豐富性，建構出純淨畫面。維持整體立面的協調與融洽感受，賦予靈活的動線關係以及開闊的區域感受。

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

資料暨圖片提供-奧樸空間創作
資料暨圖片提供-奧樸空間創作
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

頂樓雅居坐擁城中美景 置身十八世紀時尚雅致

2019-09-11 10:51

以居住者的生活經驗為設計根本 體現北歐有機風格

2019-09-10 10:47

輕鬆舒坦悠然生活 幾何色塊的精緻迷你美寓

2019-09-09 11:45

品味通透LOFT風的倉庫住宅

2019-09-06 11:21

木逸自然收藏之家 精緻藝術品的華美空間

2019-09-05 12:03

引入大量自然光 洋溢輕盈色調的光之美寓

2019-09-03 13:40

40年老屋從心開始 擘劃人文藝術時尚宅

2019-09-02 11:51

強烈幾何風格 裝飾藝術法式品味宅

2019-08-30 10:17

樂享天倫 適合學齡兒童與青少年親子宅

2019-08-29 09:53

享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

2019-08-28 13:10

坐擁自然寫意田園風光 The Farmer’s House

2019-08-27 11:57

孕育幼兒的搖籃曲 社區兒童室再進化

2019-08-26 11:56

夢的建築者 精益求精的空間規劃術

2019-08-26 08:32

綠色設計 迎接零甲醛的舒適生活

2019-08-22 10:50

生活美學的具體實踐 完美優化大宅基因

2019-08-21 10:55

體現減碳環保 建立無毒健康舒適宅邸

2019-08-20 11:12

中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:26

光線與雲彩相陪 踏入三代同堂八口之家

2019-08-18 11:03

淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:32

灰階與木系相融 低調奢華現代宅

2019-08-14 11:06

結合辦公住家兩型態 共同演繹輕工業氛圍

2019-08-13 10:57

生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 10:19

聯袂光與景 挹注溫馨的休憩溫度

2019-08-08 11:20

溫潤木質優雅宅邸 打造藝術感十足Gallery Wall

2019-08-07 11:42

建構奢華時尚豪邸 品味營造大氣呈現

2019-08-06 11:48

30年老屋的重新擘劃 自然與人文調和美宅

2019-08-05 13:34

粗獷與細緻不同韻味 品味LOFT獨特潮流

2019-08-05 08:47

實踐樂活主義 打造銀髮退休宅

2019-08-01 11:55

探掘當代簡約時尚 溶入豐美內涵淨透宅

2019-07-31 11:31

自然取勝環景建築 靜享山林好時光

2019-07-30 11:48

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:40

強烈對比的空間撕裂感 跳脫清新感的絕妙設計

2019-07-29 08:15

打造巧妙光影與層次 傳達人文工藝美學

2019-07-25 14:29

悠然寫意樂漫遊 老屋翻新也能有春天

2019-07-24 11:48

北歐風格催化心緒沉澱 清新好感親子宅

2019-07-24 10:17

青花瓷設計動感又神秘 醞釀現代混搭的藝術氣息

2019-07-24 10:08

精工打造東方印象新古典

2019-07-22 08:59

自然生活吹現代風 Living in the Nature

2019-07-18 11:46

拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

看冰的日子

2019-09-09 13:55

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top