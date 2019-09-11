頂樓雅居坐擁城中美景 置身十八世紀時尚雅致

【DECO雜誌】

頂樓雅居坐擁城中美景

坐落於舉世嚮往的巴黎市中心， 置身於Le Meurice 之中就能輕鬆俯瞰這座浪漫城市的主要地標，包括位於飯店對面的世界著名景點杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）。Le Meurice 結合十八世紀的奢華與現代的時尚雅致，其歷史可追溯至1835 年，在當時已是一座完美無瑕的法國宮殿式飯店，因其典雅的宮廷式裝潢與悠久的歷史背景，開業以來也吸引了不少偉大的藝術家前來住宿，如著名的超現實主義畫家達利、印象派大師畢卡索以及名導演伍迪艾倫…… 等人，飯店全面翻新的29 間客房和套房位於酒店三樓至六樓，全部房間均坐擁獨特的全景景觀，將令人心醉神迷的巴黎景致盡收眼底。

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知名設計師傾全力操刀設計

主導Le Meurice 此次翻新工程的是國際知名的建築師暨設計師Philippe Starck 及Charles Jouffre，Charles Jouffre 負責LeMeurice 的室內設計已將近十年的時間，他曾為巴黎歌劇院的華麗窗簾設計操刀，設計功力深受各界肯定，此次他更邀請了室內設計工作室Lally&Berger 的兩位年輕設計師Margaux Lally 和Luc Berger 共同策劃Le Meurice 的修葺工程。兩位設計師因對法國工藝的熱愛而名聞遐邇，他們曾經打造飯店內富麗堂皇的Pompadour 套房，獨特迷人的空間設計完美反映了龐巴度夫人（Marquise de Pompadour）前衛和風姿綽約的作風。

重新裝潢的客房和套房將革新的視角，呈現Le Meurice 的獨特魅力。設計師參考凡爾賽宮的現代建築風格，作為飯店翻新設計的藍圖，採用優雅及大膽的「隨心所欲的法國時尚」（Je ne sais quoi），為飯店打造更簡約、明亮的空間，以最精緻的法國布料作裝飾，包括絲綢、錦緞及天鵝絨，訂製的家具及精心挑選反映出巴黎和Le Meurice 歷史的藝術作品為室內設計作點綴。

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飯店總經理Franka Holtmann 指出：「我們堅持保留十八世紀的法國建築設計以及Le Meurice 豐富的歷史元素，期望飯店融合了現代風格的優雅設計能滿足現今的旅客需要。翻新的客房配備簡單方便的智慧型科技，飾以鬼斧神工的藝術品以及富有光澤亮感的布料，為住客打造一個奢華舒適的理想住宿，我們邀請住客感受這些非凡的細節，重新體驗並了解這跨越近二百年歷史的建築。」

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將巴黎著名地標盡收眼底

所有套房於新的佈局下，均可飽覽迷人的巴黎絕美景觀。每間客房的景致各有不同，展現窗外動人的美景，包括舉世聞名的杜樂麗花園、羅浮宮、艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院、傷兵院及凱旋門等。飯店位於「光之城」巴黎的第一區，住客可每天凝視夜幕低垂的時刻，見證城市地標亮起閃爍燈光。

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位於七樓的Belle Etoile 頂層套房如其名稱一樣，設計格外壯觀輝煌。著名的法式獨有Mansard 屋頂下， 是一座優雅的高塔，把巴黎三百六十度的全景景色映入眼簾，締造永恆的記憶。迷人的套房採用精緻的青銅色和金色調，搭配橡木的微妙光澤，加上出自名師Jouffre Ateliers Créatifs手筆的奢華家具，別具氣派；來自Nathalie Obadia 畫廊的兩件獨特藝術作品由Carole Benzaken 創作，賦予套房額外的設計意象；高貴典雅的用餐區可容納多達10 人，住客可於具電影風格的起居室進行社交活動，更可於宏偉的大理石浴室放鬆身心，同時俯瞰窗外的蒙馬特聖心堂。

套房內附設的園景露台同樣是另一個不容錯過的關注焦點，套房和花園兩者相加共佔地620 平方米， 可以說是巴黎市內最寬敞的套房之一，頂樓園景露台的景觀造型設計由才華洋溢的景觀設計師Pierre Alexandre Risser 負責，蓊鬱的綠色植栽與典雅擺設與對面的杜樂麗花園互相呼應，讓視覺得以延伸，佇立於頂樓的「天空花園」居高臨下，彷彿重回16 世紀衣香鬢影的法式宮廷，感受交錯時空的浪漫情懷。

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