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以居住者的生活經驗為設計根本 體現北歐有機風格

2019-09-10 10:47DECO居家

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【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-弘悅設計

體現北歐有機風格〡弘悅設計

一提到北歐風格，幾乎與「實木、陽光、有機、功能。」畫上等號…

弘悅國際設計林昱村設計總監以豐富的專業經驗，藉由『人文精神』實踐並整合居家空間的創意主軸，在有限坪效或老屋重建的宅邸規劃上，設計首要針對屋主需求及消弭傳統既定的區域中介，讓空間與人的互動更加明確，將公私領域的開口利用隱匿的設計，圍塑流暢的律動，「以居住者的生活經驗為設計根本」創造空間客製化的概念。

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此案為22坪、20年屋齡，林昱村設計總監在舊翻新的規劃上，將原有格局中的廚房打開牆線的限制，更改成為目前餐廳位置；將原餐廳位置變更為客廳空間。鑒於屋主及家人對於TV的需求不大，所以不刻意規劃電視主牆，而將設計主軸移至沙發後方牆面，以具觸感紋理的百碎磚，透過手工切割、打磨稜角、噴漆的方式，再以手工鋪設，引入豐沛的光影層次至廊道，圍塑舒適的通透感受。

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設計上為三房二廳，將客、餐廳、廚房、書房以同一軸線規劃，延續陽光與動線的俐落律動。空間中的光線、色彩透過交疊延伸的手法，在中性彩度的基調裡，以夫妻、孩子及4隻貓兒的生活個性為空間藍圖，透過對於材料比例、質地、漆面的講究精確，俐落的將空間線條簡化至一種恰當的美學，同時透過水平、垂直的介面，表現空間裡舒適大方的形與意。

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入玄關進入廳區，即被設計師刻意以櫃子的層次堆疊方式，替4隻貓兒設計的〝貓道〞。木質地板以及白色彩度，表現在客廳、書房、餐廳、廚房的節點表現上，更藉由北歐風格的質樸與人文，光影共生的同時，有了實虛之間的曖昧，同時也替宅邸挹注有機生命。

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餐廳、廚房之間的開放關係，依循光影進出的方向，味覺與光影融合出一種微妙的滋味，而經過如此的明暗表態，俐落的解析出區域界定上輕與重之間的細緻對比。整合每個空間完整的功能於結構之中，使材質與顏色在空間轉換的角色裡，產生強烈個性而又和諧的效果。

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設計，從「人與人」、「人與自然」的關係探討起。林昱村設計總監透過水平大面開窗的手法，伴隨晨曦與都市四季變化的景況，藉由開放格局，聯繫生活的脈動，製造合諧而自在的機能型態，體現微量的恆定與有機的空間架構。室內從白天與夜晚隨著光影的改變，輕易的感受到時間的暫留，營造嶄新的心境以觸及開敞生活場域的視角。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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