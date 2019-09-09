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輕鬆舒坦悠然生活 幾何色塊的精緻迷你美寓

2019-09-09 11:45DECO居家

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【DECO雜誌】

攝影者-Vicugo Foto（www.vicugo.com）

資料暨圖片提供-Egue y Seta（www.egueyseta.com）

全球物價房價高漲，不僅是台北居大不易，在世界各地許多頂尖風格城市中，想擁有一畔屬於自己的生活小天地，也同樣都需要付出極高的代價和努力。坐落於巴塞隆納的這座約20坪小宅中，擁有豐富成功設計經驗的設計團隊Egue y Seta，巧妙地在不同的機能區域中，借用大小不同的明亮色彩和幾何方塊彩繪，讓空間呈現得更加輕盈舒適，也讓空間不大的生活宅邸在視覺效果上顯得更為放大，創造出輕鬆舒坦的悠然生活美宅情境。

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去蕪存菁的建築原貌讀本

渾身散發熱情活力的南歐拉丁裔民族，對於生活總是充滿著無限的想像力和愉悅，走在西班牙的街頭上，型男型女各個打扮得時髦動人，活像是從時尚雜誌中走出來的模特兒，特別是他們對於色彩的敏感度似乎特別強烈，總是懂得如何運用和諧、對比、漸層等效果的豐富色彩，搭配煥發出令人感受舒適的優雅時尚品味，不禁懷每個人是否都有專屬的個人時尚穿搭顧問。這樣的美學特質不僅僅只是表現在個人的時裝風格上，在居家生活的情境裡，同樣也將大膽創意的用色表現在空間場域中，綻放令人眼睛為之一亮的繽紛效果。

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這座位於巴塞隆納的20坪私人宅邸中，在城中擁擠有限的生活場景裡，如何營造出具有放大空間效果的日常活動情境，成了設計團隊首要思考的重點。然而，對於玩弄色彩一向毫不猶豫的專業團隊Egue y Seta而言，這樣的空間正是其大展長才的最佳舞台。為了滿足從事工業設計和教職的夫妻屋主，對於新生活空間的期待，同時也要滿足家中正值活潑好動四歲男孩的遊戲需求，Egue y Seta將這座原本充滿著許多木工訂製家具的空間量體，徹底還原成一塊空白的畫布，讓建築格局自然地呈現而不刻意修飾，僅僅在結構上進行補強和管線的重整，透過去蕪存菁的還原手法讓空間的本質悄然重現。此外，藉由原始結構的讀本過程，重新找回設計的靈感和初衷。Egue y Seta的設計師表示：「三人的小家庭中，雖然是現代社會的常態，然而，卻也是考驗設計師功力的一次成果考試。除了要精準地拿捏出空間的特質並賦予美學的氣質外，更重要的是即將在這空間裡生活的屋主，三人各有一票，因此每個人的需求都需要小心照顧，特別是在兩代的年齡差距極大時，如何小心拿捏空間的成熟度且滿足幼齡孩童的玩樂需求，也成為三人家庭設計時的重要平衡。」

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以白襯景的立體生活層次

由於本案的空間並不大，因此設計團隊透過白色的背景來傳達不同機能空間的獨特表情，同時，藉由幾何造型和不同色彩的表現，企圖將漆料轉化成空間膚質的紋理，將平面的塗料幻化成三度空間的視覺層次，局部且大膽破格不成塊的漆色，無形中打破了格局的疆界，讓人們原本固定習以為常的機能空間獲得放大與擴散，跨越了心中的那條界線，讓如籠中鳥畫地自限的生活的節奏獲得徹底的釋放。同時，色彩成了獨立的空間立體表現手法，造型反而成為本案的舞台背景，巧妙地將色彩穿越物件量體的立體層次，利用開窗自然流入室內的光影，在不同的空間灑落出空間的漸層變化。

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為了讓單一純白的空間有更多的繽紛表情，除了藉由不同的牆面塗料色彩來豐富空間之外，家具家飾品的色彩搭配上，也同樣是讓空間展現更具特色的巧思布置法。木質色調的餐椅、繽紛鮮亮的鑄鐵鍋、牆上懸掛的幾何抽象藝術畫作、深靛色的皮革沙發和地毯織品，甚至是收藏於壁掛式書櫃上的書籍等，在白色背景牆的襯托下，每個物件都成了鮮明立體的主角，也讓生活空間成了生命最美好的舞台背景，而日常生活就成了烙印家族成長的幸福足跡。

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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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