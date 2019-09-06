親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

蔡壁如接受專訪 鬆口柯文哲99%不選2020

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

品味通透LOFT風的倉庫住宅

2019-09-06 11:21DECO居家

分享
【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Lim+Lu林子設計

品味通透LOFT風的倉庫住宅

若是提到倉庫，人們總會有鋼筋裸露、陳舊積貨的印象吧！但可曾有想過，其實倉庫搞不好是住辦合一的最佳空間基地，尤其在寸土寸金的香港，開放式的空間，反而比起已被框塑的住宅格局，能有更多的創意想像展演。

分享

曾獲得2018福布斯亞洲30歲以下傑出青年及2017年法國Maison&Objet亞洲新銳設計師獎的Lim+Lu林子設計，對於居家設計，他們認為應該是要能體現居住者性格及特點的空間，因此，當這一對熱愛藝術的夫妻，委託他們幫忙設計未來即將要定居香港的改造住宅時，Lim+Lu林子設計就想要用這個空間，為遊歷豐富的屋主來訴說他們人生故事。

分享

注入生活，串起曾旅居紐約的回憶

坐落在香港島南部工業建築群的空間，有著開闊敞朗的基地條件，不過正因為前身為工業用倉庫，僅只有單面臨窗可受光，便得去思考要如何就現有環境作出適合居住的妥善規劃。

分享

屋主提出希望能將這處空間，改造成為可擺放他們家具的住宅，又能兼容舉辦各種繪畫及烘焙研習班的創意工作室，同時也要保有讓家中五隻寵物可自由活動的場域，設計師考量到當地周邊的環境，以及屋主曾在紐約曼哈頓旅居過一段時日的背景，故以紐約常見的Loft工業風格作設計，使屋主在日常之中，可以隨時憶起在紐約生活的美好時光。設計師Lu提到：「這個案子有趣的地方在於，置身於室內時，就好像居處在曼哈頓下東區的閣樓空間裡，不過若是探頭往外望去，就又回到了香港，雖然在香港設計一個似倉庫型態的紐約Loft空間看起來很不尋常，但卻最能完美融入周邊的工業環境。」

分享

層層拉門，將生活從開放引領到私密

Lim+Lu認為，規劃這處空間的最理想方式，就是將其劃分出明確的公共及私人場域，透過一道道工業風推拉門，宛若工廠的層層關卡般，將機能從公共一路深藏到最私密。從一扇未經更動的工廠大門進入開始，就是擺放長凳和鞋櫃的玄關，隱身在第一道推拉門後方，為堆放物品的工作室，簡單的陳設，讓前來上課的學員們，能夠在此和屋主進行繪畫研習的交流，唯一能感受到不同於工作室之處，就僅只是後方那扇隱約框塑屋主生活的透明玻璃窗景。

分享

推開第二道深色推拉門，即可探見開放式廚房及敞亮的起居室，設計師把空間最豐沛的採光，留給了起居室，讓喜歡接待賓客社交的屋主，能夠在這裡盡情和學員或朋友互動，同時為讓起居室旁側的主臥房和衛浴空間可以引光，特別於推拉門上半處，使用鐵件搭配玻璃作大面積的引光面，當鐵門拉起時，就可保有居住隱私，若是打開，穿過玻璃窗的流通光線，讓整體猶若變成一個和諧明亮的大空間，屋主及其寵物能夠在連通的住家內悠遊奔走，感受不受拘束的身心自在。

分享

分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

木逸自然收藏之家 精緻藝術品的華美空間

2019-09-05 12:03

引入大量自然光 洋溢輕盈色調的光之美寓

2019-09-03 13:40

40年老屋從心開始 擘劃人文藝術時尚宅

2019-09-02 11:51

強烈幾何風格 裝飾藝術法式品味宅

2019-08-30 10:17

樂享天倫 適合學齡兒童與青少年親子宅

2019-08-29 09:53

享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

2019-08-28 13:10

坐擁自然寫意田園風光 The Farmer’s House

2019-08-27 11:57

孕育幼兒的搖籃曲 社區兒童室再進化

2019-08-26 11:56

夢的建築者 精益求精的空間規劃術

2019-08-26 08:32

綠色設計 迎接零甲醛的舒適生活

2019-08-22 10:50

生活美學的具體實踐 完美優化大宅基因

2019-08-21 10:55

體現減碳環保 建立無毒健康舒適宅邸

2019-08-20 11:12

中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:26

光線與雲彩相陪 踏入三代同堂八口之家

2019-08-18 11:03

淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:32

灰階與木系相融 低調奢華現代宅

2019-08-14 11:06

結合辦公住家兩型態 共同演繹輕工業氛圍

2019-08-13 10:57

生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 10:19

聯袂光與景 挹注溫馨的休憩溫度

2019-08-08 11:20

溫潤木質優雅宅邸 打造藝術感十足Gallery Wall

2019-08-07 11:42

建構奢華時尚豪邸 品味營造大氣呈現

2019-08-06 11:48

30年老屋的重新擘劃 自然與人文調和美宅

2019-08-05 13:34

粗獷與細緻不同韻味 品味LOFT獨特潮流

2019-08-05 08:47

實踐樂活主義 打造銀髮退休宅

2019-08-01 11:55

探掘當代簡約時尚 溶入豐美內涵淨透宅

2019-07-31 11:31

自然取勝環景建築 靜享山林好時光

2019-07-30 11:48

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:40

強烈對比的空間撕裂感 跳脫清新感的絕妙設計

2019-07-29 08:15

打造巧妙光影與層次 傳達人文工藝美學

2019-07-25 14:29

悠然寫意樂漫遊 老屋翻新也能有春天

2019-07-24 11:48

北歐風格催化心緒沉澱 清新好感親子宅

2019-07-24 10:17

青花瓷設計動感又神秘 醞釀現代混搭的藝術氣息

2019-07-24 10:08

精工打造東方印象新古典

2019-07-22 08:59

自然生活吹現代風 Living in the Nature

2019-07-18 11:46

拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01

美境 老宅新裝

2019-07-16 11:12

40多年老屋 在13坪空間裡與愛貓共處

2019-07-15 13:42

英倫風格 擘染歐式浪漫

2019-07-12 11:07

生活的總和 從設計始

2019-07-11 12:23
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top