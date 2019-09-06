品味通透LOFT風的倉庫住宅

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資料暨圖片提供-Lim+Lu林子設計

品味通透LOFT風的倉庫住宅

若是提到倉庫，人們總會有鋼筋裸露、陳舊積貨的印象吧！但可曾有想過，其實倉庫搞不好是住辦合一的最佳空間基地，尤其在寸土寸金的香港，開放式的空間，反而比起已被框塑的住宅格局，能有更多的創意想像展演。

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曾獲得2018福布斯亞洲30歲以下傑出青年及2017年法國Maison&Objet亞洲新銳設計師獎的Lim+Lu林子設計，對於居家設計，他們認為應該是要能體現居住者性格及特點的空間，因此，當這一對熱愛藝術的夫妻，委託他們幫忙設計未來即將要定居香港的改造住宅時，Lim+Lu林子設計就想要用這個空間，為遊歷豐富的屋主來訴說他們人生故事。

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注入生活，串起曾旅居紐約的回憶

坐落在香港島南部工業建築群的空間，有著開闊敞朗的基地條件，不過正因為前身為工業用倉庫，僅只有單面臨窗可受光，便得去思考要如何就現有環境作出適合居住的妥善規劃。

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屋主提出希望能將這處空間，改造成為可擺放他們家具的住宅，又能兼容舉辦各種繪畫及烘焙研習班的創意工作室，同時也要保有讓家中五隻寵物可自由活動的場域，設計師考量到當地周邊的環境，以及屋主曾在紐約曼哈頓旅居過一段時日的背景，故以紐約常見的Loft工業風格作設計，使屋主在日常之中，可以隨時憶起在紐約生活的美好時光。設計師Lu提到：「這個案子有趣的地方在於，置身於室內時，就好像居處在曼哈頓下東區的閣樓空間裡，不過若是探頭往外望去，就又回到了香港，雖然在香港設計一個似倉庫型態的紐約Loft空間看起來很不尋常，但卻最能完美融入周邊的工業環境。」

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層層拉門，將生活從開放引領到私密

Lim+Lu認為，規劃這處空間的最理想方式，就是將其劃分出明確的公共及私人場域，透過一道道工業風推拉門，宛若工廠的層層關卡般，將機能從公共一路深藏到最私密。從一扇未經更動的工廠大門進入開始，就是擺放長凳和鞋櫃的玄關，隱身在第一道推拉門後方，為堆放物品的工作室，簡單的陳設，讓前來上課的學員們，能夠在此和屋主進行繪畫研習的交流，唯一能感受到不同於工作室之處，就僅只是後方那扇隱約框塑屋主生活的透明玻璃窗景。

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推開第二道深色推拉門，即可探見開放式廚房及敞亮的起居室，設計師把空間最豐沛的採光，留給了起居室，讓喜歡接待賓客社交的屋主，能夠在這裡盡情和學員或朋友互動，同時為讓起居室旁側的主臥房和衛浴空間可以引光，特別於推拉門上半處，使用鐵件搭配玻璃作大面積的引光面，當鐵門拉起時，就可保有居住隱私，若是打開，穿過玻璃窗的流通光線，讓整體猶若變成一個和諧明亮的大空間，屋主及其寵物能夠在連通的住家內悠遊奔走，感受不受拘束的身心自在。

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