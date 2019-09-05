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木逸自然收藏之家 精緻藝術品的華美空間

2019-09-05 12:03DECO居家

【DECO雜誌】

False Bay House

False Bay House 座落於San Juan Islands（聖胡安群島），位於美國本土和加拿大卑詩省溫哥華島之間，在行政區劃上，聖胡安群島屬於美國華盛頓州，False Bay House 就靜靜地傍偎在一個寧靜的海灣之中，這個外觀看起來質樸簡單的木造建築是由西雅圖建築事務所Olson Kundig 所設計的，身為藝術收藏家的屋主希望有一個相得益彰的住所，能夠收藏並巧妙展示他精心收集的藝術精品，而False Bay House 這棟臨水住宅就成為烘襯這些精緻藝術品的華美空間。

資料暨圖片提供-Olson Kundig（sangharetreat.com）
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保留當地傳統建築特色

由於周遭擁有豐富的自然景觀，屋舍周圍除了享有哈羅海峽（Haro Strait）的濱海景致之外，蓊鬱蒼翠的綠色森林景觀巧妙地將False Bay House 包圍在其中，所以Olson Kundig 的設計團隊決定揚棄現代式的外觀，保留原本建築的斜式屋頂山牆結構，並以木頭為外牆建材，以期讓整棟建築更能融入周遭景觀，不會成為過於突兀的存在。Olson Kundig 的主設計師Kirsten R Murray 說明道：「在這個崎嶇不平的地勢上留存有原本的農舍建築，設計團隊覺得可以改造這棟木造屋舍，並從當地傳統的建築當中取法，包括斜式的屋頂、開放的通透內部、夾層的閣樓空間以及刻意挑高的整體高度。

這座兩層樓高的仿傳統山牆式建築外牆以垂直的木板板材覆蓋，並技巧性地穿插透明玻璃窗戶，在最大的限度內將周圍地景如哈羅海峽與奧林匹克山脈的壯闊景色納入於室內端景之中，而因為大量玻璃窗戶所可能帶來的刺眼光線與太陽熱能則是透過4 個00 英呎高的可開關式木框景觀窗進行調節，讓屋子在不同的時刻都能保持最明亮舒適的採光與溫度，這些木格窗框延續並佈滿了整個西部立面，此外斜式屋頂刻意延伸而出的懸垂式屋簷，除了能製造出陰影具有遮光避陽效果之外，也能夠藉由拉長與主結構的距離，有效地遮擋強烈的海風侵襲，避免直接損害建築立面。

資料暨圖片提供-Olson Kundig（sangharetreat.com）
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完美襯托藝術品的簡約設計

False Bay House 的入口處是一扇15 英呎高的鋼製大門，打開這扇大門之後走入室內，會看到一個被明亮陽光盈滿，充滿生活感的起居空間，看似無意卻是經過刻意安排地擺放著屋主的收藏品與精美的家具，「屋主想要是一個舒適且具備娛樂性質的生活空間，可以無限度地隨時填充並擺置他不斷增加的藝術收藏品，這些收藏品中還包括了當地藝術家如Amir Zaki、Paul Jacoulet 和Andrew Moore 的作品。」設計團隊如是說。為了讓這些極具觀看與賞玩價值的藝術品在空間當中更突顯出其存在感，負責室內設計的舊金山工作室Geremia Design 將內部主要色系定調為中性簡約，如白色牆面、淺色木地板搭配深色的木頭窗框以及夾層閣樓的圍欄，再經由Geremia Design 設計團隊不同細節的雕琢與講究，讓屋主豐富的收藏品在空間中能盡情地綻放其光華。

資料暨圖片提供-Olson Kundig（sangharetreat.com）
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透過西立面整面的木質窗框玻璃牆面，挑高的起居室擁有充足的採光，擺放了特別訂製的Living Divani 沙發、絲質的太平地毯、壓克力玻璃邊桌與椅凳、黑色Taylor Forest 扶手椅還有由Holly Hunt 設計的咖啡豆桌，靠牆擺設的展示架特別設計成與窗框的框線齊平，使其在視覺上看起來具一致性並充滿了協調感，這裡的牆面掛放上攝影師Amir Zaki 所拍攝的瀑布主題照片，讓空白牆面更增添了一絲另人驚喜的亮點；緊臨著起居室旁邊則為廚房空間，配置有綠色皂石檯面與橡木貼皮櫥櫃、並搭配有Olson Kundig 自己設計的硬體配件，其他不同機能的生活空間也同樣由精緻的家具與家飾品妝點，讓False Bay House 成為一個真正裡外兼具的藝術之家。

資料暨圖片提供-Olson Kundig（sangharetreat.com）
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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