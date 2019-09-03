親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

引入大量自然光 洋溢輕盈色調的光之美寓

2019-09-03 13:40DECO居家

【DECO雜誌】

洋溢輕盈色調的光之美寓

APARTAMENT AML位於巴西聖保羅布魯克林社區的一座高塔型建築內，拜塔形建築的制高位置優勢所賜，公寓擁有相當寬闊的視野景觀，可以毫無阻礙地瀏覽城市美景，當地的設計工作室David Ito Arquitetura善用這個環境優勢，並回應了屋主對室內設計的兩大要求：「充足明亮的自然採光與靈活寬闊的娛樂共享區域。」

攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-D...
攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura（www.davidito.com.br）
分享

可靈活運用的多元娛樂空間

David Ito Arquitetura的設計團隊最主要的任務就是創造出一個可靈活運用的娛樂空間，一道絞鍊式的白色拉門扮演了非常重要的角色，設計團隊在一個開放寬闊的區域中設置了兩個用餐區、兩個休憩區，其中一個包含了視聽閱覽的功能，一 個廚房以及一個迷你吧檯，這些不同機能的空間全部分配集中在同一個區域之中，白色拉門可以視屋主的使用需求或是來訪賓客的人數多寡選擇打開或是拉起，區隔出較為私密封閉或是完全開放的空間。

攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-D...
攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura（www.davidito.com.br）
分享

而為了讓室內空間看起來更具通透感，並且引入屋主希望的大量自然光，設計團隊將對外的一側牆面施作以大面積的玻璃帷幕，從天花板到地板完全透明，可以將窗外的城市高樓景致完全納入室內的端景之中，每天從早到晚，實際的透過玻璃窗感受晨昏變換的壯麗景觀，夜晚時分看著窗外的萬家燈火，讓點點螢光療癒疲累了一天的身心靈。

攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-D...
攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura（www.davidito.com.br）
分享

攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-D...
攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura（www.davidito.com.br）
分享

鮮麗色調營造室內輕盈氛圍

除了引進大量的自然採光之外，David Ito Arquitetura讓室內空間看起來更寬闊的設計手法就是白色牆面與木質地板與家具的運用，白色牆面可以反射自然光並柔和整個室內空間的表情，讓屋內人工光源變成輔助的角色，白牆與木質地板與家具就像是一幅畫作的底色，中性的基調統一了視覺的平衡與協調性，屏除了雜亂的焦躁感，設計團隊並適時地在某個區塊加上色彩的點綴，如迷你吧檯區的白底藍色圖紋牆面、或是廚房的綠色拼貼地板，再加上家飾品與綠色植栽的畫龍點睛，重點式的色彩裝飾讓室內氛圍更顯輕快活潑，也讓整個居家空間更富有生活氣息與品味質感。

攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-D...
攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura（www.davidito.com.br）
分享

攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-D...
攝影者-Pedro Kok（www.pedrokok.com）資料暨圖片提供-David Ito Arquitetura（www.davidito.com.br）
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

40年老屋從心開始 擘劃人文藝術時尚宅

2019-09-02 11:51

強烈幾何風格 裝飾藝術法式品味宅

2019-08-30 10:17

樂享天倫 適合學齡兒童與青少年親子宅

2019-08-29 09:53

享樂主義與愉悅的生活 單身貴族的享樂天堂

2019-08-28 13:10

坐擁自然寫意田園風光 The Farmer’s House

2019-08-27 11:57

孕育幼兒的搖籃曲 社區兒童室再進化

2019-08-26 11:56

夢的建築者 精益求精的空間規劃術

2019-08-26 08:32

綠色設計 迎接零甲醛的舒適生活

2019-08-22 10:50

生活美學的具體實踐 完美優化大宅基因

2019-08-21 10:55

體現減碳環保 建立無毒健康舒適宅邸

2019-08-20 11:12

中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:26

光線與雲彩相陪 踏入三代同堂八口之家

2019-08-18 11:03

淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:32

灰階與木系相融 低調奢華現代宅

2019-08-14 11:06

結合辦公住家兩型態 共同演繹輕工業氛圍

2019-08-13 10:57

生活即是美學 17坪淨透日光宅

2019-08-12 10:19

聯袂光與景 挹注溫馨的休憩溫度

2019-08-08 11:20

溫潤木質優雅宅邸 打造藝術感十足Gallery Wall

2019-08-07 11:42

建構奢華時尚豪邸 品味營造大氣呈現

2019-08-06 11:48

30年老屋的重新擘劃 自然與人文調和美宅

2019-08-05 13:34

粗獷與細緻不同韻味 品味LOFT獨特潮流

2019-08-05 08:47

實踐樂活主義 打造銀髮退休宅

2019-08-01 11:55

探掘當代簡約時尚 溶入豐美內涵淨透宅

2019-07-31 11:31

自然取勝環景建築 靜享山林好時光

2019-07-30 11:48

星級飯店式調性 為孩子成長規劃的精品宅邸

2019-07-29 11:40

強烈對比的空間撕裂感 跳脫清新感的絕妙設計

2019-07-29 08:15

打造巧妙光影與層次 傳達人文工藝美學

2019-07-25 14:29

悠然寫意樂漫遊 老屋翻新也能有春天

2019-07-24 11:48

北歐風格催化心緒沉澱 清新好感親子宅

2019-07-24 10:17

青花瓷設計動感又神秘 醞釀現代混搭的藝術氣息

2019-07-24 10:08

精工打造東方印象新古典

2019-07-22 08:59

自然生活吹現代風 Living in the Nature

2019-07-18 11:46

拙‧奢 空間與使用者之間的有形對話

2019-07-17 11:01

美境 老宅新裝

2019-07-16 11:12

40多年老屋 在13坪空間裡與愛貓共處

2019-07-15 13:42

英倫風格 擘染歐式浪漫

2019-07-12 11:07

生活的總和 從設計始

2019-07-11 12:23

體能淬煉 反饋設計無限

2019-07-10 10:56

比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！

2019-07-09 11:56
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 12:52

一生一次一世

2019-08-27 11:20

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 13:41

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top