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40年老屋從心開始 擘劃人文藝術時尚宅

2019-09-02 11:51DECO居家

【DECO TV編輯部】

40多年屋齡、36坪的室內空間，針對屋況本身漏水、採光、結構補強等基礎工程，重新設計翻新，擘劃具人文、藝術的美式風格時尚宅！

資料暨圖片提供-帷圓設計
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由陳煌仁設計師率領的帷圓設計團隊，強調設計創意旨在將感性與理性完美融合，從「人文」 的概念出發。本案在空間的表現上，針對結構及使用者生活習慣及需求，再以美式風格定調，強化立面或機能的效果，使之成為珍藏家人情感與記憶的最佳所在。

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此案在設計之初，針對40年屋齡的屋況，特別重視基礎工程的加強。在掌握屋主的生活需求及喜好後，陳煌仁設計師將原本隔間多、採光不佳、漏水等屋況問題，一一解決。首先依屋主及家庭成員需求重新制定格局，將客、餐廳、廚房的牆線打開，三者居於同一軸線上，如此一來，公共區域於動線上不僅流暢，充裕的光線也隨著開闊的尺度，順勢引入室內、前後連貫，並利用燈具、中島、門拱造型，成為分別各區域的屬性介質。

資料暨圖片提供-帷圓設計
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資料暨圖片提供-帷圓設計
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為了讓空間多份趣味，挹注豐富的色彩成為必要的條件之一。陳煌仁設計師在此運用莫蘭迪色系的高級灰彩度，表現出穩定、平靜、舒適、優雅的感官意象與沉穩底蘊，同時給予整體空間開朗活潑的活力與朝氣。

玄關區域以進口地磚搭配白色木百葉及文化石，悄悄揭開美式風格的優雅表情…客廳主牆以鐵件、玻璃、文化石材做比例上的排列，替玄關引入適量的光源，強調視覺的延展與互動旨趣。沙發後方主牆以直線的分割效果，挹注典雅意象。餐、廚之間運用弧形的門拱造型處理，延展區域尺度、延伸視覺效果，二者之間特別規劃中島，兼具收納機能，豐富生活使用；更以復古花磚做為廚房地材，強調內外分野之餘，無形間也放大空間感受。

資料暨圖片提供-帷圓設計
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資料暨圖片提供-帷圓設計
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主臥空間，除睡眠區之外，更規畫閱讀空間與臥榻區，於整體挹注適當的創意因子，使空間回歸到溫馨、舒適的基本概念，而不是限縮在既有的流行語彙、或特定風格的經驗當中。

資料暨圖片提供-帷圓設計
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陳煌仁設計師對於空間感的營造、機能的演繹表現得恰如其分，二者不至顧此失彼，亦相輔相成，且強調生活、坪效、機能的再演進。他更表示如果要空間收納機能強大而健全，光是從內而外林立的櫃體是不夠的，那樣的空間不僅單調、而且乏味，更徒增壓迫感；應該要透過設計，將櫃體透過造型或隱藏方式表現，如此的收納空間方能展現多元化的機能與美學的演繹，以更便捷、悠閒、舒適的創意，體貼居者的生活，作為設計的始末。

資料暨圖片提供-帷圓設計
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！
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