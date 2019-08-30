強烈幾何風格 裝飾藝術法式品味宅

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攝影者-Sean Litchfield

資料暨圖片提供-KNOF Design（www.knofdesign.com）

裝飾藝術風格法式品味宅│紐約

位於美國紐約的Mountain Lakes Residence，由倫敦當地的室內設計工作室KNOF Design所操刀設計，此設計項目的特殊之處在於屋主夫婦與KNOF Design的設計總監Susan Knof是好朋友，而且屋主熱愛優雅寫意的法式家具，Susan Knof在符合屋主居家品味偏好的前提之下，加入了幾何風格強烈的裝飾藝術，將Mountain Lakes Residence打造成一個精緻典雅又充滿個人色彩的品味豪宅。

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在兩種居家風格中尋求平衡點

設計師Susan Knof表示，她知道這棟宅邸對她的朋友來說具有重大的意義，所以在私人情感上，她希望建構出一個美好的生活居所，慶祝好友的人生新篇章，而且，這棟住所不單單只是提供給屋主夫婦及其新生兒一個住處，還有六個因成年而離家的兒女們會在周末及假日來訪，所以在空間佈局上需要有個能滿足同時容納九個人的交流場地，如起居室及用餐區就是必須要費心規劃的關鍵空間；此外，因為屋主是法式傢俬的愛好者，又希望在法式風格當中融入幾何圖型及線條強烈的裝飾藝術風格，如何在這兩種不同的設計風格之中尋求一個平衡點，讓彼此之間除了能巧妙融合之外更能突顯出各自的美學優勢，Susan Knof花費了許多心思雕琢：「要讓兩種各有特色的風格存在於同一個空間而不顯突兀與衝突，就是要避免其中一方過於搶眼或過於主題式的佈置鋪陳，如材質的選擇就是一個很好的著力點，金屬材質、鏡面紋理、仿舊的木料面材……等，再運用色彩將之串連延伸，就能建構出一個符合屋主品味喜好的法式輕奢氛圍。

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以色彩與材質營造豐富居家表情

Susan Knof尋求融合與平衡感的設計理念在一進門就可見到兩個正式空間中展露無遺，一個是起居室另一邊則是用餐區，在這兩個場域之中，皆採用類似的色彩連接與材質運用，包括了搶眼的藍色調、具層次感的飾面紋理以及充滿豪奢氣息的精品家具，而在這其中巧妙扮演平衡角色的是深具躍動感的大型花卉壁紙，以及運用在家具、畫框及屏風上的金屬質感飾面與黃銅框架。不論是整體空間的視覺呈現，或是單一角落的局部佈置，都可看出Susan Knof完美揉合色彩與質料的美學視角，而不單是家人群聚的開放空間，在主臥房、女孩房與男孩房都可看出相同的設計主軸。

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每一個空間皆有各自的主題色彩，運用不同的深淺濃度與質感大異其趣的家具及家飾品，即使是單一的色彩也能有豐富的視覺變化，尤其是壁紙更是統籌整體空間美感的靈魂，在壁面大面積的圖案與色彩襯托之下，每一件傢俬單品都恰如其分地突顯出了自己存在的重要性，也讓不同機能的生活場域擁有各自表現的舞台。

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